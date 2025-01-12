Программное обеспечение менеджера закладок - Самые популярные приложения - Южная Георгия и Южные Сандвичевы о-ва

Diigo

diigo.com

Diigo — это веб-сайт социальных закладок, который позволяет зарегистрированным пользователям добавлять закладки и отмечать веб-страницы. Кроме того, он позволяет пользователям выделять любую часть веб-страницы и прикреплять заметки к определенным фрагментам или ко всей странице. Эти аннотации можно сохранить конфиденциальными, поделиться ими с группой в Diigo или переслать кому-либо еще по специальной ссылке. Название «Diigo» является аббревиатурой от «Сборник интернет-информации, групп и прочего». Владельцы премиум-аккаунтов могут выполнять полнотекстовый поиск по кэшированным копиям закладок. Полнотекстовый поиск также ищет URL-адреса страниц, теги и аннотации. Это означает, что владельцы премиум-аккаунтов могут исключить теги, которые уже присутствуют в тексте страницы, добавляемой в закладки (хотя поиск по тексту внутри изображений невозможен). Запуск Diigo вызвал неоднозначную реакцию: от невпечатлённой до восторженной. Diigo beta был включен в десятку лучших исследовательских инструментов по версии CNET в 2006 году. За пределами веб-сайта графический пользовательский интерфейс Diigo включает в себя дополнительный букмарклет или настраиваемую панель инструментов с различными возможностями поиска. Выделение включается с помощью меню, которое может либо появляться автоматически при выборе содержимого, либо быть встроено в контекстное меню. В марте 2009 года Diigo приобрела у Looksmart сервис веб-вырезок Furl, цена которого не разглашается. У сайта также есть расширение, доступное в Интернет-магазине Chrome. 25 октября 2012 года домен diigo.com был захвачен. Неизвестный злоумышленник изменил авторитетные записи сервера имен («записи NS») для зоны DNS DIIGO.COM, временно передав контроль серверам имен в AFRAID.ORG и вызывая неправильное направление трафика. Мобильные приложения для Diigo доступны на iOS, Android и Windows. Телефон 7.