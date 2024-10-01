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Программное обеспечение менеджера закладок - Самые популярные приложения - Испания
Программное обеспечение менеджера закладок помогает пользователям сохранять и упорядочивать веб-контент и веб-сайты для быстрого доступа к ним в будущем. Эти инструменты интегрируются с веб-браузерами или работают с ними, позволяя пользователям делать закладки и повторно просматривать контент без необходимости использования отдельного приложения. Закладки обычно отображаются в браузере на видном месте, чтобы сохраненные элементы не были пропущены или потеряны. Профессионалы в различных областях полагаются на менеджеры закладок для хранения важного контента и быстрого доступа к нему в любое время.
Отправить новое приложение
getpocket.com
Pocket, ранее известный как Read It Later, представляет собой приложение и веб-сервис для управления списком чтения статей и видео из Интернета. Выпущенное в 2007 году приложение изначально предназначалось только для настольных компьютеров и ноутбуков, а теперь доступно для macOS, Windows, iOS, Andr...
Raindrop.io
raindrop.io
Все в одном менеджере закладок. Для вдохновения читайте позже, СМИ и прочее.
Dropmark
dropmark.com
Умный способ организовать все ваши ссылки, файлы и заметки в визуальные коллекции. Как всегда, полностью конфиденциально и без рекламы.
Toast
dotoast.com
Сохраняйте, синхронизируйте или делитесь наборами ссылок между всеми вашими браузерами, устройствами и членами команды. Управляйте вкладками в окне браузера, сохраняйте и открывайте их повторно в один клик или по одной.
Zoho Mail
zoho.com
Zoho Mail — это безопасный хостинг электронной почты для бизнеса. Он имеет встроенную платформу для совместной работы, позволяющую всей организации беспрепятственно обмениваться информацией и общаться в Inbox. Это сочетание классической электронной почты и современных инструментов для совместной раб...
start.me
start.me
История компании: Компания start.me, основанная в 2014 году в Нидерландах, с тех пор стала надежным именем в цифровой организации и может похвастаться активной базой пользователей по всему миру. Будучи динамичной организацией, start.me постоянно развивается, сохраняя свое видение упрощения и повышен...
Diigo
diigo.com
Diigo — это веб-сайт социальных закладок, который позволяет зарегистрированным пользователям добавлять закладки и отмечать веб-страницы. Кроме того, он позволяет пользователям выделять любую часть веб-страницы и прикреплять заметки к определенным фрагментам или ко всей странице. Эти аннотации можно ...
Toby
gettoby.com
Закладки предназначены для книг, а не для браузеров. Организуйте вкладки вашего браузера в Toby, чтобы вы могли получить доступ к ключевым ресурсам одним щелчком мыши вместо семи.
Bookmark OS
bookmarkos.com
Менеджер закладок, диспетчер задач, заметки и файлы собраны на одном элегантном настраиваемом рабочем столе.
Superdense
superdense.com
Самый компактный менеджер закладок для всех ваших браузеров и устройств.
Atavi
atavi.com
Atavi.com надежно хранит ваши закладки и обеспечивает быстрый доступ с любого ПК, смартфона или планшета после выполнения синхронизации.
Bookmark Ninja
bookmarkninja.com
Получите доступ к своим закладкам на любом устройстве (компьютерном компьютере, ноутбуке, мобильном телефоне) в любом браузере. По умолчанию все закладки являются личными, совместное использование доступно опционально. Импортируйте текущие закладки из браузера или любого другого менеджера закладок. ...
Hypershoot
hypershoot.com
Легко делайте снимки экрана и систематизируйте свои любимые веб-сайты.
GoLinks
golinks.io
Сегодня компании используют более 137 приложений. Среднестатистический сотрудник тратит 19% рабочей недели на поиск информации. Несмотря на усилия по организации ресурсов, ничто не решило задачу быстрого поиска и обмена информацией – до сих пор! GoLinks революционизирует то, как сотрудники находят и...
Linkish
linkish.io
Linkish помогает вам смотреть видео на YouTube/vimeo, слушать аудио Soundcloud, просматривать изображения, читать статьи, посещать ссылки на веб-сайты и многое другое прямо с одной панели управления, сохраняя при этом ваши ссылки в зашифрованном виде.
Tefter
tefter.io
Получите доступ к одной и той же странице своей команды быстрее благодаря молниеносному доступу ко всем вашим важным ссылкам с любого устройства и Slack.
Bookmark Llama
bookmarkllama.com
Bookmark Llama — это самый мощный инструмент для обмена закладками на рынке, позволяющий делиться закладками с кем угодно в Chrome, Firefox и Edge.