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Бухгалтерские услуги - Самые популярные приложения - Папуа — Новая Гвинея
Бухгалтерские услуги помогают в поддержании организации бизнеса путем документирования ежедневных финансовых операций. Эти поставщики, также называемые бухгалтерами, тщательно записывают финансовые данные, включая расходы, доходы, долги и мелкие денежные средства. В отличие от бухгалтерских услуг, которые предлагают финансовые рекомендации, бухгалтеры сосредотачиваются исключительно на регистрации транзакций. Хотя многие бухгалтерские фирмы включают ведение бухгалтерского учета в свои услуги, существуют также независимые поставщики, специализирующиеся в этой области. Как правило, эти организации предлагают клиентам онлайн-платформы для отправки финансовых данных, таких как квитанции и счета, для обработки. Бухгалтеры обычно используют электронные таблицы, базы данных и бухгалтерское программное обеспечение, обеспечивая предприятиям электронный доступ к своим записям. Такие услуги особенно популярны среди небольших предприятий, которые не могут регулярно привлекать бухгалтерские фирмы.
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Accountancy Cloud
theaccountancycloud.com
Accountancy Cloud предлагает лучшие полнофункциональные финансовые функции для быстрорастущих стартапов. Финансовые менеджеры и мощное программное обеспечение обеспечивают беспрецедентный бухгалтерский учет, налоговые льготы на НИОКР и финансовые услуги для стартапов. Каждый стартап получает доступ к нашему программному обеспечению, которое предоставляет финансовые отчеты и управленческую информацию, помогающую принимать решения. За последние 5 лет доходы клиентов выросли в среднем в 3 раза, их стоимость превысила 500 миллионов фунтов стерлингов, и мы поддержали 10 выходов, в том числе в Facebook, Coinbase и Just Eat.
Profit Matters
profitmatters.co
Прибыль имеет значение. Бухгалтерия гарантирует точность ваших финансовых отчетов каждый месяц. Мы любим предпринимателей и понимаем их боль. Точные финансовые показатели приводят к лучшим решениям и, в свою очередь, к большей прибыли.
Digits
digits.com
Цифры — это переосмысленный учет. Представьте себе чистые книги, ценную информацию и интуитивно понятные отчеты, которые будут доставлены в конце месяца (а не с опозданием на 2–3 недели!) и за половину стоимости любой традиционной фирмы. Компания Digits создала первую за 20 с лишним лет современную бухгалтерскую платформу, разработанную с нуля для автоматизации бухгалтерского учета и отчетности для высокотехнологичных предприятий. Digits объединяет передовой искусственный интеллект с опытными CPA из США, чтобы предоставить полный комплекс услуг по бухгалтерскому учету и бухгалтерскому учету компаниям, прошедшим этап Pre-Seed и переход к серии B.
CoCountant
cocountant.com
CoCountant предлагает комплексные, полностью управляемые решения для ведения бухгалтерского учета и бухгалтерского учета для стартапов и малого бизнеса в США. Благодаря нашим планам с фиксированной ценой вы точно знаете, сколько платите, и получаете отличную выгоду без каких-либо сюрпризов. Использование нами новейших технологий и команды сертифицированных экспертов означает, что наша бухгалтерия делает больше, чем просто основы — она помогает продвигать ваш бизнес вперед. Ищете комплексные бухгалтерские и бухгалтерские услуги или думаете о привлечении бухгалтера, бухгалтера или контролера на полный рабочий день. на борту? Давайте поговорим. Начните бесплатную 30-дневную пробную версию здесь: https://cocountant.com/start-your-free-trial/
BlueMeg
bluemeg.com
Благодаря BlueMeg корпоративное управление не должно быть проблемой. Консоль BlueMeg — это глобальная операционная система для корпоративных данных. Предоставьте своим клиентам и сотрудникам безопасную облачную платформу, которая избавит вас от утомительной и трудоемкой работы с документами и оцифрует ваше корпоративное управление и управление дочерними компаниями. Наша платформа подключена к надежным партнерам, таким как ACRA Сингапура, Гонконгская CR, SSM Малайзии, MyInfo, Xero, Stripe и многим другим, что позволяет оптимизировать ваши рабочие процессы и повысить эффективность. С нашей платформой вы можете легко получать доступ ко всем важным документам и информации вашего бизнеса и управлять ими в одном удобном месте, высвобождая свое время и ресурсы, чтобы сосредоточиться на других важных задачах. Попрощайтесь с хлопотами, связанными с физической документацией, и приветствуйте более эффективный и современный способ ведения бизнеса.
Block Advisors
blockadvisors.com
Block Advisors — это фирма, которая предоставляет услуги по подготовке и планированию налогов, чтобы помочь частным лицам и предприятиям в любой сложной налоговой ситуации.
1-800Accountant
1800accountant.com
1-800 Accountant — крупнейшая в Америке виртуальная бухгалтерская фирма для малого бизнеса. Наша миссия — предоставлять финансовую экспертизу малому бизнесу во всех отраслях. Наши услуги основаны на сочетании экспертных CPA и технологий, что позволяет предприятиям минимизировать задачи и максимизировать налоговую экономию. Это позволяет владельцам сосредоточить свое время и силы на развитии своего бизнеса, а мы позаботимся обо всем остальном.
Xendoo
xendoo.com
Xendoo предоставляет полный спектр бухгалтерских и налоговых решений для владельцев бизнеса, которым необходимо финансовое спокойствие. Наша преданная своему делу команда экспертов, состоящая из бухгалтеров и CPA, рассматривает ваши деловые расходы с точки зрения экономии налогов. Ежемесячные пакеты подписки начинаются всего с 395 долларов США в месяц за базовую бухгалтерию. В дополнение к ежемесячному ведению бухгалтерского учета мы предлагаем налоговые консультации, подготовку и подачу налоговых деклараций (бизнес + личные), а также частичные услуги финансового директора для удовлетворения всех ваших финансовых потребностей. Мы здесь для ВАС и вашего бизнеса!
Counto
mycounto.com
Counto (https://mycounto.com) — финтех-бухгалтерская компания, которая использует запатентованную технологию искусственного интеллекта — от автоматизации бухгалтерского учета до налоговой оптимизации, оплаты счетов и управления расходами — чтобы упростить соблюдение требований для малого бизнеса. Наша миссия, основанная в 2019 году, — помогать предпринимателям процветать. Компания Counto была первой в Сингапуре, которая предложила своим клиентам-бухгалтерам неограниченное количество транзакций и ценообразование на основе выручки, чтобы обеспечить большую прозрачность в сфере соблюдения требований. С тех пор налоговая система Counto получила квалификацию IRAS ASR+ Tier 3, наивысшую возможную аккредитацию в Сингапуре.
Perkins & Co
perkinsaccounting.com
Perkins & Co была основана в 1986 году как альтернатива крупным национальным аудиторским фирмам, уделяя при этом внимание бизнес-потребностям закрытых компаний региона. Имея офисы в Портленде, штат Орегон, и Ванкувере, штат Вашингтон, компания Perkins специализируется во многих отраслях, включая производство, оптовую торговлю, недвижимость, строительство, профессиональные и творческие услуги, технологии, продукты питания и напитки, автосалоны и некоммерческие организации. Компания Perkins, 10-летний обладатель награды ClearlyRated Best of Accounting™ за превосходное обслуживание клиентов, 16-летняя награда «Самая уважаемая компания» по версии Portland Business Journal, фирма, в которой большинство принадлежит женщинам, и одна из самых разнообразных бухгалтерских фирм в регионе, Perkins гордится этим. из толпы. Позвоните нам сегодня, чтобы узнать больше о преимуществах Perkins!
Bookkeeper360
bookkeeper360.com
Bookkeeper360 — это технологичное бухгалтерское решение для стартапов и уже состоявшихся предприятий. Наша команда, полностью базирующаяся в США, специализируется на бухгалтерском учете, консультировании, расчете заработной платы и соблюдении налогового законодательства, поэтому владельцы бизнеса могут сосредоточиться на самом важном. Bookkeeper360 пользуется доверием тысяч малых предприятий по всей стране, был дважды признан Xero лучшим партнером года и вошел в число самых быстрорастущих компаний Inc. 5000 за последние три года. Bookkeeper360 считается новатором в отрасли и публикуется в Forbes, Accounting Today, Business Insider, CPA Practice Advisor и других редакционных изданиях.
Paro.ai
paro.ai
Paro — это платформа роста, которая объединяет экспертное сообщество талантов и предприятия для решения неотложных задач и разработки плана долгосрочного успеха. Благодаря запатентованной технологии искусственного интеллекта и глубокому отраслевому опыту Paro предлагает предприятиям наиболее подходящего эксперта и решение для решения проблем и стимулирования роста. Наше элитное сообщество экспертов в области финансов и бухгалтерского учета предоставляет клиентам широкий спектр услуг: от бухгалтерского учета и бухгалтерского учета до узкоспециализированного корпоративного развития и стратегического консультирования. Используя силу людей и технологий, Paro дает предприятиям и специалистам возможность выполнять осмысленную работу и превосходить даже самые высокие цели.
Fincent
fincent.com
Опыт бесперебойного финансового управления. Оптимизация ✓ Бухгалтерский учет ✓ Подача налоговых деклараций ✓ Выставление счетов и платежи ✓ Отслеживание расходов и многое другое. Закажите демо!
Zeni
zeni.ai
Zeni — первый финансовый консьерж на базе искусственного интеллекта для стартапов, обеспечивающий высокую скорость принятия решений. Благодаря интеллектуальным услугам Zeni в области бухгалтерского учета, бухгалтерского учета, налогообложения и финансового управления стартапы получают доступ к финансовой информации в режиме реального времени через свою панель управления Zeni, а команда финансовых экспертов управляет всеми финансовыми функциями за фиксированную ежемесячную плату — ежедневная бухгалтерия, ежегодные налоги, выставление счетов. оплата и выставление счетов, финансовое планирование и анализ, управление заработной платой и многое другое. Zeni является финтех-компанией серии B и на сегодняшний день привлекла $47,5 млн от Elevation Capital, Saama Capital, Amit Singhal, Sierra Ventures, SVB Financial Group, Think Investments, Liquid 2 Ventures, Dragon Capital, Firebolt Ventures, Twin Ventures и других компаний. инвесторы-ангелы.
QuickBooks Online
intuit.com
QuickBooks — это пакет программного обеспечения для бухгалтерского учета, разработанный и продаваемый компанией Intuit. Продукты QuickBooks ориентированы в основном на малый и средний бизнес и предлагают локальные бухгалтерские приложения, а также облачные версии, которые принимают бизнес-платежи, управляют счетами и оплачивают их, а также выполняют функции расчета заработной платы.
Pilot
pilot.com
Мы — крупнейшая в США аудиторская фирма, ориентированная на стартапы, с командой из более чем 350 сотрудников в США. Наши бухгалтеры, финансовые директора и специалисты по налогообложению стремятся создать прочную финансовую основу для вашего бизнеса. Мы предлагаем бухгалтерские, финансовые, налоговые услуги и многое другое для тысяч стартапов и малых предприятий, от двух основателей в гараже до команд из ста человек. Независимо от того, хотите ли вы повысить эффективность процесса принятия решений или хотите получить автоматическое решение по обеспечению соответствия, мы адаптируем наши услуги к вашим уникальным потребностям. Посмотрите пилотный проект в действии с помощью нашей 8-минутной демонстрации: https://pilot.com/demo Поговорите с экспертом: https://pilot.com/talk-to-expert
Osome
osome.com
Мы освобождаем вас от ручного учета, распутываем электронную коммерцию и создаем компании. Позвольте нашим специалистам позаботиться о счетах, отчетах и налогах, пока вы развиваете свой бизнес.
inDinero
indinero.com
inDinero — компания, занимающаяся бухгалтерским программным обеспечением и услугами, предоставляющая бухгалтерское и финансовое программное обеспечение. Компания inDinero, основанная в 2009 году Джессикой Мах, Энди Су и Андреа Баррика, в 2010 году окончила инкубатор стартапов Y Combinator. 8 мая 2018 года inDinero приобрела компанию tempCFO из Сан-Хосе. 1 февраля 2019 года inDinero приобрела вторую компанию, mAccounting, бухгалтерскую и налоговую фирму из Индианаполиса.
Ceterus
ceterus.com
Автоматизация уже здесь — сделайте ее частью своего бухгалтерского учета! Независимо от того, являетесь ли вы предпринимателем малого бизнеса или CPA-фирмой, поддерживающей малый бизнес, вам нужна автоматизация, чтобы конкурировать на современном рынке. Ceterus сочетает в себе технологии, которые автоматизируют этапы процессов бухгалтерского учета и отчетности, что приводит к снижению затрат, повышению точности и сокращению времени закрытия бухгалтерских книг. Наши клиенты и партнеры полагаются на наши технологии, чтобы сосредоточиться на своем бизнесе и клиентах. Автоматизируйте свой бухгалтерский учет, не нарушая при этом работу вашего бизнеса.