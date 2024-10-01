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Бухгалтерские услуги - Самые популярные приложения - Чехия

Бухгалтерские услуги помогают в поддержании организации бизнеса путем документирования ежедневных финансовых операций. Эти поставщики, также называемые бухгалтерами, тщательно записывают финансовые данные, включая расходы, доходы, долги и мелкие денежные средства. В отличие от бухгалтерских услуг, которые предлагают финансовые рекомендации, бухгалтеры сосредотачиваются исключительно на регистрации транзакций. Хотя многие бухгалтерские фирмы включают ведение бухгалтерского учета в свои услуги, существуют также независимые поставщики, специализирующиеся в этой области. Как правило, эти организации предлагают клиентам онлайн-платформы для отправки финансовых данных, таких как квитанции и счета, для обработки. Бухгалтеры обычно используют электронные таблицы, базы данных и бухгалтерское программное обеспечение, обеспечивая предприятиям электронный доступ к своим записям. Такие услуги особенно популярны среди небольших предприятий, которые не могут регулярно привлекать бухгалтерские фирмы.

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Osome

Osome

osome.com

Мы освобождаем вас от ручного учета, распутываем электронную коммерцию и создаем компании. Позвольте нашим специалистам позаботиться о счетах, отчетах и ​​налогах, пока вы развиваете свой бизнес.

QuickBooks Online

QuickBooks Online

intuit.com

QuickBooks — это пакет программного обеспечения для бухгалтерского учета, разработанный и продаваемый компанией Intuit. Продукты QuickBooks ориентированы в основном на малый и средний бизнес и предлагают локальные бухгалтерские приложения, а также облачные версии, которые принимают бизнес-платежи, у...

Paro.ai

Paro.ai

paro.ai

Paro — это платформа роста, которая объединяет экспертное сообщество талантов и предприятия для решения неотложных задач и разработки плана долгосрочного успеха. Благодаря запатентованной технологии искусственного интеллекта и глубокому отраслевому опыту Paro предлагает предприятиям наиболее подходя...

Bookkeeper360

Bookkeeper360

bookkeeper360.com

Bookkeeper360 — это технологичное бухгалтерское решение для стартапов и уже состоявшихся предприятий. Наша команда, полностью базирующаяся в США, специализируется на бухгалтерском учете, консультировании, расчете заработной платы и соблюдении налогового законодательства, поэтому владельцы бизнеса мо...

Zeni

Zeni

zeni.ai

Zeni — первый финансовый консьерж на базе искусственного интеллекта для стартапов, обеспечивающий высокую скорость принятия решений. Благодаря интеллектуальным услугам Zeni в области бухгалтерского учета, бухгалтерского учета, налогообложения и финансового управления стартапы получают доступ к финан...

Profit Matters

Profit Matters

profitmatters.co

Прибыль имеет значение. Бухгалтерия гарантирует точность ваших финансовых отчетов каждый месяц. Мы любим предпринимателей и понимаем их боль. Точные финансовые показатели приводят к лучшим решениям и, в свою очередь, к большей прибыли.

Pilot

Pilot

pilot.com

Мы — крупнейшая в США аудиторская фирма, ориентированная на стартапы, с командой из более чем 350 сотрудников в США. Наши бухгалтеры, финансовые директора и специалисты по налогообложению стремятся создать прочную финансовую основу для вашего бизнеса. Мы предлагаем бухгалтерские, финансовые, налогов...

Fincent

Fincent

fincent.com

Опыт бесперебойного финансового управления. Оптимизация ✓ Бухгалтерский учет ✓ Подача налоговых деклараций ✓ Выставление счетов и платежи ✓ Отслеживание расходов и многое другое. Закажите демо!

Block Advisors

Block Advisors

blockadvisors.com

Block Advisors — это фирма, которая предоставляет услуги по подготовке и планированию налогов, чтобы помочь частным лицам и предприятиям в любой сложной налоговой ситуации.

Counto

Counto

mycounto.com

Counto (https://mycounto.com) — финтех-бухгалтерская компания, которая использует запатентованную технологию искусственного интеллекта — от автоматизации бухгалтерского учета до налоговой оптимизации, оплаты счетов и управления расходами — чтобы упростить соблюдение требований для малого бизнеса. На...

inDinero

inDinero

indinero.com

inDinero — компания, занимающаяся бухгалтерским программным обеспечением и услугами, предоставляющая бухгалтерское и финансовое программное обеспечение. Компания inDinero, основанная в 2009 году Джессикой Мах, Энди Су и Андреа Баррика, в 2010 году окончила инкубатор стартапов Y Combinator. 8 мая 201...

Xendoo

Xendoo

xendoo.com

Xendoo предоставляет полный спектр бухгалтерских и налоговых решений для владельцев бизнеса, которым необходимо финансовое спокойствие. Наша преданная своему делу команда экспертов, состоящая из бухгалтеров и CPA, рассматривает ваши деловые расходы с точки зрения экономии налогов. Ежемесячные пакеты...

Ceterus

Ceterus

ceterus.com

Автоматизация уже здесь — сделайте ее частью своего бухгалтерского учета! Независимо от того, являетесь ли вы предпринимателем малого бизнеса или CPA-фирмой, поддерживающей малый бизнес, вам нужна автоматизация, чтобы конкурировать на современном рынке. Ceterus сочетает в себе технологии, которые ...

Digits

Digits

digits.com

Цифры — это переосмысленный учет. Представьте себе чистые книги, ценную информацию и интуитивно понятные отчеты, которые будут доставлены в конце месяца (а не с опозданием на 2–3 недели!) и за половину стоимости любой традиционной фирмы. Компания Digits создала первую за 20 с лишним лет современную ...

CoCountant

CoCountant

cocountant.com

CoCountant предлагает комплексные, полностью управляемые решения для ведения бухгалтерского учета и бухгалтерского учета для стартапов и малого бизнеса в США. Благодаря нашим планам с фиксированной ценой вы точно знаете, сколько платите, и получаете отличную выгоду без каких-либо сюрпризов. Использо...

BlueMeg

BlueMeg

bluemeg.com

Благодаря BlueMeg корпоративное управление не должно быть проблемой. Консоль BlueMeg — это глобальная операционная система для корпоративных данных. Предоставьте своим клиентам и сотрудникам безопасную облачную платформу, которая избавит вас от утомительной и трудоемкой работы с документами и оцифру...

1-800Accountant

1-800Accountant

1800accountant.com

1-800 Accountant — крупнейшая в Америке виртуальная бухгалтерская фирма для малого бизнеса. Наша миссия — предоставлять финансовую экспертизу малому бизнесу во всех отраслях. Наши услуги основаны на сочетании экспертных CPA и технологий, что позволяет предприятиям минимизировать задачи и максимизиро...

Perkins & Co

Perkins & Co

perkinsaccounting.com

Perkins & Co была основана в 1986 году как альтернатива крупным национальным аудиторским фирмам, уделяя при этом внимание бизнес-потребностям закрытых компаний региона. Имея офисы в Портленде, штат Орегон, и Ванкувере, штат Вашингтон, компания Perkins специализируется во многих отраслях, включая про...

Accountancy Cloud

Accountancy Cloud

theaccountancycloud.com

Accountancy Cloud предлагает лучшие полнофункциональные финансовые функции для быстрорастущих стартапов. Финансовые менеджеры и мощное программное обеспечение обеспечивают беспрецедентный бухгалтерский учет, налоговые льготы на НИОКР и финансовые услуги для стартапов. Каждый стартап получает доступ ...

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