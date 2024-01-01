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Бухгалтерские услуги - Самые популярные приложения - Бразилия
Бухгалтерские услуги помогают в поддержании организации бизнеса путем документирования ежедневных финансовых операций. Эти поставщики, также называемые бухгалтерами, тщательно записывают финансовые данные, включая расходы, доходы, долги и мелкие денежные средства. В отличие от бухгалтерских услуг, которые предлагают финансовые рекомендации, бухгалтеры сосредотачиваются исключительно на регистрации транзакций. Хотя многие бухгалтерские фирмы включают ведение бухгалтерского учета в свои услуги, существуют также независимые поставщики, специализирующиеся в этой области. Как правило, эти организации предлагают клиентам онлайн-платформы для отправки финансовых данных, таких как квитанции и счета, для обработки. Бухгалтеры обычно используют электронные таблицы, базы данных и бухгалтерское программное обеспечение, обеспечивая предприятиям электронный доступ к своим записям. Такие услуги особенно популярны среди небольших предприятий, которые не могут регулярно привлекать бухгалтерские фирмы.
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Profit Matters
profitmatters.co
Прибыль имеет значение. Бухгалтерия гарантирует точность ваших финансовых отчетов каждый месяц. Мы любим предпринимателей и понимаем их боль. Точные финансовые показатели приводят к лучшим решениям и, в свою очередь, к большей прибыли.
QuickBooks Online
intuit.com
QuickBooks — это пакет программного обеспечения для бухгалтерского учета, разработанный и продаваемый компанией Intuit. Продукты QuickBooks ориентированы в основном на малый и средний бизнес и предлагают локальные бухгалтерские приложения, а также облачные версии, которые принимают бизнес-платежи, у...
Osome
osome.com
Мы освобождаем вас от ручного учета, распутываем электронную коммерцию и создаем компании. Позвольте нашим специалистам позаботиться о счетах, отчетах и налогах, пока вы развиваете свой бизнес.
Paro.ai
paro.ai
Paro — это платформа роста, которая объединяет экспертное сообщество талантов и предприятия для решения неотложных задач и разработки плана долгосрочного успеха. Благодаря запатентованной технологии искусственного интеллекта и глубокому отраслевому опыту Paro предлагает предприятиям наиболее подходя...
Bookkeeper360
bookkeeper360.com
Bookkeeper360 — это технологичное бухгалтерское решение для стартапов и уже состоявшихся предприятий. Наша команда, полностью базирующаяся в США, специализируется на бухгалтерском учете, консультировании, расчете заработной платы и соблюдении налогового законодательства, поэтому владельцы бизнеса мо...
Zeni
zeni.ai
Zeni — первый финансовый консьерж на базе искусственного интеллекта для стартапов, обеспечивающий высокую скорость принятия решений. Благодаря интеллектуальным услугам Zeni в области бухгалтерского учета, бухгалтерского учета, налогообложения и финансового управления стартапы получают доступ к финан...
Pilot
pilot.com
Мы — крупнейшая в США аудиторская фирма, ориентированная на стартапы, с командой из более чем 350 сотрудников в США. Наши бухгалтеры, финансовые директора и специалисты по налогообложению стремятся создать прочную финансовую основу для вашего бизнеса. Мы предлагаем бухгалтерские, финансовые, налогов...
Fincent
fincent.com
Опыт бесперебойного финансового управления. Оптимизация ✓ Бухгалтерский учет ✓ Подача налоговых деклараций ✓ Выставление счетов и платежи ✓ Отслеживание расходов и многое другое. Закажите демо!
Block Advisors
blockadvisors.com
Block Advisors — это фирма, которая предоставляет услуги по подготовке и планированию налогов, чтобы помочь частным лицам и предприятиям в любой сложной налоговой ситуации.
Counto
mycounto.com
Counto (https://mycounto.com) — финтех-бухгалтерская компания, которая использует запатентованную технологию искусственного интеллекта — от автоматизации бухгалтерского учета до налоговой оптимизации, оплаты счетов и управления расходами — чтобы упростить соблюдение требований для малого бизнеса. На...
inDinero
indinero.com
inDinero — компания, занимающаяся бухгалтерским программным обеспечением и услугами, предоставляющая бухгалтерское и финансовое программное обеспечение. Компания inDinero, основанная в 2009 году Джессикой Мах, Энди Су и Андреа Баррика, в 2010 году окончила инкубатор стартапов Y Combinator. 8 мая 201...
Xendoo
xendoo.com
Xendoo предоставляет полный спектр бухгалтерских и налоговых решений для владельцев бизнеса, которым необходимо финансовое спокойствие. Наша преданная своему делу команда экспертов, состоящая из бухгалтеров и CPA, рассматривает ваши деловые расходы с точки зрения экономии налогов. Ежемесячные пакеты...
Ceterus
ceterus.com
Автоматизация уже здесь — сделайте ее частью своего бухгалтерского учета! Независимо от того, являетесь ли вы предпринимателем малого бизнеса или CPA-фирмой, поддерживающей малый бизнес, вам нужна автоматизация, чтобы конкурировать на современном рынке. Ceterus сочетает в себе технологии, которые ...
Digits
digits.com
Цифры — это переосмысленный учет. Представьте себе чистые книги, ценную информацию и интуитивно понятные отчеты, которые будут доставлены в конце месяца (а не с опозданием на 2–3 недели!) и за половину стоимости любой традиционной фирмы. Компания Digits создала первую за 20 с лишним лет современную ...
CoCountant
cocountant.com
CoCountant предлагает комплексные, полностью управляемые решения для ведения бухгалтерского учета и бухгалтерского учета для стартапов и малого бизнеса в США. Благодаря нашим планам с фиксированной ценой вы точно знаете, сколько платите, и получаете отличную выгоду без каких-либо сюрпризов. Использо...
BlueMeg
bluemeg.com
Благодаря BlueMeg корпоративное управление не должно быть проблемой. Консоль BlueMeg — это глобальная операционная система для корпоративных данных. Предоставьте своим клиентам и сотрудникам безопасную облачную платформу, которая избавит вас от утомительной и трудоемкой работы с документами и оцифру...
1-800Accountant
1800accountant.com
1-800 Accountant — крупнейшая в Америке виртуальная бухгалтерская фирма для малого бизнеса. Наша миссия — предоставлять финансовую экспертизу малому бизнесу во всех отраслях. Наши услуги основаны на сочетании экспертных CPA и технологий, что позволяет предприятиям минимизировать задачи и максимизиро...
Perkins & Co
perkinsaccounting.com
Perkins & Co была основана в 1986 году как альтернатива крупным национальным аудиторским фирмам, уделяя при этом внимание бизнес-потребностям закрытых компаний региона. Имея офисы в Портленде, штат Орегон, и Ванкувере, штат Вашингтон, компания Perkins специализируется во многих отраслях, включая про...
Accountancy Cloud
theaccountancycloud.com
Accountancy Cloud предлагает лучшие полнофункциональные финансовые функции для быстрорастущих стартапов. Финансовые менеджеры и мощное программное обеспечение обеспечивают беспрецедентный бухгалтерский учет, налоговые льготы на НИОКР и финансовые услуги для стартапов. Каждый стартап получает доступ ...