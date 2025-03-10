Программное обеспечение для управления советами - Самые популярные приложения

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Программное обеспечение для управления советом директоров предоставляет членам совета директоров, руководителям и другим ключевым специалистам единое рабочее пространство, позволяющее сохранять организованность, принимать своевременные решения и эффективно планировать. Эти инструменты для совместной работы обеспечивают доступ к повесткам дня, документам, заметкам, календарям и контактам, улучшая процесс корпоративных встреч. Пользователи могут загружать файлы в рабочую область и назначать доступ в зависимости от ролей и уровней допуска. Программное обеспечение для управления советом директоров, обычно используемое руководящими группами, такими как родительский комитет или совет директоров крупной корпорации, также может быть интегрировано с другими инструментами совместной работы, в которых участвуют сотрудники или участники с различными уровнями полномочий.
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Nasdaq
nasdaq.com
Приложение NASDAQ обеспечивает доступ к финансовым данным, обновлениям рынка и образовательным ресурсам для инвесторов.
Diligent Director
diligent.com
Приложение Diligent Director поддерживает эффективное управление для советов и лидеров, предлагая инструменты для работы с повестками, голосования и документами.
Admincontrol
admincontrol.com
Приложение Admincontrol предоставляет безопасный доступ к информации и процессам для советов, управленческих команд и консультантов в Нордиках.
Boardable
boardable.com
Boardable — платформа для управления собраниями и сотрудничества членов совета директоров, которая оптимизирует процессы управления и документооборота.
Knowa
knowa.co
Knowa - приложение для управления советом директоров, оптимизирующее встречи, документы и коммуникации в единой безопасной платформе.
Ansarada
ansarada.com
Ansarada - безопасная платформа для управления данными в финансовых операциях, включая слияния и IPO, обеспечивающая контроль доступа и сотрудничество команд.
ContractZen
contractzen.com
ContractZen — это программное обеспечение для управления контрактами и организацией собраний без бумаги, включая электронные подписи и виртуальные комнаты данных.
Beenote
beenote.io
Beenote - это решение для управления встречами, которое помогает командам организовывать, проводить и отслеживать собрания, делая процесс более эффективным.
OnBoard
onboardmeetings.com
OnBoard - программа для управления советом, которая упрощает процессы принятия решений, обеспечивает обмен документами и защиту информации.
Diligent Administrator
diligent.com
Приложение Diligent Administrator помогает специалистам и организациям в управлении административными задачами, включая создание повесток, управление политиками и организация собраний.
Tasks in a Box
tasksinabox.com
Приложение Tasks in a Box позволяет людям с общими целями совместно работать, адаптироваться к изменяющимся условиям и упрощать процессы в компании.
Adam.ai
adam.ai
adam.ai — это программное обеспечение для управления заседаниями, которое помогает организациям захватывать и делиться знаниями, улучшая процесс принятия решений.
Zeck
zeck.app
Zeck - облачная платформа, упрощающая организацию совещаний, автоматизируя подготовку материалов и улучшая вовлеченность участников.
Board Management
boardmanagement.com
Готовы вывести свой совет директоров на новый уровень? Используйте наше программное обеспечение для проведения совещаний и управления советами директоров, чтобы помочь членам совета директоров сотрудничать и добиваться большего
Hippoly
hippoly.com
Hippoly — это удобная и безопасная платформа для совместной работы, созданная для облака и предназначенная для лиц, принимающих решения. Нашей основной группой пользователей является Совет директоров организации, но Hippoly также используется управленческими командами, консультативными советами и группами акционеров, которым нужен простой и безопасный способ общения и обмена информацией.
GOVRN
govrn.com
Программное обеспечение для управления доской AI-First. Повысьте производительность своего совета директоров с помощью программного обеспечения для портала советов директоров на основе искусственного интеллекта от Govrn. Оцените непревзойденную безопасность, аналитическую информацию в режиме реального времени и простое администрирование совещаний, улучшенное благодаря возможностям обнаружения, продуктивности и производительности искусственного интеллекта.
Govenda
govenda.com
Board Success Platform™ для корпоративного управления. Управление быстро меняется, и Govenda — это платформа успеха советов директоров, которая поможет ускорить переход ваших советов к управлению с участием заинтересованных сторон и более глубокую связь с основной силой вашей организации, акционерами и заинтересованными сторонами в целом. Платформа успеха совета директоров Govenda — это не просто портал для советов директоров, это будущее современного управления. Сотрудничайте с Govenda, чтобы переосмыслить, как советы директоров могут обеспечить целенаправленное стратегическое лидерство для решения ключевых задач в быстро меняющемся мире.
BoardPro
boardpro.com
BoardPro - это программное обеспечение для управления заседаниями совета директоров, позволяющее эффективно создавать повестки, хранить документы и автоматизировать процессы.
EntityKeeper
entitykeeper.com
Комплексная платформа EntityKeeper позволяет вам управлять критически важными данными, создавать подробные организационные диаграммы и отслеживать требования к подаче документов и соблюдению требований в вашей организации. Получая доступ к информации в режиме реального времени, настраивая поля данных, управляя сроками с помощью уведомлений (например, датами подачи заявок) и т. д., вы можете использовать комплексный контроль и способствовать внутренней согласованности между вашими организациями. Кроме того, корпоративные услуги EntityKeeper устраняют необходимость вручную управлять документацией организаций, такой как формирование, регистрация, годовые отчеты и многое другое.
BoardOnTrack
boardontrack.com
BoardOnTrack помогает советам чартерных школ добиваться исключительных результатов. Мы — единственная онлайн-платформа управления управлением, созданная для управления чартерными школами. Членство BoardOnTrack обеспечивает экспертное руководство (без почасовой платы за консультации) и доступ к единственной интуитивно понятной, простой в использовании и универсальной онлайн-платформе управления советами, созданной для уникальных потребностей чартерных школ. С BoardOnTrack от TransACT вы можете легко: - Измерить эффективность работы вашего совета - Набрать членов совета - Повысить цели совета и повысить подотчетность - Эффективно оценить генерального директора вашей чартерной школы - Просто соблюдать законы об открытых собраниях - Проводить более эффективные заседания совета директоров
MyBoardPacket
myboardpacket.com
С 2001 года тысячи довольных клиентов признают, что MyBoardPacket безопасен, прост и удобен в использовании. Инструмент управления онлайн-заседаниями совета директоров, который обеспечивает управление документами, онлайн-голосование, онлайн-обсуждения и многое другое. MyBoardPacket.com позволяет вам развернуть портал форумов, который настолько гибок, что его также можно использовать в качестве решения для экстрасети или интрасети.
Diskus
letsdiskus.com
Diskus — это решение для управления советами директоров и собраниями, помогающее директорам, комитетам и руководящим группам лучше подготовиться, вовлечься и скоординироваться в процессе сотрудничества и принятия решений. Портал совета директоров упрощает, чем когда-либо, корпоративным секретарям и администраторам управление собраниями, составление повесток дня и распространение материалов. Вы также можете превратить минуты в действия и внимательно следить за их ходом.
BoardSpace
boardspace.co
BoardSpace — это решение, которое помогает советам директоров и менеджерам многоквартирных домов, ТСЖ и некоммерческих организаций автоматизировать и упростить управление советами директоров.
BoardShape
boardshape.com
Лучше проводите заседания совета директоров или комитетов. Приведите свой совет директоров или комитет в форму сегодня с помощью BoardShape. BoardShape, предназначенный для стартапов, представляет собой продукт «Программное обеспечение как услуга», который предоставляет ровно столько функций и возможностей, чтобы помочь вашему стартапу проводить более эффективные заседания совета директоров, не мешая им. Простой конструктор повесток дня позволяет быстро создавать динамичные повестки дня, которыми можно поделиться с вашей командой. Больше никаких электронных писем с множеством вложений, все остается в контексте темы обсуждения. Повестками дня можно поделиться с вашей командой и представить их синхронно со всеми участниками, чтобы все участники собрания были на одной странице. Комментарии, вопросы и обсуждения можно добавлять вместе с тезисами для обсуждения и позже использовать для составления протоколов собраний. Создавайте опросы и предложения действий, связанные с пунктами повестки дня, и отслеживайте их на последующих встречах. Храните все в одном месте и систематизируйте с помощью BoardShape.
AdvisoryCloud
advisorycloud.com
AdvisoryCloud — ведущая платформа, объединяющая профессионалов и компании через консультативные советы. Наша универсальная платформа позволяет компаниям и командам нанимать, создавать и управлять консультативным советом с ведущими профессионалами со всего мира. Профессионалы всех уровней могут сразу же присоединиться к консультативным советам, работающим на нашей платформе, добавить работу в совете директоров в свое резюме и получить профессиональные преимущества, которые дает членство в совете директоров. Компании получают ценную информацию и преимущества удаленного консультативного совета, которым легко управлять в одном месте на нашей собственной платформе. Компания AdvisoryCloud, основанная в 2012 году, является частной компанией со штаб-квартирой в округе Марин, штат Калифорния. Она завоевала множество наград, в том числе несколько раз была удостоена звания одной из самых быстрорастущих частных компаний по версии журнала Inc. Magazine.
Sherpany
sherpany.com
Sherpany — ведущее швейцарское решение для управления собраниями, разработанное для удовлетворения уникальных потребностей заседаний совета директоров, комитетов совета директоров и руководителей. Sherpany, которому доверяют ведущие европейские компании, повышает продуктивность совещаний на 45 %, оптимизируя весь процесс — от подготовки к совещанию до распространения протоколов совещаний и предложений с цифровой подписью. Мы уделяем приоритетное внимание безопасности и соответствию требованиям, предлагая надежное решение, одобренное FINMA и сертифицированное по стандарту ISO270001, которое централизует и обеспечивает соответствующий контроль доступа к вашим данным. В дополнение к веб-платформе Sherpany, доступной через веб-браузер, мы предлагаем собственные приложения для iOS, Windows и Android, обеспечивающие удобный доступ к нашему решению для управления встречами на разных устройствах. Наше программное обеспечение на базе SaaS в сочетании с нашим обучением по организации встреч и другими дополнительными услугами преобразует культуру проведения встреч в вашей компании и обеспечивает превосходные встречи. Sherpany разработала комплексную систему управления встречами для руководителей встреч, основанную на передовом опыте, основанном на фактических данных. Решение Sherpany для управления встречами соответствует этим практикам и способствует проведению продуктивных встреч. Благодаря тому, что более 15 000 руководителей уже повысили продуктивность своих встреч с помощью Sherpany, мы стали надежным партнером более чем 350 корпоративных клиентов.
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