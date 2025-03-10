Программное обеспечение для управления советами - Самые популярные приложения

BoardShape

boardshape.com

Лучше проводите заседания совета директоров или комитетов. Приведите свой совет директоров или комитет в форму сегодня с помощью BoardShape. BoardShape, предназначенный для стартапов, представляет собой продукт «Программное обеспечение как услуга», который предоставляет ровно столько функций и возможностей, чтобы помочь вашему стартапу проводить более эффективные заседания совета директоров, не мешая им. Простой конструктор повесток дня позволяет быстро создавать динамичные повестки дня, которыми можно поделиться с вашей командой. Больше никаких электронных писем с множеством вложений, все остается в контексте темы обсуждения. Повестками дня можно поделиться с вашей командой и представить их синхронно со всеми участниками, чтобы все участники собрания были на одной странице. Комментарии, вопросы и обсуждения можно добавлять вместе с тезисами для обсуждения и позже использовать для составления протоколов собраний. Создавайте опросы и предложения действий, связанные с пунктами повестки дня, и отслеживайте их на последующих встречах. Храните все в одном месте и систематизируйте с помощью BoardShape.