Программное обеспечение для управления советами - Самые популярные приложения - Таиланд

Zeck

zeck.app

Zeck — это облачная программная платформа, которая меняет процесс проведения заседаний совета директоров. Zeck обеспечивает как экономию времени, так и качественное улучшение динамики доски. По сути, пережив жалкие и устаревшие заседания совета директоров, как операторы, так и директора совета директоров, мы решили полностью переосмыслить весь процесс заседаний совета директоров. Соучредителями Zeck являются Эдвард Нортон, удостоенный наград актер, режиссер и предприниматель, а также Роберт и Джеффри Вулф, основатели Moosejaw (приобретена Walmart) и CrowdRise (приобретена GoFundMe). Джеймс Зубок, невероятно опытный оператор компании-разработчика программного обеспечения и частный инвестор, является партнером-основателем. Вероятно, вы знаете Эдварда Нортона по его основной работе. Но Эдвард также основал несколько компаний и входит в советы директоров многих корпоративных и некоммерческих организаций. «Те из нас, кто основал компании или входил в советы директоров, чувствовали, что динамика заседаний совета директоров была нарушена. Заседания совета директоров стали моментом «удара себя по лицу» для многих компаний и организаций», — Эдвард Нортон, директор по стратегии Zeck. Мир меняется, и нет никаких шансов, что через два года мы будем проводить заседания совета директоров по-прежнему. . Zeck — это революционное решение, меняющее правила игры, и с этим согласны тысячи руководителей, членов советов директоров и некоммерческих организаций. Среди известных инвесторов — Salesforce Ventures, Khosla Ventures, Breyer Capital, Брайан Шет (соучредитель Vista Equity) и Дэвид Блейн (что в основном круто, потому что он так хорош в магии). Помимо заседаний совета директоров, компании и некоммерческие организации используют Zeck для получения обновлений для инвесторов, общих собраний, ежеквартальных бизнес-обзоров и т. д.