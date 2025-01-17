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Программное обеспечение для управления советами - Самые популярные приложения - Палау
Программное обеспечение для управления советом директоров предоставляет членам совета директоров, руководителям и другим ключевым специалистам единое рабочее пространство, позволяющее сохранять организованность, принимать своевременные решения и эффективно планировать. Эти инструменты для совместной работы обеспечивают доступ к повесткам дня, документам, заметкам, календарям и контактам, улучшая процесс корпоративных встреч. Пользователи могут загружать файлы в рабочую область и назначать доступ в зависимости от ролей и уровней допуска. Программное обеспечение для управления советом директоров, обычно используемое руководящими группами, такими как родительский комитет или совет директоров крупной корпорации, также может быть интегрировано с другими инструментами совместной работы, в которых участвуют сотрудники или участники с различными уровнями полномочий.
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Admincontrol
admincontrol.com
Программное обеспечение для советов директоров, руководства и ключевых заинтересованных сторон, обеспечивающее безопасный и эффективный доступ к информации, обсуждениям и процессам. Мы предоставляем интеллектуальную и безопасную цифровую платформу сотрудничества для лиц, принимающих решения, таких как советы директоров, управленческие команды, а также юридические и финансовые консультанты. Ведущий поставщик порталов для форумов и комнат данных в Скандинавии. Admincontrol принадлежит Visma и является одной из самых успешных компаний группы Visma. Наша штаб-квартира находится в Норвегии, а местные офисы – в Великобритании, Дании, Швеции, Финляндии и Нидерландах. Мы насчитываем почти 100 сотрудников. Сертификация и соответствие: SOC 2 ISO 27001:2013 Центры обработки данных G-Cloud GDPR, хранящиеся в Норвегии. 90 000 пользователей.
EntityKeeper
entitykeeper.com
Комплексная платформа EntityKeeper позволяет вам управлять критически важными данными, создавать подробные организационные диаграммы и отслеживать требования к подаче документов и соблюдению требований в вашей организации. Получая доступ к информации в режиме реального времени, настраивая поля данных, управляя сроками с помощью уведомлений (например, датами подачи заявок) и т. д., вы можете использовать комплексный контроль и способствовать внутренней согласованности между вашими организациями. Кроме того, корпоративные услуги EntityKeeper устраняют необходимость вручную управлять документацией организаций, такой как формирование, регистрация, годовые отчеты и многое другое.
BoardOnTrack
boardontrack.com
BoardOnTrack помогает советам чартерных школ добиваться исключительных результатов. Мы — единственная онлайн-платформа управления управлением, созданная для управления чартерными школами. Членство BoardOnTrack обеспечивает экспертное руководство (без почасовой платы за консультации) и доступ к единственной интуитивно понятной, простой в использовании и универсальной онлайн-платформе управления советами, созданной для уникальных потребностей чартерных школ. С BoardOnTrack от TransACT вы можете легко: - Измерить эффективность работы вашего совета - Набрать членов совета - Повысить цели совета и повысить подотчетность - Эффективно оценить генерального директора вашей чартерной школы - Просто соблюдать законы об открытых собраниях - Проводить более эффективные заседания совета директоров
Board Management
boardmanagement.com
Готовы вывести свой совет директоров на новый уровень? Используйте наше программное обеспечение для проведения совещаний и управления советами директоров, чтобы помочь членам совета директоров сотрудничать и добиваться большего
Beenote
beenote.io
Beenote — это первое решение для управления собраниями руководителей для совета директоров, руководителей и команд. Beenote — простой, доступный и эффективный инструмент. От начала и до конца процесса встречи Beenote помогает командам организовывать эффективные встречи, планируя, проводя и отслеживая (задачи, решения) встречи. С Beenote вы можете быстро планировать повестку дня в режиме совместной работы, а благодаря интеграции с Microsoft 365 или Google ваши встречи полностью интегрируются в ваш календарь. Интеграция с Microsoft Teams также позволяет вам использовать всю мощь их инструмента видеоконференций и документировать удаленные встречи с помощью Beenote. Во время встреч вы можете делать совместные заметки в режиме реального времени. Вы также можете записывать решения и назначать задачи на собраниях и отслеживать ход выполнения этих задач от одного собрания к другому или на информационной панели. В конце встречи записано 90% протокола. Централизованный каталог протоколов с расширенным поиском позволит вам легко находить информацию (файлы, решения, действия и т. д.) в будущем.
MyBoardPacket
myboardpacket.com
С 2001 года тысячи довольных клиентов признают, что MyBoardPacket безопасен, прост и удобен в использовании. Инструмент управления онлайн-заседаниями совета директоров, который обеспечивает управление документами, онлайн-голосование, онлайн-обсуждения и многое другое. MyBoardPacket.com позволяет вам развернуть портал форумов, который настолько гибок, что его также можно использовать в качестве решения для экстрасети или интрасети.
Knowa
knowa.co
Управление на базе искусственного интеллекта, объединяющее все, что нужно Совету директоров для управления. Подготовьте свой совет к будущему с помощью готовой к использованию платформы управления Knowa, обеспечивающей обнаружение знаний, проведение встреч и сотрудничество с помощью искусственного интеллекта в одной безопасной и универсальной экосистеме.
Tasks in a Box
tasksinabox.com
Позвольте людям, разделяющим одни и те же цели, сотрудничать вместе. Оптимизируйте процессы во всей компании или откажитесь от организационной структуры. Не все можно спланировать, поэтому позвольте себе оперативно адаптироваться к ситуации и при этом сотрудничать вместе.
Diskus
letsdiskus.com
Diskus — это решение для управления советами директоров и собраниями, помогающее директорам, комитетам и руководящим группам лучше подготовиться, вовлечься и скоординироваться в процессе сотрудничества и принятия решений. Портал совета директоров упрощает, чем когда-либо, корпоративным секретарям и администраторам управление собраниями, составление повесток дня и распространение материалов. Вы также можете превратить минуты в действия и внимательно следить за их ходом.
BoardSpace
boardspace.co
BoardSpace — это решение, которое помогает советам директоров и менеджерам многоквартирных домов, ТСЖ и некоммерческих организаций автоматизировать и упростить управление советами директоров.
Hippoly
hippoly.com
Hippoly — это удобная и безопасная платформа для совместной работы, созданная для облака и предназначенная для лиц, принимающих решения. Нашей основной группой пользователей является Совет директоров организации, но Hippoly также используется управленческими командами, консультативными советами и группами акционеров, которым нужен простой и безопасный способ общения и обмена информацией.
BoardShape
boardshape.com
Лучше проводите заседания совета директоров или комитетов. Приведите свой совет директоров или комитет в форму сегодня с помощью BoardShape. BoardShape, предназначенный для стартапов, представляет собой продукт «Программное обеспечение как услуга», который предоставляет ровно столько функций и возможностей, чтобы помочь вашему стартапу проводить более эффективные заседания совета директоров, не мешая им. Простой конструктор повесток дня позволяет быстро создавать динамичные повестки дня, которыми можно поделиться с вашей командой. Больше никаких электронных писем с множеством вложений, все остается в контексте темы обсуждения. Повестками дня можно поделиться с вашей командой и представить их синхронно со всеми участниками, чтобы все участники собрания были на одной странице. Комментарии, вопросы и обсуждения можно добавлять вместе с тезисами для обсуждения и позже использовать для составления протоколов собраний. Создавайте опросы и предложения действий, связанные с пунктами повестки дня, и отслеживайте их на последующих встречах. Храните все в одном месте и систематизируйте с помощью BoardShape.
AdvisoryCloud
advisorycloud.com
AdvisoryCloud — ведущая платформа, объединяющая профессионалов и компании через консультативные советы. Наша универсальная платформа позволяет компаниям и командам нанимать, создавать и управлять консультативным советом с ведущими профессионалами со всего мира. Профессионалы всех уровней могут сразу же присоединиться к консультативным советам, работающим на нашей платформе, добавить работу в совете директоров в свое резюме и получить профессиональные преимущества, которые дает членство в совете директоров. Компании получают ценную информацию и преимущества удаленного консультативного совета, которым легко управлять в одном месте на нашей собственной платформе. Компания AdvisoryCloud, основанная в 2012 году, является частной компанией со штаб-квартирой в округе Марин, штат Калифорния. Она завоевала множество наград, в том числе несколько раз была удостоена звания одной из самых быстрорастущих частных компаний по версии журнала Inc. Magazine.
Ansarada
ansarada.com
Ansarada предоставляет безопасные специализированные программные решения для управления критически важными проектами, такими как слияния и поглощения, привлечение капитала, реструктуризация и закупки инфраструктуры. Наша безопасная виртуальная комната данных является ведущей в отрасли и предлагает расширенную аналитику и автоматизацию искусственного интеллекта, вопросы и ответы нового уровня и сотрудничество, а также специально созданные цифровые настраиваемые рабочие процессы и контрольные списки для слияний и поглощений, привлечения капитала, бизнес-аудита, тендеров и других важных вопросов. результаты. Миссия Ansarada — повышать и защищать потенциал каждой компании. Мы делаем это, предлагая бесплатные пробные версии нашей виртуальной комнаты данных, круглосуточную экспертную поддержку по всем вопросам работы, интегрированные вопросы и ответы по электронной почте, прогнозирование сделок с помощью искусственного интеллекта, а также простую загрузку методом перетаскивания и превосходный контроль безопасности документов. Наше программное обеспечение для сделок основано на данных более чем 35 000 транзакций и позволяет добиться более высоких результатов в бизнесе на основе лучших практик. Ansarada — это больше, чем просто виртуальная комната данных. Это инструмент для комплексного управления сделками, обеспечивающий постоянную активность сделок и безопасный обмен файлами. Благодаря более чем 15-летнему опыту программное обеспечение Ansarada отличается изысканной простотой, которая сокращает сроки и затраты на транзакции. Ansarada, используемая компаниями, правительствами и консультантами в 180 странах мира, позволяет специалистам по сделкам и бизнес-лидерам сосредоточиться на достижении успешных результатов за меньшее время и достижении оптимальной стоимости транзакции.
Sherpany
sherpany.com
Sherpany — ведущее швейцарское решение для управления собраниями, разработанное для удовлетворения уникальных потребностей заседаний совета директоров, комитетов совета директоров и руководителей. Sherpany, которому доверяют ведущие европейские компании, повышает продуктивность совещаний на 45 %, оптимизируя весь процесс — от подготовки к совещанию до распространения протоколов совещаний и предложений с цифровой подписью. Мы уделяем приоритетное внимание безопасности и соответствию требованиям, предлагая надежное решение, одобренное FINMA и сертифицированное по стандарту ISO270001, которое централизует и обеспечивает соответствующий контроль доступа к вашим данным. В дополнение к веб-платформе Sherpany, доступной через веб-браузер, мы предлагаем собственные приложения для iOS, Windows и Android, обеспечивающие удобный доступ к нашему решению для управления встречами на разных устройствах. Наше программное обеспечение на базе SaaS в сочетании с нашим обучением по организации встреч и другими дополнительными услугами преобразует культуру проведения встреч в вашей компании и обеспечивает превосходные встречи. Sherpany разработала комплексную систему управления встречами для руководителей встреч, основанную на передовом опыте, основанном на фактических данных. Решение Sherpany для управления встречами соответствует этим практикам и способствует проведению продуктивных встреч. Благодаря тому, что более 15 000 руководителей уже повысили продуктивность своих встреч с помощью Sherpany, мы стали надежным партнером более чем 350 корпоративных клиентов.
Zeck
zeck.app
Zeck — это облачная программная платформа, которая меняет процесс проведения заседаний совета директоров. Zeck обеспечивает как экономию времени, так и качественное улучшение динамики доски. По сути, пережив жалкие и устаревшие заседания совета директоров, как операторы, так и директора совета директоров, мы решили полностью переосмыслить весь процесс заседаний совета директоров. Соучредителями Zeck являются Эдвард Нортон, удостоенный наград актер, режиссер и предприниматель, а также Роберт и Джеффри Вулф, основатели Moosejaw (приобретена Walmart) и CrowdRise (приобретена GoFundMe). Джеймс Зубок, невероятно опытный оператор компании-разработчика программного обеспечения и частный инвестор, является партнером-основателем. Вероятно, вы знаете Эдварда Нортона по его основной работе. Но Эдвард также основал несколько компаний и входит в советы директоров многих корпоративных и некоммерческих организаций. «Те из нас, кто основал компании или входил в советы директоров, чувствовали, что динамика заседаний совета директоров была нарушена. Заседания совета директоров стали моментом «удара себя по лицу» для многих компаний и организаций», — Эдвард Нортон, директор по стратегии Zeck. Мир меняется, и нет никаких шансов, что через два года мы будем проводить заседания совета директоров по-прежнему. . Zeck — это революционное решение, меняющее правила игры, и с этим согласны тысячи руководителей, членов советов директоров и некоммерческих организаций. Среди известных инвесторов — Salesforce Ventures, Khosla Ventures, Breyer Capital, Брайан Шет (соучредитель Vista Equity) и Дэвид Блейн (что в основном круто, потому что он так хорош в магии). Помимо заседаний совета директоров, компании и некоммерческие организации используют Zeck для получения обновлений для инвесторов, общих собраний, ежеквартальных бизнес-обзоров и т. д.
GOVRN
govrn.com
Программное обеспечение для управления доской AI-First. Повысьте производительность своего совета директоров с помощью программного обеспечения для портала советов директоров на основе искусственного интеллекта от Govrn. Оцените непревзойденную безопасность, аналитическую информацию в режиме реального времени и простое администрирование совещаний, улучшенное благодаря возможностям обнаружения, продуктивности и производительности искусственного интеллекта.
Govenda
govenda.com
Board Success Platform™ для корпоративного управления. Управление быстро меняется, и Govenda — это платформа успеха советов директоров, которая поможет ускорить переход ваших советов к управлению с участием заинтересованных сторон и более глубокую связь с основной силой вашей организации, акционерами и заинтересованными сторонами в целом. Платформа успеха совета директоров Govenda — это не просто портал для советов директоров, это будущее современного управления. Сотрудничайте с Govenda, чтобы переосмыслить, как советы директоров могут обеспечить целенаправленное стратегическое лидерство для решения ключевых задач в быстро меняющемся мире.
BoardPro
boardpro.com
BoardPro предлагает программное обеспечение для управления советами директоров для малых предприятий, малых предприятий и некоммерческих организаций. Портал досок BoardPro настолько прост в использовании, что экономит администраторам досок до 75% времени за счет цифрового создания повесток дня собраний, составления пакетов досок, ведения протоколов, отправки действий и безопасного хранения файлов. BoardPro надежно оптимизирует заседания совета директоров, повышает производительность, автоматизирует ручные процессы, позволяя директорам и попечителям сосредоточиться на стратегии и важных решениях. Выделенная пятизвездочная поддержка и чат с участием реальных людей — доступны 24/7. Экспертная поддержка клиентов: на 80% вопросов отвечают в течение первых 2 минут в рабочее время. Подписка на BoardPro включает неограниченное количество пользователей и администраторов; неограниченное количество встреч и хранения данных; доступ с любого устройства в любое время через веб-приложение; и регулярные выпуски функций. Программное обеспечение BoardPro предлагается по цене для малого и среднего бизнеса и некоммерческих организаций, при этом тарифные планы начинаются всего с 75 долларов в месяц. Платите ежемесячно или ежегодно за коммерческие планы. Планы для некоммерческих организаций предоставляются со скидкой при ежегодной оплате. Начните бесплатную пробную версию BoardPro прямо сейчас, чтобы увидеть, насколько простыми могут быть собрания совета директоров.
Nasdaq
nasdaq.com
Наша цель в Nasdaq — способствовать экономическому прогрессу для всех. Мы поддерживаем более сильную экономику, создаем более справедливые возможности и вносим вклад в более устойчивый мир, чтобы помочь нашим сообществам, клиентам, сотрудникам и людям любого происхождения полностью раскрыть свой потенциал.
ContractZen
contractzen.com
ContractZen — это простое в использовании и безопасное программное обеспечение для управления, цена которого подходит для любой организации и включает в себя расширенное управление контрактами, 100% безбумажное управление заседаниями совета директоров, простое управление объектами, легко интегрированные поставщики электронных подписей и встроенные виртуальные комнаты данных. (ВДР) - все в одном. Миссия ContractZen, обеспечивающая современное управление для миллионов малых и средних предприятий и некоммерческих организаций по всему миру, состоит в том, чтобы помочь организациям быть готовыми к комплексной проверке каждый день. Мы приносим спокойствие руководителям, инвесторам и советам директоров. Вот почему нас зовут ContractZen.
Adam.ai
adam.ai
adam.ai — это инновационное программное обеспечение для управления советами директоров, которое позволяет организациям собирать, управлять и делиться знаниями о собраниях, обеспечивая принятие решений для достижения бизнес-целей — идеальное решение для заседаний совета директоров, комитетов и проектов. Эта платформа управления советом директоров предлагает современные функции и интеграции с безопасностью корпоративного уровня для беспрепятственного и эффективного управления собраниями совета директоров — создание повестки дня, отслеживание действий, аннотации, голосование и решения, утверждение и подписи протоколов собраний, сводная информация о расшифровке ИИ, информационные панели отчетов и аналитики. , видеоконференции, бронирование и планирование, а также интеллектуальный AI Assistant, который улучшает качество проведения встреч, предоставляя интеллектуальную информацию, облегчая взаимодействие и оптимизируя процессы принятия решений.
Boardable
boardable.com
Меньше стресса — Больше времени для планирования критически важных совещаний — Более качественные данные для повышения вовлеченности совета директоров и рентабельности инвестиций. Одна платформа, множество решений. Высокопроизводительные платы начинаются с Boardable — трансформируйте и готовьте свою плату к будущему в любом масштабе. Наша специально созданная платформа оптимизирована для коммуникации, управления и управления комитетами в больших масштабах, поэтому вы можете с уверенностью управлять виртуально или лично.
OnBoard
onboardmeetings.com
OnBoard — это программное обеспечение для управления советами директоров, которое упрощает работу, поэтому советы директоров и руководящие группы могут работать умнее, двигаться быстрее и достигать большего.
Diligent Director
diligent.com
Diligent, ведущий SaaS-провайдер управления, управления рисками и соблюдением требований (GRC), ускоряет успех организаций и руководителей.
Diligent Administrator
diligent.com
Diligent, ведущий SaaS-провайдер управления, управления рисками и соблюдением требований (GRC), ускоряет успех организаций и руководителей.