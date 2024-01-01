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Программное обеспечение для управления советами - Самые популярные приложения - Бурунди
Программное обеспечение для управления советом директоров предоставляет членам совета директоров, руководителям и другим ключевым специалистам единое рабочее пространство, позволяющее сохранять организованность, принимать своевременные решения и эффективно планировать. Эти инструменты для совместной работы обеспечивают доступ к повесткам дня, документам, заметкам, календарям и контактам, улучшая процесс корпоративных встреч. Пользователи могут загружать файлы в рабочую область и назначать доступ в зависимости от ролей и уровней допуска. Программное обеспечение для управления советом директоров, обычно используемое руководящими группами, такими как родительский комитет или совет директоров крупной корпорации, также может быть интегрировано с другими инструментами совместной работы, в которых участвуют сотрудники или участники с различными уровнями полномочий.
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Boardable
boardable.com
Меньше стресса — Больше времени для планирования критически важных совещаний — Более качественные данные для повышения вовлеченности совета директоров и рентабельности инвестиций. Одна платформа, множество решений. Высокопроизводительные платы начинаются с Boardable — трансформируйте и готовьте сво...
Diligent Director
diligent.com
Diligent, ведущий SaaS-провайдер управления, управления рисками и соблюдением требований (GRC), ускоряет успех организаций и руководителей.
Admincontrol
admincontrol.com
Программное обеспечение для советов директоров, руководства и ключевых заинтересованных сторон, обеспечивающее безопасный и эффективный доступ к информации, обсуждениям и процессам. Мы предоставляем интеллектуальную и безопасную цифровую платформу сотрудничества для лиц, принимающих решения, таких к...
ContractZen
contractzen.com
ContractZen — это простое в использовании и безопасное программное обеспечение для управления, цена которого подходит для любой организации и включает в себя расширенное управление контрактами, 100% безбумажное управление заседаниями совета директоров, простое управление объектами, легко интегрирова...
Diligent Administrator
diligent.com
Diligent, ведущий SaaS-провайдер управления, управления рисками и соблюдением требований (GRC), ускоряет успех организаций и руководителей.
Ansarada
ansarada.com
Чуть больше порядка, намного меньше риска. Программное обеспечение Ansarada Board представляет собой безопасный онлайн-портал Совета директоров для организации и проведения заседаний Совета директоров. Просто устанавливайте повестки дня, создавайте пакеты досок, голосуйте, ведите протоколы, назначай...
Knowa
knowa.co
Управление на базе искусственного интеллекта, объединяющее все, что нужно Совету директоров для управления. Подготовьте свой совет к будущему с помощью готовой к использованию платформы управления Knowa, обеспечивающей обнаружение знаний, проведение встреч и сотрудничество с помощью искусственного и...
Nasdaq
nasdaq.com
Наша цель в Nasdaq — способствовать экономическому прогрессу для всех. Мы поддерживаем более сильную экономику, создаем более справедливые возможности и вносим вклад в более устойчивый мир, чтобы помочь нашим сообществам, клиентам, сотрудникам и людям любого происхождения полностью раскрыть свой пот...
Adam.ai
adam.ai
adam.ai — это инновационное программное обеспечение для управления советами директоров, которое позволяет организациям собирать, управлять и делиться знаниями о собраниях, обеспечивая принятие решений для достижения бизнес-целей — идеальное решение для заседаний совета директоров, комитетов и проект...
OnBoard
onboardmeetings.com
OnBoard — это программное обеспечение для управления советами директоров, которое упрощает работу, поэтому советы директоров и руководящие группы могут работать умнее, двигаться быстрее и достигать большего.
Beenote
beenote.io
Beenote — это первое решение для управления собраниями руководителей для совета директоров, руководителей и команд. Beenote — простой, доступный и эффективный инструмент. От начала и до конца процесса встречи Beenote помогает командам организовывать эффективные встречи, планируя, проводя и отслежива...
Tasks in a Box
tasksinabox.com
Позвольте людям, разделяющим одни и те же цели, сотрудничать вместе. Оптимизируйте процессы во всей компании или откажитесь от организационной структуры. Не все можно спланировать, поэтому позвольте себе оперативно адаптироваться к ситуации и при этом сотрудничать вместе.
Hippoly
hippoly.com
Hippoly — это удобная и безопасная платформа для совместной работы, созданная для облака и предназначенная для лиц, принимающих решения. Нашей основной группой пользователей является Совет директоров организации, но Hippoly также используется управленческими командами, консультативными советами и гр...
Govenda
govenda.com
Board Success Platform™ для корпоративного управления. Управление быстро меняется, и Govenda — это платформа успеха советов директоров, которая поможет ускорить переход ваших советов к управлению с участием заинтересованных сторон и более глубокую связь с основной силой вашей организации, акционерам...
BoardPro
boardpro.com
BoardPro предлагает программное обеспечение для управления советами директоров для малых предприятий, малых предприятий и некоммерческих организаций. Портал досок BoardPro настолько прост в использовании, что экономит администраторам досок до 75% времени за счет цифрового создания повесток дня собра...
EntityKeeper
entitykeeper.com
Комплексная платформа EntityKeeper позволяет вам управлять важными данными, создавать подробные организационные диаграммы и отслеживать требования к подаче документов и соблюдению требований в вашей организации. Получая доступ к информации в режиме реального времени, настраивая поля данных, управляя...
BoardOnTrack
boardontrack.com
BoardOnTrack помогает советам чартерных школ добиваться исключительных результатов. Мы — единственная онлайн-платформа управления управлением, созданная для управления чартерными школами. Членство BoardOnTrack обеспечивает экспертное руководство (без почасовой платы за консультации) и доступ к единс...
Board Management
boardmanagement.com
Готовы вывести свой совет директоров на новый уровень? Используйте наше программное обеспечение для проведения совещаний и управления советами директоров, чтобы помочь членам совета директоров сотрудничать и добиваться большего
MyBoardPacket
myboardpacket.com
С 2001 года тысячи довольных клиентов признают, что MyBoardPacket безопасен, прост и удобен в использовании. Инструмент управления онлайн-заседаниями совета директоров, который обеспечивает управление документами, онлайн-голосование, онлайн-обсуждения и многое другое. MyBoardPacket.com позволяет вам...
Diskus
letsdiskus.com
Diskus — это решение для управления советами директоров и собраниями, помогающее директорам, комитетам и руководящим группам лучше подготовиться, вовлечься и скоординироваться в процессе сотрудничества и принятия решений. Портал совета директоров упрощает, чем когда-либо, корпоративным секретарям и ...
BoardSpace
boardspace.co
BoardSpace — это решение, которое помогает советам директоров и менеджерам многоквартирных домов, ТСЖ и некоммерческих организаций автоматизировать и упростить управление советами директоров.
BoardShape
boardshape.com
Лучше проводите заседания совета директоров или комитетов. Приведите свой совет директоров или комитет в форму сегодня с помощью BoardShape. BoardShape, предназначенный для стартапов, представляет собой продукт «Программное обеспечение как услуга», который предоставляет ровно столько функций и возмо...
AdvisoryCloud
advisorycloud.com
AdvisoryCloud — ведущая платформа, объединяющая профессионалов и компании через консультативные советы. Наша универсальная платформа позволяет компаниям и командам нанимать, создавать и управлять консультативным советом с ведущими профессионалами со всего мира. Профессионалы всех уровней могут сразу...
Sherpany
sherpany.com
Sherpany — ведущее швейцарское решение для управления собраниями, разработанное для удовлетворения уникальных потребностей заседаний совета директоров, комитетов совета директоров и руководителей. Sherpany, которому доверяют ведущие европейские компании, повышает продуктивность совещаний на 45 %, оп...
Zeck
zeck.app
Zeck — это облачная программная платформа, которая меняет процесс проведения заседаний совета директоров. Zeck обеспечивает как экономию времени, так и качественное улучшение динамики доски. По сути, пережив жалкие и устаревшие заседания совета директоров, как операторы, так и директора совета дирек...
GOVRN
govrn.com
Программное обеспечение для управления доской AI-First. Повысьте производительность своего совета директоров с помощью программного обеспечения для портала советов директоров на основе искусственного интеллекта от Govrn. Оцените непревзойденную безопасность, аналитическую информацию в режиме реально...