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Программное обеспечение для управления советами - Самые популярные приложения - Аруба
Программное обеспечение для управления советом директоров предоставляет членам совета директоров, руководителям и другим ключевым специалистам единое рабочее пространство, позволяющее сохранять организованность, принимать своевременные решения и эффективно планировать. Эти инструменты для совместной работы обеспечивают доступ к повесткам дня, документам, заметкам, календарям и контактам, улучшая процесс корпоративных встреч. Пользователи могут загружать файлы в рабочую область и назначать доступ в зависимости от ролей и уровней допуска. Программное обеспечение для управления советом директоров, обычно используемое руководящими группами, такими как родительский комитет или совет директоров крупной корпорации, также может быть интегрировано с другими инструментами совместной работы, в которых участвуют сотрудники или участники с различными уровнями полномочий.
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Boardable
boardable.com
Меньше стресса — Больше времени для планирования критически важных совещаний — Более качественные данные для повышения вовлеченности совета директоров и рентабельности инвестиций. Одна платформа, множество решений. Высокопроизводительные платы начинаются с Boardable — трансформируйте и готовьте сво...
Diligent Director
diligent.com
Diligent, ведущий SaaS-провайдер управления, управления рисками и соблюдением требований (GRC), ускоряет успех организаций и руководителей.
Admincontrol
admincontrol.com
Программное обеспечение для советов директоров, руководства и ключевых заинтересованных сторон, обеспечивающее безопасный и эффективный доступ к информации, обсуждениям и процессам. Мы предоставляем интеллектуальную и безопасную цифровую платформу сотрудничества для лиц, принимающих решения, таких к...
ContractZen
contractzen.com
ContractZen — это простое в использовании и безопасное программное обеспечение для управления, цена которого подходит для любой организации и включает в себя расширенное управление контрактами, 100% безбумажное управление заседаниями совета директоров, простое управление объектами, легко интегрирова...
Diligent Administrator
diligent.com
Diligent, ведущий SaaS-провайдер управления, управления рисками и соблюдением требований (GRC), ускоряет успех организаций и руководителей.
Ansarada
ansarada.com
Чуть больше порядка, намного меньше риска. Программное обеспечение Ansarada Board представляет собой безопасный онлайн-портал Совета директоров для организации и проведения заседаний Совета директоров. Просто устанавливайте повестки дня, создавайте пакеты досок, голосуйте, ведите протоколы, назначай...
Nasdaq
nasdaq.com
Наша цель в Nasdaq — способствовать экономическому прогрессу для всех. Мы поддерживаем более сильную экономику, создаем более справедливые возможности и вносим вклад в более устойчивый мир, чтобы помочь нашим сообществам, клиентам, сотрудникам и людям любого происхождения полностью раскрыть свой пот...
Adam.ai
adam.ai
adam.ai — это инновационное программное обеспечение для управления советами директоров, которое позволяет организациям собирать, управлять и делиться знаниями о собраниях, обеспечивая принятие решений для достижения бизнес-целей — идеальное решение для заседаний совета директоров, комитетов и проект...
OnBoard
onboardmeetings.com
OnBoard — это программное обеспечение для управления советами директоров, которое упрощает работу, поэтому советы директоров и руководящие группы могут работать умнее, двигаться быстрее и достигать большего.
Beenote
beenote.io
Beenote — это первое решение для управления собраниями руководителей для совета директоров, руководителей и команд. Beenote — простой, доступный и эффективный инструмент. От начала и до конца процесса встречи Beenote помогает командам организовывать эффективные встречи, планируя, проводя и отслежива...
Knowa
knowa.co
Управление на базе искусственного интеллекта, объединяющее все, что нужно Совету директоров для управления. Подготовьте свой совет к будущему с помощью готовой к использованию платформы управления Knowa, обеспечивающей обнаружение знаний, проведение встреч и сотрудничество с помощью искусственного и...
Tasks in a Box
tasksinabox.com
Позвольте людям, разделяющим одни и те же цели, сотрудничать вместе. Оптимизируйте процессы во всей компании или откажитесь от организационной структуры. Не все можно спланировать, поэтому позвольте себе оперативно адаптироваться к ситуации и при этом сотрудничать вместе.
Govenda
govenda.com
Board Success Platform™ для корпоративного управления. Управление быстро меняется, и Govenda — это платформа успеха советов директоров, которая поможет ускорить переход ваших советов к управлению с участием заинтересованных сторон и более глубокую связь с основной силой вашей организации, акционерам...
BoardPro
boardpro.com
BoardPro предлагает программное обеспечение для управления советами директоров для малых предприятий, малых предприятий и некоммерческих организаций. Портал досок BoardPro настолько прост в использовании, что экономит администраторам досок до 75% времени за счет цифрового создания повесток дня собра...
EntityKeeper
entitykeeper.com
Комплексная платформа EntityKeeper позволяет вам управлять важными данными, создавать подробные организационные диаграммы и отслеживать требования к подаче документов и соблюдению требований в вашей организации. Получая доступ к информации в режиме реального времени, настраивая поля данных, управляя...
BoardOnTrack
boardontrack.com
BoardOnTrack помогает советам чартерных школ добиваться исключительных результатов. Мы — единственная онлайн-платформа управления управлением, созданная для управления чартерными школами. Членство BoardOnTrack обеспечивает экспертное руководство (без почасовой платы за консультации) и доступ к единс...
Board Management
boardmanagement.com
Готовы вывести свой совет директоров на новый уровень? Используйте наше программное обеспечение для проведения совещаний и управления советами директоров, чтобы помочь членам совета директоров сотрудничать и добиваться большего
MyBoardPacket
myboardpacket.com
С 2001 года тысячи довольных клиентов признают, что MyBoardPacket безопасен, прост и удобен в использовании. Инструмент управления онлайн-заседаниями совета директоров, который обеспечивает управление документами, онлайн-голосование, онлайн-обсуждения и многое другое. MyBoardPacket.com позволяет вам...
Diskus
letsdiskus.com
Diskus — это решение для управления советами директоров и собраниями, помогающее директорам, комитетам и руководящим группам лучше подготовиться, вовлечься и скоординироваться в процессе сотрудничества и принятия решений. Портал совета директоров упрощает, чем когда-либо, корпоративным секретарям и ...
BoardSpace
boardspace.co
BoardSpace — это решение, которое помогает советам директоров и менеджерам многоквартирных домов, ТСЖ и некоммерческих организаций автоматизировать и упростить управление советами директоров.
Hippoly
hippoly.com
Hippoly — это удобная и безопасная платформа для совместной работы, созданная для облака и предназначенная для лиц, принимающих решения. Нашей основной группой пользователей является Совет директоров организации, но Hippoly также используется управленческими командами, консультативными советами и гр...
BoardShape
boardshape.com
Лучше проводите заседания совета директоров или комитетов. Приведите свой совет директоров или комитет в форму сегодня с помощью BoardShape. BoardShape, предназначенный для стартапов, представляет собой продукт «Программное обеспечение как услуга», который предоставляет ровно столько функций и возмо...
AdvisoryCloud
advisorycloud.com
AdvisoryCloud — ведущая платформа, объединяющая профессионалов и компании через консультативные советы. Наша универсальная платформа позволяет компаниям и командам нанимать, создавать и управлять консультативным советом с ведущими профессионалами со всего мира. Профессионалы всех уровней могут сразу...
Sherpany
sherpany.com
Sherpany — ведущее швейцарское решение для управления собраниями, разработанное для удовлетворения уникальных потребностей заседаний совета директоров, комитетов совета директоров и руководителей. Sherpany, которому доверяют ведущие европейские компании, повышает продуктивность совещаний на 45 %, оп...
Zeck
zeck.app
Zeck — это облачная программная платформа, которая меняет процесс проведения заседаний совета директоров. Zeck обеспечивает как экономию времени, так и качественное улучшение динамики доски. По сути, пережив жалкие и устаревшие заседания совета директоров, как операторы, так и директора совета дирек...
GOVRN
govrn.com
Программное обеспечение для управления доской AI-First. Повысьте производительность своего совета директоров с помощью программного обеспечения для портала советов директоров на основе искусственного интеллекта от Govrn. Оцените непревзойденную безопасность, аналитическую информацию в режиме реально...