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Программное обеспечение Blogger для работы с общественностью служит инструментом связей с общественностью, предназначенным для помощи предприятиям в обнаружении, взаимодействии и контроле над создателями контента, которые используют текст, изображения и/или видеоблоги для обзоров продуктов и продвижения. Этот инструмент позволяет специалистам по связям с общественностью и маркетингу устанавливать связи с блоггерами, используя их доверенные голоса для формирования общественного мнения, повышения видимости и стимулирования длинных продаж. Хотя программное обеспечение для работы с блоггерами имеет сходство и некоторые общие черты с программным обеспечением для маркетинга влияния, его основной упор делается на тщательную подготовку обзоров и обсуждений, связанных с продуктами, в отличие от более широкого спектра общего маркетинга из уст в уста.
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MediaHQ
mediahq.com
MediaHQ — это платформа для управления связями с общественностью, позволяющая создавать списки медиа, рассылать пресс-релизы и отслеживать СМИ.
Upfluence
upfluence.com
Upfluence — платформа для управления кампаниями с влиятельными лицами, предлагающая инструменты поиска, аналитики и управления взаимодействиями.
BuzzStream
buzzstream.com
BuzzStream - это веб-приложение для управления кампаниями по созданию ссылок и цифровому пиару, с поддержкой CRM и инструментами для отслеживания контактов.
Postifluence
getpostifluence.in
Postifluence – это приложение, которое помогает генерировать органический трафик, строить обратные ссылки и разрабатывать SEO-стратегии для повышения позиций сайта в поисковых системах.
OutreachZ
outreachz.com
OutreachZ – платформа для создания обратных ссылок, позволяющая легко получать авторитетные ссылки, пользующаяся доверием SEO-специалистов по всему миру.
Respona
respona.com
Respona - это платформа для цифрового PR, маркетинга влияния и построения ссылок с автоматизацией и персонализацией для улучшения маркетинговых кампаний.
Tagger Media
taggermedia.com
Tagger Media - платформа для исследования и управления кампаниями влияния в соцсетях с расширенной аналитикой и возможностями поиска влиятельных лиц.
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