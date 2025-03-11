Магазин приложений для веб-приложений

Найдите подходящее программное обеспечение и услуги.

WebCatalog Desktop

Превратите веб-сайты в приложения с помощью WebCatalog Desktop и пользуйтесь множеством эксклюзивных приложений для Mac, Windows. Пространства помогают упорядочивать приложения, легко переключаться между аккаунтами и повышать продуктивность.

Скачать WebCatalog Desktop
Узнать больше
Все
Книги
Бизнес
Образование
Развлечения
Финансы
Еда и напитки
Графика и дизайн
Здоровье и фитнес
Стиль жизни
Медицина
Музыка и аудио
Новости
Фото и видео
Эффективная работа
Справочники
Покупки
Социальные сети
Разработка ПО
Спорт
Путешествия
Утилиты
Погода
Программное обеспечение для работы с блоггерами
Категории
Самые популярные
Недавно добавленные

Программное обеспечение для работы с блоггерами - Самые популярные приложения

Программное обеспечение Blogger для работы с общественностью служит инструментом связей с общественностью, предназначенным для помощи предприятиям в обнаружении, взаимодействии и контроле над создателями контента, которые используют текст, изображения и/или видеоблоги для обзоров продуктов и продвижения. Этот инструмент позволяет специалистам по связям с общественностью и маркетингу устанавливать связи с блоггерами, используя их доверенные голоса для формирования общественного мнения, повышения видимости и стимулирования длинных продаж. Хотя программное обеспечение для работы с блоггерами имеет сходство и некоторые общие черты с программным обеспечением для маркетинга влияния, его основной упор делается на тщательную подготовку обзоров и обсуждений, связанных с продуктами, в отличие от более широкого спектра общего маркетинга из уст в уста.

Отправить новое приложение


MediaHQ

MediaHQ

mediahq.com

MediaHQ — это платформа для управления связями с общественностью, позволяющая создавать списки медиа, рассылать пресс-релизы и отслеживать СМИ.

BuzzStream

BuzzStream

buzzstream.com

BuzzStream - это веб-приложение для управления кампаниями по созданию ссылок и цифровому пиару, с поддержкой CRM и инструментами для отслеживания контактов.

Upfluence

Upfluence

upfluence.com

Upfluence — платформа для управления кампаниями с влиятельными лицами, предлагающая инструменты поиска, аналитики и управления взаимодействиями.

Postifluence

Postifluence

getpostifluence.in

Postifluence – это приложение, которое помогает генерировать органический трафик, строить обратные ссылки и разрабатывать SEO-стратегии для повышения позиций сайта в поисковых системах.

OutreachZ

OutreachZ

outreachz.com

OutreachZ – платформа для создания обратных ссылок, позволяющая легко получать авторитетные ссылки, пользующаяся доверием SEO-специалистов по всему миру.

Respona

Respona

respona.com

Respona - это платформа для цифрового PR, маркетинга влияния и построения ссылок с автоматизацией и персонализацией для улучшения маркетинговых кампаний.

Tagger Media

Tagger Media

taggermedia.com

Tagger Media - платформа для исследования и управления кампаниями влияния в соцсетях с расширенной аналитикой и возможностями поиска влиятельных лиц.

Обзор

Desktop

Поддержка

Компания

Юридическая информация

© 2025 WebCatalog, Inc.