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Самые популярные Недавно добавленные Программное обеспечение для работы с блоггерами - Самые популярные приложения

Программное обеспечение Blogger для работы с общественностью служит инструментом связей с общественностью, предназначенным для помощи предприятиям в обнаружении, взаимодействии и контроле над создателями контента, которые используют текст, изображения и/или видеоблоги для обзоров продуктов и продвижения. Этот инструмент позволяет специалистам по связям с общественностью и маркетингу устанавливать связи с блоггерами, используя их доверенные голоса для формирования общественного мнения, повышения видимости и стимулирования длинных продаж. Хотя программное обеспечение для работы с блоггерами имеет сходство и некоторые общие черты с программным обеспечением для маркетинга влияния, его основной упор делается на тщательную подготовку обзоров и обсуждений, связанных с продуктами, в отличие от более широкого спектра общего маркетинга из уст в уста.