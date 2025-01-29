Программное обеспечение для работы с блоггерами - Самые популярные приложения - Сейшельские о-ва

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Программное обеспечение Blogger для работы с общественностью служит инструментом связей с общественностью, предназначенным для помощи предприятиям в обнаружении, взаимодействии и контроле над создателями контента, которые используют текст, изображения и/или видеоблоги для обзоров продуктов и продвижения. Этот инструмент позволяет специалистам по связям с общественностью и маркетингу устанавливать связи с блоггерами, используя их доверенные голоса для формирования общественного мнения, повышения видимости и стимулирования длинных продаж. Хотя программное обеспечение для работы с блоггерами имеет сходство и некоторые общие черты с программным обеспечением для маркетинга влияния, его основной упор делается на тщательную подготовку обзоров и обсуждений, связанных с продуктами, в отличие от более широкого спектра общего маркетинга из уст в уста.
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BuzzStream
buzzstream.com
BuzzStream — это веб-программное обеспечение, которое помогает лучшим маркетологам мира продвигать свои продукты, услуги и контент для создания ссылок, ажиотажа и брендов.
Respona
respona.com
Respona — это универсальное программное обеспечение для цифрового PR, маркетинга влияния и построения ссылок, которое сочетает в себе персонализацию и производительность.
Upfluence
upfluence.com
Upfluence предоставляет брендам все инструменты, необходимые для оптимизации кампаний по привлечению влиятельных лиц и увеличения продаж. Найдите лучших влиятельных лиц с помощью набора инструментов Upfluence для поиска влиятельных лиц, включая большую базу данных проверенных влиятельных лиц, органическую идентификацию влиятельных лиц с помощью Live Capture и идентификацию влиятельных лиц посредством интеграции электронной коммерции. Отслеживайте все свои отношения с влиятельными лицами, управляйте платежами влиятельных лиц и измеряйте результаты кампании на одной платформе. Комплексная платформа Upfluence делает масштабирование маркетинга влияния проще, чем когда-либо.
OutreachZ
outreachz.com
OutreachZ — это ведущая платформа услуг по построению ссылок, которая позволяет легко создавать авторитетные обратные ссылки, которой доверяют ведущие SEO-специалисты по всему миру.
Postifluence
getpostifluence.in
Postifluence — это программное обеспечение с мощными функциями, которое помогает привлечь органический трафик в любую нишу. Это также помогает занять лидирующие позиции в поисковой выдаче. Это программное обеспечение создает обратные ссылки, чтобы привлечь новый трафик на ваш сайт без помощи рук. Самое лучшее в Postifluence — это то, что он может разработать потрясающую стратегию SEO, которая выведет ваш сайт на первое место в поисковой выдаче.
Tagger Media
taggermedia.com
Tagger от Sprout Social произвел революцию в индустрии маркетинга в социальных сетях для некоторых крупнейших сегодня брендов и агентств, включая Omnicom, Havas Media, Ralph Lauren, Ketchum, Social Chain, Spindrift, Takumi, Valvoline и Dolce & Gabbana. Платформа социального интеллекта, основанная на данных, позволяет маркетологам планировать кампании, максимизировать эффективность рабочих процессов, связываться с авторами и точно измерять рентабельность инвестиций. Чтобы узнать больше, посетите taggermedia.com.
MediaHQ
mediahq.com
MediaHQ изменит ваши отношения со СМИ. В одном месте вы можете создавать списки СМИ, распространять пресс-релизы, рассказывать свою историю и читать отчеты о пресс-релизах. Это позволяет мгновенно и без проблем делиться новостями.
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