Биллинговое программное обеспечение - Самые популярные приложения - Чад

BlueSnap

bluesnap.com

Платформа Armatic расширяет возможности вашего существующего программного обеспечения для бухгалтерского учета/ERP и вашей существующей системы CRM за счет автоматизации рабочих процессов, мощной бизнес-аналитики и полностью интегрированных функций межведомственных коммуникаций для автоматизации задач в области финансов, продаж, поддержки, управления персоналом и операций. 1. Автоматизация финансов и выставления счетов (AR, AP, счета-фактуры, подписки, платежи). Полностью автоматизированные сборы AR значительно сокращают время оплаты (DSO). Наш усовершенствованный механизм правил автоматически доставляет нужное сообщение в нужное время, обеспечивая максимальную вероятность оплаты и одновременно обеспечивая быстрое и эффективное общение с клиентами. Никогда не оставляйте без учета еще один платеж поставщику, назначайте счета поставщикам на рассмотрение и утверждение. Воспользуйтесь нашей системой автоматизации рабочих процессов и утверждения, чтобы направлять все ваши счета для оптимизации платежей. Включите подписку/периодическое выставление счетов, выставление счетов за прогресс, создание счетов, автоматические платежи, планы платежей, пени за просрочку платежа, купоны, онлайн-выставление счетов и интерактивные клиентские порталы - все это интегрировано и синхронизировано с вашими текущими системами учета и CRM. Токенизация платежей и автоматическое восстановление неудачных платежей гарантируют, что ни один платеж не будет пропущен, а все данные будут в безопасности. 2. Автоматизация продаж и успеха (QTC, CPQ, NPS, eSign): автоматизируйте расценки для потенциальных клиентов, контролируйте свои цены и быстрее заключайте сделки с помощью наших функций QTC и CPQ. Все, от создания предложения до сбора наличных от клиентов. Предоставьте своей команде по продажам и успеху возможность управлять процессом контроля качества и устранять узкие места в подразделениях. Больше никаких сомнений: пусть ваш отдел продаж возьмет на себя все аспекты создания нового контракта в четко определенных рамках — от предложения до электронной подписи и оплаты. Делитесь всеми историческими данными общения, файлами, документами, счетами и контрактами со всей командой через менеджера по работе с клиентами. Используйте встроенный контакт-центр Armatic для общения со своими клиентами. Используйте систему Armatic Net Promoter Score, чтобы присоединиться к компаниям, которые выросли в 2 раза быстрее конкурентов. Предоставьте своим командам возможность принимать более эффективные решения на основе отзывов клиентов. 3. Автоматизация человеческого капитала (eNPS, защита интересов сотрудников, контракты, электронные записи). Измеряйте и повышайте удовлетворенность ваших сотрудников с помощью NPS сотрудников Armatic. Создайте циклы обратной связи со своими сотрудниками, чтобы повысить лояльность и вовлеченность сотрудников. Расширьте социальный охват вашей компании с помощью защиты интересов сотрудников. Используйте социальные сети своих сотрудников, предоставив им простой способ делиться утвержденной информацией о компании. Публикации вашей компании в социальных сетях охватывают огромное количество потенциальных клиентов и потенциальных новых сотрудников. Предоставьте своему отделу кадров и менеджерам вашей организации решение для электронной подписи, хранения и безопасного управления всеми контрактами сотрудников. Делитесь всеми историческими данными общения, файлами, документами, контрактами сотрудников и соглашениями о неразглашении для всей вашей команды. Менеджер контактов с сотрудниками Armatic предоставляет вашей команде мгновенный и легкий доступ ко всей важной информации о сотрудниках, включая данные связи, контракты и заметки, связанные с персоналом.