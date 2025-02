Биллинговое программное обеспечение - Самые популярные приложения - Сан-Марино

Bill.com

Bill.com — поставщик облачного программного обеспечения, которое автоматизирует финансовые операции бэк-офиса для малого и среднего бизнеса. Платформа Bill.com связывает предприятия со своими поставщиками и клиентами, помогая им управлять притоками и оттоками денежных средств. Главными конкурентами являются Tipalti и YayPay. Bill.com сотрудничает с крупнейшими финансовыми учреждениями США, более чем 70% из 100 крупнейших бухгалтерских фирм США, ведущими пакетами бухгалтерского программного обеспечения, включая Oracle NetSuite, Sage Intacct., QuickBooks и Xero, а также является предпочтительным поставщиком решений для цифровых платежей для CPA. com, технологической дочерней компании Американского института CPA (AICPA). Платформа сквозной автоматизации платежей с белой маркировкой Bill.com Connect предлагается финансовым учреждениям как часть их экосистемы онлайн-банкинга с единым входом в систему. В число текущих клиентов входят коммерческий банк JPMorgan Chase, Wells Fargo, Commerce Bank и First National Bank of Omaha. Bank of America и PNC также используют Bill.com как часть своих предложений в области платежных технологий. По состоянию на 2019 год у компании есть офисы в Сан-Хосе, Калифорния, и Хьюстоне, Техас.