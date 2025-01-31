Биллинговое программное обеспечение - Самые популярные приложения - Судан

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Компании используют программное обеспечение для выставления счетов и выставления счетов для создания и отправки счетов клиентам, запрашивающих оплату за поставленные продукты и услуги. Это программное обеспечение оптимизирует процесс выставления счетов, сокращая необходимые время и усилия и повышая точность выставления счетов. Программное обеспечение для выставления счетов и выставления счетов, которое в первую очередь используется специалистами по бухгалтерскому учету, также может использоваться продавцами или менеджерами проектов для предоставления клиентам смет или счетов-проформ. Он поддерживает различные потребности в выставлении счетов, такие как выставление счетов за профессиональные услуги по проектам и регулярные счета за коммунальные услуги. Программное обеспечение для выставления счетов легко интегрируется с системами бухгалтерского учета и решениями ERP или CRM, где хранится информация о клиентах и продуктах/услугах. Заключительный этап процесса выставления счетов, включающий получение платежа, обычно управляется с помощью бухгалтерского программного обеспечения или модуля более крупного ERP-решения.
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PayPal
paypal.com
PayPal Holdings, Inc. — американская компания, управляющая всемирной системой онлайн-платежей, которая поддерживает денежные переводы онлайн и служит электронной альтернативой традиционным бумажным методам, таким как чеки и денежные переводы. Компания работает как платежный процессор для онлайн-продавцов, аукционных сайтов и многих других коммерческих пользователей, за что взимает комиссию в обмен на такие преимущества, как транзакции в один клик и память паролей. PayPal, основанная в 1998 году как Confinity, провела первичное публичное размещение акций в 2002 году. Позже в том же году она стала дочерней компанией eBay, ее стоимость оценивается в 1,5 миллиарда долларов. eBay выделил PayPal в 2015 году в пользу акционеров eBay. Компания заняла 204-е место в рейтинге Fortune 500 крупнейших корпораций США по выручке за 2019 год.
Xero
xero.com
Xero — новозеландская государственная технологическая компания, акции которой котируются на Австралийской фондовой бирже. Xero — это облачная программная платформа для бухгалтерского учета для малого и среднего бизнеса. Компания имеет три офиса в Новой Зеландии (Веллингтон, Окленд и Нейпир), шесть офисов в Австралии (Мельбурн, Сидней, Канберра, Аделаида, Брисбен и Перт), три офиса в Великобритании (Лондон, Манчестер и Милтон-Кейнс), три офиса в Великобритании. офисы в США (Денвер, Сан-Франциско и Нью-Йорк), а также офисы в Канаде, Сингапуре, Гонконге и Южной Африке. Продукты Xero основаны на программном обеспечении как услуге (SaaS). модели и продаются по подписке в зависимости от типа и количества подразделений компании, управляемых подписчиком. Ее продукция используется более чем в 180 странах.
Zoho Books
zoho.com
Zoho Books — это надежная бухгалтерская платформа, разработанная для растущего бизнеса и предлагающая полный набор функций для оптимизации управления финансами. С Zoho Books вы можете эффективно отслеживать кредиторскую и дебиторскую задолженность, настраивать счета-фактуры и настраивать автоматические напоминания о платежах для своих клиентов. Платформа позволяет вам подключать и согласовывать банковские счета, беспрепятственно получать и сопоставлять транзакции. Zoho Books также включает в себя порталы для клиентов и поставщиков, что позволяет всем сторонам легко отслеживать свои транзакции с вами. Платежные шлюзы, интегрированные в платформу, предоставляют вашим клиентам несколько надежных способов оплаты, обеспечивая беспроблемные платежи. Удобный интерфейс упрощает навигацию для вас и вашей команды, повышая производительность. Zoho Books предлагает более 70 подробных отчетов и предлагает ценную информацию о вашем финансовом состоянии. Безопасность является главным приоритетом, и Zoho Books защищает ваши данные и конфиденциальность с помощью строгого контроля доступа, гарантируя, что только авторизованные пользователи смогут получить доступ к вашей информации. Бесплатное мобильное приложение позволяет вам быть в курсе ваших финансовых транзакций, обеспечивая гибкость и удобство. Zoho Books — это универсальная платформа, оснащенная всеми функциями, необходимыми бизнесу для управления бухгалтерскими задачами и эффективной организации транзакций.
Zoho Invoice
zoho.com
Программное обеспечение для онлайн-выставления счетов для малого бизнеса. Zoho Invoice — это программное обеспечение для онлайн-выставления счетов, которое помогает вам создавать профессиональные счета, автоматически отправлять напоминания об оплате и быстрее получать оплату онлайн.
Copilot
copilot.com
Пакет продуктов Copilot предоставляет бизнесу комплексное решение для общения с клиентами, платежей, обмена файлами, контрактов, форм, справочных служб и многого другого. Кроме того, Copilot позволяет компаниям предлагать своим клиентам унифицированный интерфейс с фирменным клиентским порталом. Сегодня сотни компаний, предоставляющих технологические услуги, работающих в сфере технологий, маркетинга, финансовых услуг и других отраслей, работают на Copilot. Copilot была основана в 2020 году, в 2022 году привлекла $10 млн в серии A, ее штаб-квартира находится в Нью-Йорке.
Accelo
accelo.com
Accelo используется и любим профессиональными сервисными компаниями по всему миру для прибыльного управления работой своих клиентов. Комплексная облачная платформа управляет всеми аспектами работы с клиентами, от поиска клиентов до оплаты, включая продажи, проекты, билеты, гонорары, расписания, ресурсы и многое другое, независимо от того, где вы находитесь. Платформа управления работой с клиентами, уделяя особое внимание времени и деньгам, дает вам целостное представление о ваших самых актуальных бизнес-данных и финансовых показателях. Централизовав коммуникации, действия и работу с клиентами на единой платформе, вы всегда знаете, где что находится, без необходимости запрашивать обновление статуса. Accelo оптимизирует рабочие процессы и повышает эффективность бизнеса и команд, улучшая прозрачность и координацию, помогая лидерам управлять бизнесом, а профессионалам сосредоточиться на наиболее важной работе. Благодаря мощной автоматизации менеджеры могут с легкостью реализовывать проекты вовремя и в рамках бюджета. Современная и безопасная аналитика Accelo дает лидерам уверенность в принятии разумных решений, обеспечивая рост и процветание бизнеса.
Apptivo
apptivo.com
Apptivo — это облачная платформа интегрированных бизнес-приложений, предназначенная для компаний всех форм и размеров. Оно позволяет вам управлять практически любыми бизнес-задачами с помощью приложений Apptivo: от продаж и маркетинга до выставления счетов и поддержки, а также всего, что между ними. В Apptivo нет цены за приложение; вы получаете доступ ко всей платформе всего за 10 долларов в месяц за пользователя. Независимо от того, используете ли вы Apptivo для одного приложения или для управления всем своим бизнесом, оно принесет невероятную пользу организации. Ее приложения охватывают полный жизненный цикл клиента: * Маркетинг: создавайте целевые списки контактов, создавайте и проводите кампании по электронной почте, а также отслеживайте аналитику. * Продажи: Полные возможности CRM с надежным управлением контактами, конвейером продаж, автоматизацией и отчетностью. * Служба поддержки: мощная система обработки заявок с интеграцией электронной почты, веб-порталом и отслеживанием времени. * Управление проектами: управляйте графиками проектов с помощью диаграмм Ганта, отслеживайте время и этапы, а также выставляйте счета за затраченные усилия. * Выездное обслуживание: назначение и отправка заказов на работу, мобильное фото, учет времени и материалов, а также выставление счетов. * Расценки и выставление счетов: создавайте профессиональные расценки и отправляйте их по электронной почте своим клиентам с помощью интегрированных возможностей выставления счетов и регулярных счетов. * Управление заказами: превращайте предложения в заказы, отслеживайте запасы и поставки, а также выставляйте счета клиентам за ваш продукт. * Цепочка закупок и поставок: управляйте поставщиками, отслеживайте заказы на покупку и выставление счетов, а также управляйте запасами. Apptivo используется сотнями тысяч предприятий из 193 стран мира и может принимать независимых консультантов на предприятиях с оборотом до миллиарда долларов. Гибкость Apptivo — одно из трех его основных отличий: доступность, гибкость и возможности. Благодаря тому, что весь набор бизнес-приложений доступен по единой цене, он предлагает богатые и мощные функции для широкого набора приложений, которые обеспечивают беспрецедентные возможности за свою ценность, а также лучшие в своем классе возможности настройки, которые делают систему гибкой для любого типа бизнес.
Aspire
aspireapp.com
Aspire — это универсальная финансовая платформа для современного бизнеса, которая помогает более чем 15 000 компаниям по всей Азии экономить время и деньги с помощью международных платежей, управления расходами, управления кредиторской задолженностью и решений по управлению дебиторской задолженностью, доступных через единую, удобную для пользователя учетную запись. Компания Aspire со штаб-квартирой в Сингапуре насчитывает более 450 сотрудников в пяти странах и поддерживается ведущими мировыми венчурными фондами, включая Sequoia, Lightspeed, Y-Combinator, Tencent и Paypal. В 2023 году Aspire закрыла раунд серии C с превышением подписки на 100 миллионов долларов США и объявила о достижении прибыльности.
Avaza
avaza.com
Avaza предоставляет интегрированный набор функций для ведения вашего клиентоориентированного бизнеса. Сюда входят управление проектами и совместная работа, командный чат, планирование ресурсов, учет времени, управление расходами, ценовое предложение и выставление счетов. Каждый из этих модулей можно использовать вместе или независимо, чтобы удовлетворить потребности широкого круга предприятий. Avaza особенно полезна для компаний, предоставляющих консалтинговые и профессиональные услуги, которым нужны все эти функции и которым нравится иметь единый источник достоверной и мощной отчетности. Avaza построена в облаке и доступна на любом устройстве.
AvidXchange
avidxchange.com
AvidXchange — ведущий поставщик программного обеспечения для автоматизации расчетов с кредиторами («AP») и платежных решений для предприятий среднего бизнеса и их поставщиков. Комплексное программное обеспечение и платежная платформа AvidXchange на основе программного обеспечения как услуги оцифровывает и автоматизирует рабочий процесс AP для более чем 8800 предприятий и за последние пять лет осуществила платежи более чем 965 000 клиентам-поставщикам своих покупателей. . Обладая одной из крупнейших сетей поставщиков для среднего рынка, AvidXchange предлагает глубокий отраслевой опыт в сфере недвижимости, управления общественными объединениями, здравоохранения, социальных услуг, образования, гостиничного бизнеса и профессиональных услуг, а также строительства, финансовых услуг и средств массовой информации через приобретение Core Associates, BankTEL и FastPay. Кроме того, AvidXchange, Inc. является лицензированной организацией по переводу денег для платежей B2B в США, лицензированной в качестве отправителя денег Департаментом финансовых услуг штата Нью-Йорк, а также всеми другими штатами, которые требуют наличия лицензии от AvidXchange.
BigTime
bigtime.net
BigTime помогает компаниям, оказывающим профессиональные услуги, сократить операционные расходы, легко направить таланты на нужные проекты и ускорить время получения оплаты за выполненную работу, одновременно позволяя быстрее принимать решения, предоставляя необходимую информацию тогда, когда она вам нужна. Оптимизируя операции проекта, максимизируя использование ресурсов, ускоряя цикл дебиторской задолженности и соединяя разрозненные источники данных, BigTime облегчает масштабирование и рост компаний, предоставляющих профессиональные услуги. Компания BigTime, имеющая более 2800 клиентов и более чем 20-летний опыт, создана для того, чтобы помочь вам быстро приступить к работе, работать гибко и динамично, а также позволить вам решать сегодняшние задачи, одновременно масштабируясь вместе с вами для использования возможностей завтрашнего дня.
Bill.com
bill.com
Bill.com — поставщик облачного программного обеспечения, которое автоматизирует финансовые операции бэк-офиса для малого и среднего бизнеса. Платформа Bill.com связывает предприятия со своими поставщиками и клиентами, помогая им управлять притоками и оттоками денежных средств. Главными конкурентами являются Tipalti и YayPay. Bill.com сотрудничает с крупнейшими финансовыми учреждениями США, более чем 70% из 100 крупнейших бухгалтерских фирм США, ведущими пакетами бухгалтерского программного обеспечения, включая Oracle NetSuite, Sage Intacct., QuickBooks и Xero, а также является предпочтительным поставщиком решений для цифровых платежей для CPA. com, технологической дочерней компании Американского института CPA (AICPA). Платформа сквозной автоматизации платежей с белой маркировкой Bill.com Connect предлагается финансовым учреждениям как часть их экосистемы онлайн-банкинга с единым входом в систему. В число текущих клиентов входят коммерческий банк JPMorgan Chase, Wells Fargo, Commerce Bank и First National Bank of Omaha. Bank of America и PNC также используют Bill.com как часть своих предложений в области платежных технологий. По состоянию на 2019 год у компании есть офисы в Сан-Хосе, Калифорния, и Хьюстоне, Техас.
Bill4Time
bill4time.com
Bill4Time — это облачное программное обеспечение для учета рабочего времени и выставления счетов, предназначенное для юристов, консультантов, предпринимателей и фрилансеров. Мы здесь, чтобы убедиться, что ваше оплачиваемое время отслеживается, систематизируется, выставляется на оплату и безопасно доступно с любого компьютера или мобильного устройства. Время — деньги, и важно следить и за тем, и за другим. Мы стремимся оптимизировать вашу биллинговую систему с помощью лучших в отрасли функций и отмеченной наградами команды поддержки клиентов.
Biller Genie
billergenie.com
Отмеченное наградами облачное решение, которое автоматизирует дебиторскую задолженность от выставления счетов до их последующего отслеживания и сбора, не меняя при этом текущий процесс. Мы также усовершенствуем ваше бухгалтерское программное обеспечение, подключив его к вашему платежному процессору, гарантируя полную интеграцию всех систем. Благодаря нашей простоте использования в ваших текущих системах не произойдет никаких изменений. Мы легко интегрируемся с вашим текущим бухгалтерским программным обеспечением, и вы можете продолжать использовать существующий платежный процессор. С помощью нескольких щелчков мыши Biller Genie можно запустить и за считанные минуты начать взыскивать вашу дебиторскую задолженность. После первоначальной настройки вы можете расслабиться и отдохнуть.
Blinksale
blinksale.com
Очень простое профессиональное программное обеспечение для выставления счетов, предназначенное для фрилансеров, индивидуальных предпринимателей и небольших команд. Blinksale позволяет легко отправлять счета и быстро получать оплату – вот и все! Функции, которые пользователи Blinksale любят с 2005 года... Создавайте собственные разовые или повторяющиеся счета. Преобразуйте оценки в счета. Устанавливайте условия оплаты, например net-30, или применяйте автоматические сборы за просрочку платежа. Получайте уведомления, когда клиенты открывают счета. Принимайте все основные формы оплаты с помощью Stripe. Paypal и самая любимая функция ACH Blinksale? Это безлимитно! Неограниченное количество счетов Неограниченное количество клиентов Неограниченное количество пользователей Начните работу с Blinksale сегодня!
Bloom
bloom.io
Bloom — это рабочее пространство для независимых владельцев бизнеса, фрилансеров и специалистов сферы услуг. Он объединяет все точки взаимодействия с клиентами в профессиональном опыте, включая цифровые формы, расценки, контракты, счета-фактуры, цифровые платежи, общение, планирование и даже клиентский портал. Bloom — это полный набор бизнес-инструментов для современных креативщиков, фрилансеров и малого бизнеса.
BlueSnap
bluesnap.com
Платформа Armatic расширяет возможности вашего существующего программного обеспечения для бухгалтерского учета/ERP и вашей существующей системы CRM за счет автоматизации рабочих процессов, мощной бизнес-аналитики и полностью интегрированных функций межведомственных коммуникаций для автоматизации задач в области финансов, продаж, поддержки, управления персоналом и операций. 1. Автоматизация финансов и выставления счетов (AR, AP, счета-фактуры, подписки, платежи). Полностью автоматизированные сборы AR значительно сокращают время оплаты (DSO). Наш усовершенствованный механизм правил автоматически доставляет нужное сообщение в нужное время, обеспечивая максимальную вероятность оплаты и одновременно обеспечивая быстрое и эффективное общение с клиентами. Никогда не оставляйте без учета еще один платеж поставщику, назначайте счета поставщикам на рассмотрение и утверждение. Воспользуйтесь нашей системой автоматизации рабочих процессов и утверждения, чтобы направлять все ваши счета для оптимизации платежей. Включите подписку/периодическое выставление счетов, выставление счетов за прогресс, создание счетов, автоматические платежи, планы платежей, пени за просрочку платежа, купоны, онлайн-выставление счетов и интерактивные клиентские порталы - все это интегрировано и синхронизировано с вашими текущими системами учета и CRM. Токенизация платежей и автоматическое восстановление неудачных платежей гарантируют, что ни один платеж не будет пропущен, а все данные будут в безопасности. 2. Автоматизация продаж и успеха (QTC, CPQ, NPS, eSign): автоматизируйте расценки для потенциальных клиентов, контролируйте свои цены и быстрее заключайте сделки с помощью наших функций QTC и CPQ. Все, от создания предложения до сбора наличных от клиентов. Предоставьте своей команде по продажам и успеху возможность управлять процессом контроля качества и устранять узкие места в подразделениях. Больше никаких сомнений: пусть ваш отдел продаж возьмет на себя все аспекты создания нового контракта в четко определенных рамках — от предложения до электронной подписи и оплаты. Делитесь всеми историческими данными общения, файлами, документами, счетами и контрактами со всей командой через менеджера по работе с клиентами. Используйте встроенный контакт-центр Armatic для общения со своими клиентами. Используйте систему Armatic Net Promoter Score, чтобы присоединиться к компаниям, которые выросли в 2 раза быстрее конкурентов. Предоставьте своим командам возможность принимать более эффективные решения на основе отзывов клиентов. 3. Автоматизация человеческого капитала (eNPS, защита интересов сотрудников, контракты, электронные записи). Измеряйте и повышайте удовлетворенность ваших сотрудников с помощью NPS сотрудников Armatic. Создайте циклы обратной связи со своими сотрудниками, чтобы повысить лояльность и вовлеченность сотрудников. Расширьте социальный охват вашей компании с помощью защиты интересов сотрудников. Используйте социальные сети своих сотрудников, предоставив им простой способ делиться утвержденной информацией о компании. Публикации вашей компании в социальных сетях охватывают огромное количество потенциальных клиентов и потенциальных новых сотрудников. Предоставьте своему отделу кадров и менеджерам вашей организации решение для электронной подписи, хранения и безопасного управления всеми контрактами сотрудников. Делитесь всеми историческими данными общения, файлами, документами, контрактами сотрудников и соглашениями о неразглашении для всей вашей команды. Менеджер контактов с сотрудниками Armatic предоставляет вашей команде мгновенный и легкий доступ ко всей важной информации о сотрудниках, включая данные связи, контракты и заметки, связанные с персоналом.
Bonsai
hellobonsai.com
Bonsai — это универсальная платформа для креативных и цифровых агентств, консалтинговых компаний и поставщиков профессиональных услуг. Он предназначен для предоставления предприятиям полного обзора своего бизнеса в режиме реального времени. Упростите свои бизнес-операции и объедините свои проекты, клиентов и команду в одну интегрированную и простую в использовании платформу. От контрактов, предложений и управления проектами до выставления счетов клиентам, отслеживания доходов и управления ресурсами. Управление проектами Назначайте проекты и задачи своей команде, расставляйте приоритеты на неделю и наблюдайте, как именно продвигаются ваши проекты. Устанавливайте бюджеты проектов и избегайте непредвиденных расходов. Представление Канбан, встроенный таймер для удобного выставления счетов и сотрудничество с внешними партнерами для эффективной работы. Учет рабочего времени команды Получите мгновенный отчет об отслеживаемых часах вашей команды с точными расписаниями и сразу же узнайте, кто превышает возможности. Контролируйте загрузку вашего бизнеса и получите ясность в отношении эффективности и прибыльности вашей команды. Планируйте свои ресурсы заранее, чтобы ваши проекты соответствовали графику и бюджету. CRM Управляйте своими клиентами и их проектами в одном месте. Создавайте уникальные профили клиентов со всеми вашими заметками, контактами, тарифами и тегами. Пригласите своих клиентов на свой фирменный клиентский портал, где они смогут получить доступ к проектам, документам и ссылкам, которыми вы с ними поделились.
BQE Core
bqe.com
Core централизует бухгалтерский учет и проектные данные компаний, предоставляющих профессиональные услуги, на одной прекрасной облачной платформе. Объединив инструменты бухгалтерского учета, выставления счетов, отслеживания времени и расходов, а также управления проектами, Core упрощает и делает ваш бизнес более прибыльным. Он систематизирует информацию, автоматизирует повторяющиеся задачи и позволяет вам тратить больше времени на обслуживание клиентов, а не на управление внутренними процессами.
CloudBooks
cloudbooksapp.com
CloudBooks ориентирован на решение очень конкретной проблемы. Фрилансерам и малым предприятиям, специализирующимся на оказании услуг, трудно получать зарплату. Исследование показало, что 60 процентов счетов оплачиваются с опозданием, причем треть этих просроченных платежей приходится на две недели после установленного срока. CloudBooks пытается решить эту проблему, максимально упрощая выставление счетов и получение оплаты. Вы можете отправлять своим клиентам неограниченное количество счетов, отслеживать статус этих счетов и даже принимать платежи онлайн.
ConvergeHub
convergehub.com
ConvergeHub — это CRM корпоративного уровня с функциями продаж, маркетинга, поддержки и выставления счетов, предназначенная для управления всеми действиями, связанными с клиентами, с единой платформы. Это мощная платформа для роста бизнеса, созданная для малого и среднего бизнеса. Вы можете использовать ConvergeHub для выполнения всех действий, связанных с клиентами, на каждом этапе жизненного цикла клиента. Используйте его для привлечения потенциальных клиентов, отправки кампаний, развития потенциальных клиентов, закрытия продаж, ответа на запросы в службу поддержки, создания контрактов, хранения документов, управления продуктами или услугами, отправки предложений, создания счетов и многого другого. Мощные функции настройки и автоматизации ConvergeHub позволяют вам настраивать и автоматизировать собственные бизнес-процессы и резко повысить производительность. 360-градусное представление перспектив и клиентов ConvergeHub дает вам углубленную полезную информацию, позволяет отслеживать все точки соприкосновения с помощью истории активности и позволяет планировать предстоящие разговоры с потенциальными клиентами и клиентами по любому каналу — электронной почте, телефону, текстовым сообщениям, факсу или соц. Комментарии, заметки, теги, задачи, встречи, календари, напоминания и уведомления собраны вместе, чтобы вы всегда были на связи и были в курсе событий. Вы можете сегментировать свои списки, создавать шаблоны и проводить маркетинговые кампании по электронной почте и текстовым сообщениям. Поддерживайте тесный контакт со своими клиентами, отслеживая обращения в службу поддержки и быстро реагируя на них. Получайте оплату быстро, создавая предложения и отправляя счета за ваши продукты и услуги прямо из CRM, и отслеживайте платежи по мере их получения. Построитель отчетов и настраиваемые информационные панели позволяют создавать собственные отчеты и визуально отслеживать прогресс в каждой области бизнеса. ConvergeHub интегрируется с другим программным обеспечением посредством множества встроенных интеграций, таких как QuickBooks, DocuSign, PandaDoc, Ringcentral, Twilio, Office365, Box, Dropbox, Wordpress и т. д., а также через Zapier, Piesync, API и Webhooks.
Corcentric
corcentric.com
Corcentric предлагает полные решения «от источника до оплаты» и «от заказа до оплаты», направленные на сокращение затрат, оптимизацию оборотного капитала и раскрытие доходов. Модульное предложение SaaS от источника к оплате от Corcentric включает решения для аналитики, поиска поставщиков, управления поставщиками, управления жизненным циклом контрактов, закупок, управления счетами, финансового управления и платежей. Решения Corcentric «от заказа до наличных» могут значительно сократить ваш DSO, гарантируя платежи и устраняя кредитный риск.
Cratoflow
cratoflow.com
Cratoflow — это первая в мире комплексная автоматизированная бухгалтерская платформа, которая помогает предприятиям автоматически управлять своими финансами с помощью виртуального живого помощника, созданного с помощью диалогового искусственного интеллекта и машинного обучения. Продукты включают CratoBot® для автоматизации точек доступа; CratoRev® для автоматизации дополненной реальности, CratoMatch® для банковской выверки. Наша платформа интегрирует вашу кредиторскую и дебиторскую задолженность в режиме реального времени, мы следим за тем, чтобы ваши банковские операции правильно применялись к кредиторской и дебиторской задолженности.
Elopage
elopage.com
elopage означает «Продукт, оплата и автоматизация» и представляет собой универсальную платформу онлайн-продаж. С помощью elopage предприниматели могут создавать и продавать цифровые продукты. Основное внимание уделяется построению и масштабированию онлайн-бизнеса. Компания предлагает интегрированные интернет-магазины, а также упрощение бухгалтерского учета и автоматизацию налогообложения. Кроме того, доступны наиболее распространенные варианты оплаты и способы оплаты, включая различные валюты. Благодаря интегрированным интерфейсам elopage также можно использовать совместимым образом. Штаб-квартира и местонахождение компании в Германии находятся в Берлине.
Envoice
envoice.eu
Извлечение данных из счетов-фактур и квитанций о покупках наконец-то автоматизировано. Мы предоставляем комплексное решение для отчетности о расходах и управления закупками для малого и среднего бизнеса и практик. Элементы точно записываются и плавно публикуются в вашей бухгалтерской программе.
FastSpring
fastspring.com
FastSpring IQ (Интерактивные котировки) сообщает потенциальным клиентам ваши цены и пакеты на понятной, настраиваемой частной странице, которая предоставляет потенциальным клиентам опыт покупок, основанный на психологии продаж, который им нравится. Если вы хотите объяснить свои цены, создать модернизированное торговое предложение или вам нужна альтернатива CPQ, IQ поможет вам.
Finom
finom.co
Finom предоставляет полностью онлайн-бизнес-аккаунт, революционизирующий и оптимизирующий финансовые операции. Он объединяет глобальные платежные инструменты, интеллектуальное выставление счетов, автоматизированный бухгалтерский учет и функции управления расходами команды. Планы подписки Finom предназначены для предприятий любого размера: от фрилансеров и стартапов до предприятий малого и среднего бизнеса и корпораций. С Finom вы получите полностью готовый европейский номер IBAN в течение 1–3 рабочих дней. Открытый вами бизнес-счет предоставляет целый список преимуществ, которые позволят вам управлять своими финансами прямо с телефона или ноутбука: - Бесплатные дебетовые карты для вас и вашей команды с кэшбэком до 3%; - Удобные платежи на ходу с помощью Apple Pay и Google Pay; - Бесплатные ежемесячные лимиты на снятие средств в банкоматах в зависимости от выбранного плана; - Объем бесплатных переводов SEPA и прямого дебета в зависимости от выбранного плана; - Платежи по всему миру (150 стран) без скрытых комиссий; - Панель управления Live FX, 24 валюты, отличные курсы (межбанковский + 0,5 %); - Интеллектуальное выставление счетов, позволяющее получать оплату в два раза быстрее; - Другие учетные записи можно легко подключить к вашей панели управления Finom; - Готовый к учету экспорт данных и индивидуальный доступ к групповому кошельку; - Встроенные функции, помогающие сэкономить на бухгалтерах и налоговых консультантах; - Команда поддержки клиентов доступна по телефону, видео и в чате; - Высочайший уровень безопасности и мер по сохранности средств.
FINSYNC
finsync.com
FINSYNC — это единственная универсальная платежная платформа, которая помогает предприятиям синхронизировать все свои финансы, централизовать контроль над денежными потоками и синхронизироваться с нужным финансовым специалистом в нужное время. Развивайтесь новыми и расширяющими возможности, сочетая инновационное программное обеспечение с непревзойденными услугами.
Fiskl
fiskl.com
Откройте для себя Fiskl: универсальное приложение для управления финансами и бухгалтерского учета на базе искусственного интеллекта для малого бизнеса. Управление финансами вашего малого бизнеса не должно быть болезненным и отнимающим много времени. Fiskl упрощает задачу благодаря комплексному набору инструментов бухгалтерского учета, выставления счетов, отчетности и финансовых инструментов, адаптированных к потребностям предпринимателей. Fiskl, которому доверяют более 170 000 предприятий малого и среднего бизнеса по всему миру, обеспечивает отмеченное наградами управление финансами, доступное где угодно с помощью мобильного телефона. Основные функции включают в себя: 🔹 Полные возможности бухгалтерского учета: Fiskl обеспечивает полный учет двойной записи, включая выставление счетов, подключение банковских/кредитных карт, отслеживание расходов, сверку, финансовую отчетность и многое другое. 🔹 Автоматизация на основе искусственного интеллекта. Наш запатентованный механизм автоматической категоризации использует искусственный интеллект для автоматической классификации транзакций, сопоставления переводов и сверки счетов, экономя часы ручной работы. 🔹 Мобильные приложения: наши приложения для iOS и Android позволяют управлять финансами на ходу и вести полный учет на мобильном телефоне, что необходимо для современного бизнеса. 🔹 Мультивалютность: расширенная поддержка мультивалютности в 168 валютах с автоматической сверкой иностранных транзакций. 🔹 Глобальная обработка налогов: встроенное налоговое соответствие для более чем 100 стран с автоматическими расчетами НДС и отчетностью. 🔹 Выставление счетов на нескольких языках: создавайте профессиональные счета на более чем 60 языках для беспрепятственного общения с международными клиентами. 🔹 Широкие возможности оплаты: Fiskl интегрируется с ведущими платежными шлюзами, такими как Stripe, PayPal, Apple Pay и многими другими. 🔹 Банковские каналы и синхронизация: автоматически импортируйте транзакции из более чем 21 000 банков по всему миру в бухгалтерский учет через банковские каналы и нашу систему синхронизации. 🔹 Пользовательские отчеты: создавайте полностью настраиваемые финансовые отчеты с помощью простого перетаскивания для отслеживания ключевых показателей эффективности вашего бизнеса. 🔹 Сотрудничество: клиентские порталы позволяют делиться счетами и отчетами с вашими клиентами и бухгалтером. 🔹 API и интеграция: API-интерфейсы Fiskl позволяют подключать другие инструменты, такие как POS-системы, платформы электронной коммерции и CRM. 🔹 Подходит для любой отрасли: пользователи варьируются от фрилансеров до розничных магазинов и агентств — Fiskl обслуживает все виды малого бизнеса. Благодаря автоматизации Fiskl, мобильному доступу, бесперебойному глобальному охвату и интуитивно понятному дизайну вы можете попрощаться с трудностями бухгалтерского учета. Вместо жонглирования электронными таблицами наслаждайтесь информативными финансовыми обзорами за считанные минуты с помощью настольного компьютера или мобильного устройства. Присоединяйтесь к тысячам предпринимателей, перешедших на Fiskl. Зарегистрируйтесь сегодня и возьмите под контроль финансы своего бизнеса!
FreshBooks
freshbooks.com
FreshBooks — это онлайн-платформа для бухгалтерского учета и выставления счетов, которая экономит ваше время, автоматизирует работу администратора, обеспечивает порядок в ваших книгах и делает ваш бизнес профессиональным. FreshBooks считает, что ведение финансового учета должно быть простым и быстрым, но при этом достаточно подробным, чтобы удовлетворить требования вашего бухгалтера. Попробуйте FreshBooks бесплатно в течение 30 дней.
Hiveage
hiveage.com
Быстрое, простое и бесплатное онлайн-программное обеспечение для выставления счетов и выставления счетов в облаке. Hiveage доверяют более 50 000 фрилансеров и представителей малого бизнеса из 140 стран. Будь то отправка счетов, прием платежей или автоматическое взимание средств с клиентов, Hiveage помогает вам убрать ваши финансы, чтобы вы могли сосредоточиться на важных вещах.
Holded
holded.com
Holded — это программное обеспечение для управления бизнесом для современных компаний. Увеличьте свои продажи, сократите расходы и сэкономьте время, управляя каждым элементом вашего бизнеса с единой платформы. Holded предоставляет вам все инструменты, необходимые для принятия более эффективных бизнес-решений. Выставление счетов, учет, CRM, команда, проекты и инвентаризация — все, что вам нужно, в одном месте. Возьмите под свой контроль и легко синхронизируйте все свои бизнес-функции с Holded. Начните использовать эту облачную ERP-систему мирового класса уже сегодня!
HoneyBook
honeybook.com
HoneyBook — это централизованная платформа управления потоками клиентов, которая позволяет независимым компаниям обеспечивать превосходное качество обслуживания клиентов и работать с уверенностью. Основные функции: - Счета - Предложения - Онлайн-платежи - Планирование - Контактная форма и управление потенциальными клиентами - Фирменные брошюры - Бухгалтерия - Интеграция Quickbooks - Автоматическое напоминание о платеже - Клиентский портал + вход в систему
Invoice Temple
invoicetemple.com
Invoice Temple — это идеальное решение для выставления счетов, разработанное специально для владельцев малого бизнеса. Наше приложение предлагает удобную и эффективную платформу, позволяющую предпринимателям легко выставлять профессиональные счета. Благодаря множеству выдающихся функций Invoice Temple гарантирует, что выставление счетов станет простым и оптимизированным процессом даже для наименее технически подкованных людей. Выбирая Invoice Temple, вы получаете доступ к широкому спектру настраиваемых шаблонов счетов, что позволяет персонализировать ваши счета с помощью вашего логотипа, бизнес-данных и уникальной схемы. Этот уровень персонализации не только повышает ваш профессионализм, но и укрепляет индивидуальность вашего бренда, вселяя доверие вашим клиентам и покупателям. Кроме того, Invoice Temple легко интегрирует ваши заказы на покупку и записи о покупках, устраняя необходимость ручного ввода данных и обеспечивая точность ваших финансовых отчетов. Вы также можете воспользоваться нашими возможностями управления запасами, которые позволят вам отслеживать уровень запасов в режиме реального времени и избегать ошибок. Благодаря нашей комплексной информационной панели все ваши счета, сметы и счета удобно централизованы, что устраняет необходимость ведения учета вручную. В нашем приложении также предусмотрены системы уведомлений и напоминаний, которые помогут вам отслеживать платежи и отправлять дружественные напоминания вашим клиентам.
InvoiceBerry
invoiceberry.com
Простое и эффективное онлайн-выставление счетов для малого бизнеса и фрилансеров. Отправляйте счета, отслеживайте расходы и отслеживайте платежи клиентов. Зарегистрируйтесь сегодня!
Invoiced
invoiced.com
Invoiced — это отмеченная наградами платформа, которая помогает покупателям и продавцам взаимодействовать, обеспечивая бесперебойное управление счетами, безопасные транзакции и быстрые платежи. Нам доверяют тысячи компаний в 92 странах, а объем обработанных транзакций составил почти 50 миллиардов долларов. Invoiced, известная своей оптимизацией управления денежными потоками, процессами выставления счетов и услугами подписки, предлагает индивидуальные решения для бизнеса на каждом этапе роста. Начните свое легкое путешествие по A/R и A/P с Invoiced сегодня или запланируйте демо-версию, чтобы узнать больше.
Invoicera
invoicera.com
Повысьте эффективность своего бизнеса с помощью нашего удобного онлайн-программного обеспечения для выставления счетов и выставления счетов, которому доверяют 4 миллиона пользователей. Попробуйте бесплатно прямо сейчас.
InvoiceSherpa
fe-invoicesherpa.com
Получайте оплату быстрее, автоматизируя процессы бухгалтерского учета. Усовершенствованное программное обеспечение InvoiceSherpa для напоминания и сбора счетов автоматически отслеживает просроченные счета и быстро интегрируется со всеми основными программными платформами бухгалтерского учета. InvoiceSherpa оснащен множеством функций управления для автоматизации вашей дебиторской задолженности, что ускоряет цикл движения денежных средств, позволяя вам улучшить свою прибыль, эффективность бизнеса и удовлетворенность клиентов.
Momenteo
momenteo.com
Momenteo — это удобное решение, созданное специально для вас. Просто отслеживайте проделанную работу, расходы и поездки в нашем красивом календаре, и позвольте нашему бесплатному программному обеспечению вести ваш учет.
Moneybird
moneybird.com
Бухгалтерский учет может быть интересным! Более 200 000 предпринимателей используют наше программное обеспечение для управления своими финансами.
Moon Invoice
mooninvoice.com
Moon Invoice — это надежное и многофункциональное программное обеспечение для выставления счетов и выставления счетов, предназначенное для упрощения управления финансами для фрилансеров, владельцев малого бизнеса и предпринимателей. Благодаря комплексным инструментам и удобному интерфейсу Moon Invoice обеспечивает удобство выставления счетов, одновременно оптимизируя общие операции по выставлению счетов для различных отраслей и предприятий. Одной из важнейших сильных сторон Moon Invoice является его универсальность. С помощью Moon Invoice вы можете легко создавать и настраивать профессиональные счета-фактуры, соответствующие стилю вашего бренда. Программное обеспечение предлагает множество шаблонов и вариантов настройки, позволяющих добавлять свой логотип, выбирать цвета и персонализировать счета, чтобы создать единообразный и профессиональный имидж. Создание счетов – это только начало. Moon Invoice предлагает полный набор функций для эффективного управления вашими финансовыми операциями. Вы можете отслеживать расходы, управлять заказами на покупку и легко записывать платежи с помощью программного обеспечения. Кроме того, Moon Invoice поддерживает несколько валют и языков, что делает его отличным выбором для глобального бизнеса. Вот основные функции Moon Invoice: - Настраиваемые счета с возможностью брендинга - Оценки и котировки для удобного общения с клиентами - Отслеживание и управление расходами - Регулярные счета для автоматического выставления счетов - Отслеживание времени для точного учета оплачиваемых часов - Прием онлайн-платежей через популярные шлюзы - Мульти - Валютная поддержка для глобальных транзакций - Комплексные отчеты и аналитика - Управление заказами на покупку - Клиентская база данных для персонализированного обслуживания - Мобильное приложение для доступа на ходу - Интеграция с популярными инструментами бухгалтерского учета и повышения производительности Программное обеспечение выходит за рамки выставления счетов за счет интеграции с популярными платежными шлюзами , обеспечивая безопасные и удобные онлайн-транзакции. Это гарантирует, что вы будете получать платежи от клиентов быстро и вовремя, улучшая движение денежных средств и снижая административную нагрузку. Это облачное решение позволяет вам получить доступ к данным о выставлении счетов в любом месте, в любое время и на любом устройстве. Мобильное приложение расширяет эту доступность, позволяя вам управлять выставлением счетов и выставлением счетов на ходу. Кроме того, Moon Invoice уделяет приоритетное внимание поддержке клиентов, предлагая своевременную помощь для решения любых вопросов или проблем. Программное обеспечение регулярно обновляется новыми функциями и улучшениями, обеспечивая вам доступ к новейшим инструментам для эффективного управления финансами.
Nutcache
nutcache.com
Управляйте и отслеживайте свои проекты и задачи от начала до конца. Планируйте, отслеживайте и организуйте свои проекты и задачи лучше с помощью универсального программного обеспечения, которое подойдет именно вам.
Ordway
ordwaylabs.com
Платформа автоматизации выставления счетов и доходов для масштабирования бизнеса, которая упрощает порядок установления цен на продукты, отправки счетов, сбора платежей и признания доходов. Облачная платформа, разработанная для рынка малого и среднего бизнеса, исключает обходные пути вручную в функциях учета дебиторской задолженности и признания доходов и находится между приложением/CRM и системой бухгалтерского учета. Методология REST API-first означает, что интеграция с существующими системами может быть выполнена с минимальным воздействием на команды разработчиков.
Outseta
outseta.com
Outseta — единственная универсальная платформа, объединяющая CRM, выставление счетов за подписку и инструменты общения с клиентами (электронная почта, служба поддержки, чат), помогающая стартапам, работающим по подписке, запускаться быстрее и более эффективно масштабироваться. Outseta дает вашей компании единое и четкое представление о деятельности вашего бизнеса и все инструменты, необходимые для увеличения ежемесячного регулярного дохода.
Pabbly
pabbly.com
Pabbly Subscriptions — это облачное программное обеспечение, специализирующееся на выставлении счетов и управлении подписками, с ведущей интеграцией платежного шлюза для облегчения сбора платежей. Он предлагает функции, которые упрощают вашу работу, такие как управление налогами при выставлении счетов, применение обратных начислений при расчете налогов, управление клиентским порталом с единым входом, управление подписками клиентов. Кроме того, вы даже можете продвигать свои продукты с помощью интегрированной системы управления партнерами, устанавливать правила комиссионных, управлять выплатами и т. д.
Paddle
paddle.com
Paddle предлагает комплексное решение для платежей, налогов и подписок для SaaS. Вместо того, чтобы собирать вместе и поддерживать фрагментированный стек платежей, мы «делаем это за вас» на одной платформе, предоставляя вам единый источник данных и достоверную информацию о доходах. Мы занимаемся всем: от оформления заказов, платежей, управления подписками, выставления счетов и продления до напоминаний, соблюдения глобального налогового законодательства, защиты от мошенничества и отчетности. Как нам это сделать? Как ваш зарегистрированный торговец, Paddle управляет для вас следующим: Интеграцией с несколькими поставщиками платежных услуг. Ответственность за взимание и уплату налога с продаж по всему миру. Защита от мошенничества и обработка возвратных платежей. Согласование данных о доходах при выставлении счетов и платежах по подписке. Снижение оттока и восстановление несостоявшихся платежей. Запросы в службу поддержки, связанные с выставлением счетов. Позвольте нам сосредоточиться на оптимизации каждой части вашего процесса платежей и выставления счетов, пока вы сосредоточены на развитии своего бизнеса.
Paymo
paymoapp.com
Paymo — это программное обеспечение для управления работой для небольших команд до 20 человек. Он идеально подходит для цифровых, креативных и маркетинговых агентств, консалтинговых компаний, фирм по разработке программного обеспечения и инжиниринга, а также архитектурных фирм. Оно позволяет вам управлять клиентскими проектами и бизнес-задачами, отслеживать рабочее время и выставлять счета клиентам из одного места, где бы вы ни находились. Основная задача программного обеспечения — помочь командам управлять проектами от начала до конца: – разбивать проекты на списки задач и задачи и назначать их своим сотрудникам или коллегам — автоматически отслеживать рабочее время в офисе с помощью веб-таймера или в пути с помощью мобильные приложения - держите всех участников проекта в курсе происходящего посредством обсуждений - создавайте настраиваемые статические и интерактивные отчеты и отслеживайте эффективность бизнеса - храните все файлы, связанные с проектом - чтобы каждый мог получить к ним доступ в любое время - визуализируйте работу вашей команды , устранить узкие места, и сократите время простоя в ваших проектах - отслеживайте время, затраченное на все компьютерные действия, и распределяйте это время по проектам - отслеживайте расходы, создавайте сметы и счета для клиента и получайте оплату онлайн - с помощью контрольных точек команда знает, когда будет выполнен крупный проект этапы должны быть завершены - сохраняйте проекты в виде шаблонов и используйте их, когда вам понадобится создать аналогичный проект - отслеживайте прибыльность проекта и клиента
Pennylane
pennylane.tech
Благодаря Пеннилейну руководители могут принимать более разумные решения и облегчать управление финансами. Не покидая платформу, они имеют доступ к точным данным в реальном времени, интеллектуальному инструменту выставления счетов и эффективному управлению расходами.
PHC GO
phcgo.net
Быстрое программное обеспечение для быстрых компаний. Контролируйте бизнес и ускоряйте достижение результатов с помощью программного обеспечения для онлайн-управления, адаптированного для вашей компании.
ProfitBooks
profitbookshq.com
ProfitBooks — это удобное бухгалтерское программное обеспечение, предназначенное для упрощения выставления счетов и управления финансами для малого бизнеса и фрилансеров. Предлагая такие функции, как настраиваемые шаблоны счетов, сбор онлайн-платежей и простое отслеживание кредиторской и дебиторской задолженности, ProfitBooks помогает пользователям оптимизировать процессы бухгалтерского учета и улучшить движение денежных средств — и все это бесплатно.
Quipu
getquipu.com
Откройте для себя новый способ управления своим бизнесом. Биллинговое программное обеспечение для фрилансеров и малого и среднего бизнеса.
Sellsy
sellsy.com
Sellsy — комплексное CRM-решение; нет необходимости возиться с несколькими программами. Селлси управляет каждым этапом процесса продаж, от поиска до оплаты. Компании, использующие Sellsy, увеличивают продажи, принимают более обоснованные решения и повышают эффективность. Sellsy можно адаптировать под нужды вашего бизнеса. Доступно онлайн, через Интернет и на мобильных устройствах по доступной цене. Решение Sellsy включает в себя: • Генерацию потенциальных клиентов, отслеживание и оценку • Выставление счетов • Управление обслуживанием клиентов • Автоматизированные маркетинговые кампании и электронные письма • 360-градусный обзор клиентов • Просмотр конвейера • Инструменты для совместной работы • Управление проектами • Закупки, расходы и прибыль • Электронная коммерция • POS • Учет времени и многое другое!
Stripe
stripe.com
Stripe — американская компания, предоставляющая финансовые услуги и программное обеспечение как услугу (SaaS) со штаб-квартирой в Сан-Франциско, Калифорния, США. Компания в первую очередь предлагает программное обеспечение для обработки платежей и интерфейсы прикладного программирования (API) для веб-сайтов электронной коммерции и мобильных приложений.
Stampli
stampli.com
Stampli предназначен для групп по работе с кредиторами, которым нужна эффективность автоматизации, но не хотят переделывать свою ERP или менять существующие процессы AP. В отличие от других решений, Stampli обеспечивает полную поддержку всего спектра встроенных функций для более чем 70 ERP-систем, что позволяет нам развернуть их в течение нескольких недель, а не месяцев, без каких-либо сбоев в работе вашего бизнеса. Stampli объединяет все ваши коммуникации, документацию и рабочие процессы, связанные с точками доступа, в одном месте для полной прозрачности и контроля. Пользователям легко освоить и еще проще использовать, особенно с помощью Billy the Bot™, который автоматизирует почти все ваши операции по захвату, кодированию, маршрутизации, обнаружению мошенничества и другие ручные задачи. Для еще большей эффективности базовое решение Stampli AP дополняется набором интегрированных продуктов, включающих прямую оплату, кредитные карты, расширенное управление поставщиками и другие. Stampli обеспечивает полную прозрачность и контроль над всей вашей программой AP. Это снижает риск ошибок, мошенничества и проблем с соблюдением требований, одновременно улучшая отношения с поставщиками и делая ваши процессы AP намного более эффективными.
SuiteDash
suitedash.com
SuiteDash — это не просто программное обеспечение клиентского портала, это полностью интегрированная облачная платформа, которая полностью удовлетворит потребности в программном обеспечении большинства малых и средних предприятий. К сожалению, многие владельцы бизнеса невероятно разочаровались в программном обеспечении, потому что потратили слишком много времени и денег, пытаясь изучить несколько систем, а затем заставить эти несколько систем работать вместе. SuiteDash решает эту проблему, объединяя наиболее часто используемые бизнес-инструменты в один.
Teamleader
teamleader.eu
Teamleader избавляет от ежедневных хлопот по ведению бизнеса. Наше программное обеспечение для управления работами позволяет продавать, выставлять счета и организовывать работу в одном месте. Централизуя всю эту информацию, вы предотвращаете распространение хаоса информации по разным почтовым ящикам, таблицам Excel и инструментам. Вы получаете прекрасный обзор текущих возможностей продаж, проектов и платежей, а также глубокое понимание того, как на самом деле работает ваш бизнес. Более 60 000 человек ежедневно контролируют свою работу с помощью наших решений для управления работой. От ИТ-агентств и интернет-маркетологов до сантехников и строительных компаний. Готовы к большему бизнесу и меньшему количеству хлопот?
TrulySmall
trulysmall.com
Экономящее время бухгалтерское приложение, которое автоматизирует задачи бухгалтерского учета для владельцев малого бизнеса. Используя машинное обучение, Kashoo классифицирует и сверяет расходы с транзакциями по банковским картам и кредитным картам, а также предоставляет точные, полные отчеты в режиме реального времени одним щелчком мыши. Помимо автоматической сверки, Kashoo также обеспечивает оптическое распознавание текста и сопоставление квитанций. Просто поместите изображение квитанции в папку «Входящие», и Kashoo автоматически сопоставит ее с транзакцией.
vcita
vcita.com
vcita позволяет вам сосредоточиться на развитии вашего бизнеса, оставаться организованными и предоставлять исключительный клиентский опыт с помощью интуитивно понятной платформы управления. Автоматизируйте трудоемкие задачи администрирования, такие как сбор платежей и выставление счетов, планирование, напоминания клиентам и управление ими. Отслеживайте свое взаимодействие с клиентами, ведя заметки и просматривая историю платежей клиентов на удобной информационной панели.
Veem
veem.com
Veem — это глобальная онлайн-платформа онлайн-платежей со штаб-квартирой в Сан-Франциско, основанная в 2014 году Марваном Форзли и Альдо Карраскосо. Ранее она была известна как Align Commerce, а 8 марта 2017 года сменила название на Veem. Компания обслуживает 100 стран и 70 валют, включая доллары США, CAD, GBP, EUR, HKD, CNY и AUD. Клиенты в 100 странах могут получать платежи, а клиенты в 25 из них — отправлять платежи. Платежи отправляются по различным каналам, причем тот, который используется, определяется внутренне при отправке платежа. Компания маршрутизирует платежи с помощью SWIFT, автоматизированной клиринговой палаты (ACH), казначейских счетов, цифровых кошельков, дебетовых карт и блокчейна. Компания ориентирована на малый и средний бизнес, фрилансеров и предприятия, предлагающие международные услуги. В 2020 году клиентская база Veem достигла 225 000 пользователей.
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