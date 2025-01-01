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Программное обеспечение для управления ставками
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Программное обеспечение для управления ставками - Самые популярные приложения

Программное обеспечение для управления тендерами автоматизирует и упрощает процесс создания и подачи предложений по строительным проектам. Это позволяет субподрядчикам генерировать точные профессиональные оценки предложений с использованием настраиваемых шаблонов. Для подрядчиков и руководителей проектов это обеспечивает улучшенную прозрачность проектов и улучшает подотчетность. Эти решения часто интегрируются с программным обеспечением для расчета строительных смет и отбора проб или дополняют их.

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Buildertrend

Buildertrend

buildertrend.com

Buildertrend — программа для управления строительными проектами, обеспечивающая организацию задач, финансов, клиентов и сотрудничество между участниками.

JobNimbus

JobNimbus

jobnimbus.com

JobNimbus — облачное ПО для управления бизнес-операциями в строительстве и услугах, включая CRM, управление проектами и документы.

Procore

Procore

procore.com

Procore - это программное обеспечение для управления строительными проектами, ресурсами и финансами от планирования до завершающего этапа.

JobTread

JobTread

jobtread.com

JobTread — программа для управления строительными проектами, которая помогает организовать процессы от продажи до завершения.

Knowify

Knowify

knowify.com

Knowify - платформа для управления проектами и процессами для подрядчиков, включая управление затратами, графиками и финансами, с интеграцией в QuickBooks.

PlanHub

PlanHub

planhub.com

PlanHub - приложение для управления проектами и предложениями в строительстве, предназначенное для генеральных подрядчиков и субподрядчиков.

BuildingConnected

BuildingConnected

buildingconnected.com

BuildingConnected - это платформа для управления предложениями в строительстве, упрощающая сотрудничество между владельцами и подрядчиками.

CoConstruct

CoConstruct

coconstruct.com

Coconstruct - программное обеспечение для управления строительством, объединяющее управление проектами, CRM и бухгалтерию в одной платформе.

Estimator360

Estimator360

estimator360.com

Estimator360 - облачное ПО для оценки и управления строительством, предлагающее неограниченные сметы и проекты, управление процессами и автоматизацию.

Buildern

Buildern

buildern.com

Buildern — это программное обеспечение для управления проектами строительства жилых и коммерческих объектов, обеспечивающее полный контроль всех процессов.

Clear Estimates

Clear Estimates

clearestimates.com

Clear Estimates - это программное обеспечение для оценки строительных проектов, позволяющее создавать сметы и отчеты с использованием данных о ценах и пользовательских формул.

Buildxact

Buildxact

buildxact.com

Buildxact — это программное обеспечение для оценки и управления строительными проектами, упрощающее процессы и повышающее точность расчетов.

SubcontractorHub

SubcontractorHub

subcontractorhub.com

SubcontractorHub - платформа для управления рабочими процессами субподрядчиков, обеспечивает организацию задач и улучшение сотрудничества в строительстве.

Northspyre

Northspyre

northspyre.com

Northspyre — облачная платформа для управления разработкой недвижимости, обеспечивающая автоматизацию, аналитику и инструменты для управления проектами.

Estimate Rocket

Estimate Rocket

estimaterocket.com

Estimate Rocket упрощает управление контрактами, от лидов до оплаты, позволяет создавать счета и отслеживать проекты на одном сайте.

RedTeam

RedTeam

redteam.com

RedTeam — это программа для управления строительством, помогающая завершить проекты качественно и в срок.

ContractComplete

ContractComplete

contractcomplete.com

ContractComplete — это программа для управления тендерами и контрактами, упрощающая работу с предложениями, счетами и изменениями в условиях контракта.

RhinoDox

RhinoDox

rhinodox.com

RhinoDox — облачная платформа для управления заявками в строительстве, позволяющая подрядчикам быстро создавать и отслеживать ставки.

Ganarpro

Ganarpro

ganarpro.com

Ganarpro — платформа для упрощения процесса подачи заявок на строительство, помогающая субподрядчикам эффективно конкурировать в индустрии.

Thunderbolt Pipeline

Thunderbolt Pipeline

thunderboltinnovation.com

Thunderbolt Pipeline — это платформа, использующая ИИ и машинное обучение для уменьшения рисков и повышения конкурентоспособности команд при подготовке тендеров.

ConWize

ConWize

conwize.io

ConWize — облачное ПО для управления ставками и оценки затрат, упрощающее планирование и цифровые закупки на всех этапах строительства.

Downtobid

Downtobid

downtobid.com

Downtobid — платформа для генеральных подрядчиков, использующая ИИ для автоматического приглашения субподрядчиков и анализа сметных пакетов в чертежах.

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Программное обеспечение для управления ставками - Самые популярные приложения - WebCatalog