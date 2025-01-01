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Программное обеспечение для управления тендерами автоматизирует и упрощает процесс создания и подачи предложений по строительным проектам. Это позволяет субподрядчикам генерировать точные профессиональные оценки предложений с использованием настраиваемых шаблонов. Для подрядчиков и руководителей проектов это обеспечивает улучшенную прозрачность проектов и улучшает подотчетность. Эти решения часто интегрируются с программным обеспечением для расчета строительных смет и отбора проб или дополняют их.
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Buildertrend
buildertrend.com
Buildertrend — программа для управления строительными проектами, обеспечивающая организацию задач, финансов, клиентов и сотрудничество между участниками.
JobNimbus
jobnimbus.com
JobNimbus — облачное ПО для управления бизнес-операциями в строительстве и услугах, включая CRM, управление проектами и документы.
Procore
procore.com
Procore - это программное обеспечение для управления строительными проектами, ресурсами и финансами от планирования до завершающего этапа.
JobTread
jobtread.com
JobTread — программа для управления строительными проектами, которая помогает организовать процессы от продажи до завершения.
Knowify
knowify.com
Knowify - платформа для управления проектами и процессами для подрядчиков, включая управление затратами, графиками и финансами, с интеграцией в QuickBooks.
PlanHub
planhub.com
PlanHub - приложение для управления проектами и предложениями в строительстве, предназначенное для генеральных подрядчиков и субподрядчиков.
BuildingConnected
buildingconnected.com
BuildingConnected - это платформа для управления предложениями в строительстве, упрощающая сотрудничество между владельцами и подрядчиками.
CoConstruct
coconstruct.com
Coconstruct - программное обеспечение для управления строительством, объединяющее управление проектами, CRM и бухгалтерию в одной платформе.
Estimator360
estimator360.com
Estimator360 - облачное ПО для оценки и управления строительством, предлагающее неограниченные сметы и проекты, управление процессами и автоматизацию.
Buildern
buildern.com
Buildern — это программное обеспечение для управления проектами строительства жилых и коммерческих объектов, обеспечивающее полный контроль всех процессов.
Clear Estimates
clearestimates.com
Clear Estimates - это программное обеспечение для оценки строительных проектов, позволяющее создавать сметы и отчеты с использованием данных о ценах и пользовательских формул.
Buildxact
buildxact.com
Buildxact — это программное обеспечение для оценки и управления строительными проектами, упрощающее процессы и повышающее точность расчетов.
SubcontractorHub
subcontractorhub.com
SubcontractorHub - платформа для управления рабочими процессами субподрядчиков, обеспечивает организацию задач и улучшение сотрудничества в строительстве.
Northspyre
northspyre.com
Northspyre — облачная платформа для управления разработкой недвижимости, обеспечивающая автоматизацию, аналитику и инструменты для управления проектами.
Estimate Rocket
estimaterocket.com
Estimate Rocket упрощает управление контрактами, от лидов до оплаты, позволяет создавать счета и отслеживать проекты на одном сайте.
RedTeam
redteam.com
RedTeam — это программа для управления строительством, помогающая завершить проекты качественно и в срок.
ContractComplete
contractcomplete.com
ContractComplete — это программа для управления тендерами и контрактами, упрощающая работу с предложениями, счетами и изменениями в условиях контракта.
RhinoDox
rhinodox.com
RhinoDox — облачная платформа для управления заявками в строительстве, позволяющая подрядчикам быстро создавать и отслеживать ставки.
Ganarpro
ganarpro.com
Ganarpro — платформа для упрощения процесса подачи заявок на строительство, помогающая субподрядчикам эффективно конкурировать в индустрии.
Thunderbolt Pipeline
thunderboltinnovation.com
Thunderbolt Pipeline — это платформа, использующая ИИ и машинное обучение для уменьшения рисков и повышения конкурентоспособности команд при подготовке тендеров.
ConWize
conwize.io
ConWize — облачное ПО для управления ставками и оценки затрат, упрощающее планирование и цифровые закупки на всех этапах строительства.
Downtobid
downtobid.com
Downtobid — платформа для генеральных подрядчиков, использующая ИИ для автоматического приглашения субподрядчиков и анализа сметных пакетов в чертежах.
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