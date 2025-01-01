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Платформы обзора услуг B2B объединяют и поддерживают достоверные оценки поставщиков в секторе B2B. Эти платформы помогают предприятиям и специалистам на начальных этапах выявления надежных поставщиков услуг, включая консультантов, рекламные и маркетинговые агентства, веб-дизайнеров, разработчиков и многих других. Кроме того, платформы обзора услуг B2B предлагают преимущества поставщикам услуг, позволяя им заявлять о профилях своих компаний, демонстрировать свои услуги и устанавливать связи с потенциальными клиентами или клиентами. В то время как некоторые платформы обзора услуг B2B специализируются на определенных категориях поставщиков, таких как маркетинговые услуги, другие предлагают широкий спектр поставщиков, начиная от разработчиков программного обеспечения и заканчивая бухгалтерскими услугами. Многие из этих платформ организуют поставщиков услуг на основе типа предлагаемых услуг и их географического местоположения, что облегчает поиск местных поставщиков для потенциальных клиентов. Некоторые платформы могут также иметь сходство с платформами обзора технологий, поскольку они собирают обзоры как поставщиков технологических продуктов, так и поставщиков услуг.
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G2
g2.com
G2 — крупнейший рынок программного обеспечения, предлагающий обзоры и рейтинги для помощи предприятиям в выборе программ и оптимизации маркетинга.
WebCatalog
webcatalog.io
WebCatalog позволяет запускать веб-приложения как настольные приложения, упрощая управление несколькими учетными записями и повышая производительность.
GoodFirms
goodfirms.co
GoodFirms — надежная платформа для отзывов и исследований B2B, собирающая отзывы клиентов, профили компаний и интервью с CEO в сфере ИТ-услуг.
Liftify
liftify.com
Liftify — это приложение, которое помогает компаниям создавать и продвигать свою репутацию в интернете на уровне 5 звезд.
Clutch.co
clutch.co
Clutch.co - платформа для поиска подходящих поставщиков услуг, основанная на отзывах клиентов и каталогах компаний, включая разработчиков мобильных приложений.
TechBehemoths
techbehemoths.com
TechBehemoths - платформа для поиска лучших ИТ-компаний и агентств по всему миру, объединяющая более миллиона пользователей.
UpCity
upcity.com
UpCity - ресурс для подключения бизнеса к проверенным B2B-поставщикам услуг, предлагающий инструменты для улучшения цифрового присутствия.
Reputedfirms
reputedfirms.com
Reputedfirms — это онлайн-платформа для публикации отзывов и опыта клиентов о вашей компании.
Famewall
famewall.io
FameWall - приложение для сбора и отображения отзывов клиентов на веб-сайтах, улучшая имидж бренда и повышая продажи.
Procurated
home.procurated.com
Procurated — платформа для оптимизации закупок, предлагающая инструменты для оценки поставщиков и управления данными о закупках.
Sortlist
sortlist.com
Sortlist - платформа для быстрого поиска агентств по маркетинговым услугам, помогающая компаниям находить подходящих партнеров для их проектов.
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