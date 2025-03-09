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Лучшие платформы для обзора B2B-услуг
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Лучшие платформы для обзора B2B-услуг - Самые популярные приложения - Ватикан

Платформы обзора услуг B2B объединяют и поддерживают достоверные оценки поставщиков в секторе B2B. Эти платформы помогают предприятиям и специалистам на начальных этапах выявления надежных поставщиков услуг, включая консультантов, рекламные и маркетинговые агентства, веб-дизайнеров, разработчиков и многих других. Кроме того, платформы обзора услуг B2B предлагают преимущества поставщикам услуг, позволяя им заявлять о профилях своих компаний, демонстрировать свои услуги и устанавливать связи с потенциальными клиентами или клиентами. В то время как некоторые платформы обзора услуг B2B специализируются на определенных категориях поставщиков, таких как маркетинговые услуги, другие предлагают широкий спектр поставщиков, начиная от разработчиков программного обеспечения и заканчивая бухгалтерскими услугами. Многие из этих платформ организуют поставщиков услуг на основе типа предлагаемых услуг и их географического местоположения, что облегчает поиск местных поставщиков для потенциальных клиентов. Некоторые платформы могут также иметь сходство с платформами обзора технологий, поскольку они собирают обзоры как поставщиков технологических продуктов, так и поставщиков услуг.

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Clutch.co

Clutch.co

clutch.co

Clutch.co - платформа для поиска подходящих поставщиков услуг, основанная на отзывах клиентов и каталогах компаний, включая разработчиков мобильных приложений.

G2

G2

g2.com

G2 — крупнейший рынок программного обеспечения, предлагающий обзоры и рейтинги для помощи предприятиям в выборе программ и оптимизации маркетинга.

Famewall

Famewall

famewall.io

FameWall - приложение для сбора и отображения отзывов клиентов на веб-сайтах, улучшая имидж бренда и повышая продажи.

Sortlist

Sortlist

sortlist.com

Sortlist - платформа для быстрого поиска агентств по маркетинговым услугам, помогающая компаниям находить подходящих партнеров для их проектов.

GoodFirms

GoodFirms

goodfirms.co

Самая надежная B2B-платформа для обзоров и исследований, содержащая коллекцию обзоров и рейтингов клиентов, профили компаний и интервью с руководителями ИТ-служб. Найдите лучшие в мире ИТ-компании.

UpCity

UpCity

upcity.com

UpCity - ресурс для подключения бизнеса к проверенным B2B-поставщикам услуг, предлагающий инструменты для улучшения цифрового присутствия.

TechBehemoths

TechBehemoths

techbehemoths.com

TechBehemoths - платформа для поиска лучших ИТ-компаний и агентств по всему миру, объединяющая более миллиона пользователей.

Reputedfirms

Reputedfirms

reputedfirms.com

Онлайн-платформа для публикации отзывов клиентов и отзывов о вашей компании.

Procurated

Procurated

home.procurated.com

Procurated — платформа для оптимизации закупок, предлагающая инструменты для оценки поставщиков и управления данными о закупках.

Liftify

Liftify

liftify.com

Репутация вашей компании – это все. Мы предоставляем программное обеспечение, призванное помочь предприятиям создать и продвигать 5-звездочную репутацию в Интернете.

WebCatalog

WebCatalog

webcatalog.io

WebCatalog позволяет запускать веб-приложения как настольные приложения, упрощая управление несколькими учетными записями и повышая производительность.

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