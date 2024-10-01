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Лучшие платформы для обзора B2B-услуг - Самые популярные приложения - Северные Марианские о-ва
Платформы обзора услуг B2B объединяют и поддерживают достоверные оценки поставщиков в секторе B2B. Эти платформы помогают предприятиям и специалистам на начальных этапах выявления надежных поставщиков услуг, включая консультантов, рекламные и маркетинговые агентства, веб-дизайнеров, разработчиков и многих других. Кроме того, платформы обзора услуг B2B предлагают преимущества поставщикам услуг, позволяя им заявлять о профилях своих компаний, демонстрировать свои услуги и устанавливать связи с потенциальными клиентами или клиентами. В то время как некоторые платформы обзора услуг B2B специализируются на определенных категориях поставщиков, таких как маркетинговые услуги, другие предлагают широкий спектр поставщиков, начиная от разработчиков программного обеспечения и заканчивая бухгалтерскими услугами. Многие из этих платформ организуют поставщиков услуг на основе типа предлагаемых услуг и их географического местоположения, что облегчает поиск местных поставщиков для потенциальных клиентов. Некоторые платформы могут также иметь сходство с платформами обзора технологий, поскольку они собирают обзоры как поставщиков технологических продуктов, так и поставщиков услуг.
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UpCity
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Procurated
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Sortlist
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Sortlist — это торговая площадка рекламного сектора. Мы являемся мощным онлайн-инструментом, который позволяет брендам находить нужные агентства за считанные минуты, и в то же время мы являемся наиболее эффективным новым бизнес-инструментом для агентств, которые ищут новых клиентов в нужном месте и ...