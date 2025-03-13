Преимущества Поддержка программного обеспечения - Самые популярные приложения

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Программное обеспечение для поддержки льгот, также известное как программное обеспечение для информирования о льготах или программное обеспечение для поддержки принятия решений о льготах, разработано, чтобы помочь сотрудникам максимизировать свои преимущества. Эти системы информируют сотрудников о вариантах их льгот, таких как планы страхования и любые изменения, а также предоставляют рекомендации на протяжении всего процесса регистрации. Организации и отделы кадров используют эти решения для оптимизации информирования о льготах и упрощения процесса регистрации, экономя время и деньги. Продукты поддержки льгот часто содержат порталы для сотрудников и варианты самообслуживания, которые позволяют сотрудникам просматривать, обновлять и управлять своей личной информацией, документами и планами. Отделы кадров являются основными пользователями этих систем, которые помогают менеджерам по персоналу управлять пакетами льгот. Некоторые программы поддержки льгот также помогают компаниям соблюдать федеральные и местные правила, такие как Закон о доступном медицинском обслуживании (ACA) и Закон о переносимости и подотчетности медицинского страхования (HIPAA). Эти инструменты часто обеспечивают сеть торговых партнеров и/или интегрируются с программным обеспечением для управления преимуществами бизнеса.
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Castlight
castlighthealth.com
Castlight — цифровая платформа для управления здоровьем, помогающая пользователям ориентироваться в здравоохранении и принимать обоснованные решения о благополучии.
Alight
alight.com
Приложение Alight предоставляет сотрудникам доступ к льготам, включая здоровье и пенсию, а также позволяет управлять ими в удобном формате.
Forma
joinforma.com
Forma — это платформа для создания и управления гибкими программами льгот, позволяющая компаниям адаптировать пакеты преимуществ и оптимизировать администрирование.
Compt
compt.io
Compt — это программное обеспечение для управления выплатами льгот, которое можно настроить под нужды компании и которое соблюдает требования IRS.
Your Money Line
yourmoneyline.com
Your Money Line — это приложение, обеспечивающее доступ к финансовым консультантам и образовательным материалам для улучшения финансового благополучия пользователей.
Nova Benefits
novabenefits.com
Приложение Nova Benefits помогает компаниям управлять страхованием здоровья сотрудников, обеспечивая доступ к льготам и упрощая процесс подачи заявок.
Sequoia One
one.sequoia.com
Sequoia One - платформа для управления человеческими ресурсами и льготами, оптимизирующая компенсации, аналитики и стратегическое управление для бизнеса.
Noyo
noyo.com
Noyo - платформа для управления данными о медицинском страховании, упрощающая зачисление и интеграцию с страховыми перевозчиками через API.
Kota
kota.io
Kota предоставляет простой доступ к поставщикам медицинских, жизненных и пенсионных услуг с функциями реальной регистрации и гибких взносов.
Healthee
healthee.com
Healthee - приложение для упрощения доступа к медицинскому обслуживанию и benefits, позволяющее сравнивать цены и находить поставщиков услуг.
GoKlaim
goklaim.com
GoKlaim — приложение для работодателей, позволяющее предоставлять сотрудникам гибкие льготы на здоровье и благополучие, управляя расходами и получая возмещения.
League
league.com
League — приложение для цифровой трансформации здравоохранения, позволяющее пользователям получать доступ к медицинским услугам и управлять ними.
Benepass
getbenepass.com
Benepass — это платформа для настройки и управления льготами для сотрудников, обеспечивающая гибкость и адаптивность в соответствии с потребностями рабочей силы.
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