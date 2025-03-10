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Программное обеспечение для поддержки льгот, также известное как программное обеспечение для информирования о льготах или программное обеспечение для поддержки принятия решений о льготах, разработано, чтобы помочь сотрудникам максимизировать свои преимущества. Эти системы информируют сотрудников о вариантах их льгот, таких как планы страхования и любые изменения, а также предоставляют рекомендации на протяжении всего процесса регистрации. Организации и отделы кадров используют эти решения для оптимизации информирования о льготах и упрощения процесса регистрации, экономя время и деньги. Продукты поддержки льгот часто содержат порталы для сотрудников и варианты самообслуживания, которые позволяют сотрудникам просматривать, обновлять и управлять своей личной информацией, документами и планами. Отделы кадров являются основными пользователями этих систем, которые помогают менеджерам по персоналу управлять пакетами льгот. Некоторые программы поддержки льгот также помогают компаниям соблюдать федеральные и местные правила, такие как Закон о доступном медицинском обслуживании (ACA) и Закон о переносимости и подотчетности медицинского страхования (HIPAA). Эти инструменты часто обеспечивают сеть торговых партнеров и/или интегрируются с программным обеспечением для управления преимуществами бизнеса.
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Castlight
castlighthealth.com
Castlight — цифровая платформа для управления здоровьем, помогающая пользователям ориентироваться в здравоохранении и принимать обоснованные решения о благополучии.
Alight
alight.com
Приложение Alight предоставляет сотрудникам доступ к льготам, включая здоровье и пенсию, а также позволяет управлять ими в удобном формате.
Forma
joinforma.com
Forma — это платформа для создания и управления гибкими программами льгот, позволяющая компаниям адаптировать пакеты преимуществ и оптимизировать администрирование.
Compt
compt.io
Compt — это программное обеспечение для управления выплатами льгот, которое можно настроить под нужды компании и которое соблюдает требования IRS.
Your Money Line
yourmoneyline.com
Your Money Line — это приложение, обеспечивающее доступ к финансовым консультантам и образовательным материалам для улучшения финансового благополучия пользователей.
Nova Benefits
novabenefits.com
Приложение Nova Benefits помогает компаниям управлять страхованием здоровья сотрудников, обеспечивая доступ к льготам и упрощая процесс подачи заявок.
Sequoia One
one.sequoia.com
Sequoia One - платформа для управления человеческими ресурсами и льготами, оптимизирующая компенсации, аналитики и стратегическое управление для бизнеса.
Noyo
noyo.com
Платформа данных о преимуществах Noyo — это инфраструктурное решение для систем ben-admin, HRIS и HR, которые хотят изменить способы управления регистрацией участников и правомочностью их участия. Собирайте, очищайте и передавайте ключевые данные участников с помощью одной безопасной платформы. Легко подключайтесь к ведущим страховым компаниям через платформу Noyo и начинайте отправлять им изменения в составе участников через API; больше не требуется подачи файлов или ввода данных. Вы сократите операционные накладные расходы, ускорите обработку изменений и справитесь с меньшим количеством ошибок покрытия. Все это способствует улучшению качества обслуживания и преимуществам, которым могут доверять ваши клиенты.
Kota
kota.io
Kota предоставляет простой и безграничный доступ к поставщикам здоровья, жизни и выхода на пенсию по всему миру с зачислением в режиме реального времени, гибкими вкладами и приложением для сотрудников. ⭑ Контроль: Установите суммы взноса на команду и страну, затраты на ограничение, получение местных ориентиров, а также зарегистрируйтесь и UneNroll с кликом. ⭑ Сохранить: Управление расходами, удалять администратора отчетности и попрощаться с платами брокера. ⭑ Вовлечение: ваша команда обладает гибкостью, чтобы сделать свой собственный выбор и внести изменения в кране.
Healthee
healthee.com
Healthee меняет опыт работы в отношении здоровья, делая его проще, быстрее и более эффективным для использования вашей медицинской страховки и получения медицинской помощи.
GoKlaim
goklaim.com
GoKlaim — это программное обеспечение, которое помогает работодателям предлагать своим сотрудникам льготы по здоровью и благополучию простым и гибким способом. С GoKlaim сотрудники могут получить доступ к счету расходов на здравоохранение через мобильное приложение, где они могут подавать заявки на различные приемлемые расходы, от медицинской и стоматологической помощи до образования и личного развития. Сотрудники также могут просматривать баланс своего счета, добавлять иждивенцев и быстро и легко получать возмещение. Работодатели могут настроить план в соответствии со своими потребностями и бюджетом, скорректировать категории и подкатегории расходов и перенести неиспользованные средства на следующий год. GoKlaim также предоставляет инструменты аналитики и отчетности, которые помогают работодателям отслеживать и оптимизировать расходы на льготы. GoKlaim — отличное решение для компаний, которые хотят предоставить своим сотрудникам персонализированные и беспроблемные преимущества для здоровья и хорошего самочувствия. Узнайте больше о GoKlaim, посетив наш сайт www.goklaim.com.
League
league.com
Основанная в 2014 году, League-это технология, ориентированная на технологии, которая работает в области цифровой трансформации здравоохранения. Работодатели, плательщики, розничные продавцы аптек и поставщики медицинских услуг используют нашу отмеченную наградами платформу для предоставления интегрированного и персонализированного опыта здравоохранения, которые способствуют вовлечению потребителей. Миллионы людей по всему миру используют цифровые медицинские платформы, работающие на лиге, чтобы получить доступ, ориентироваться и оплачивать медицинскую помощь.
Benepass
getbenepass.com
Гибкая платформа льгот для людей, первых. Однократные льготы для работников не работают для сегодняшней глобальной рабочей силы. Дайте своим сотрудникам гибкие льготы, которые адаптируются к их образу жизни.
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