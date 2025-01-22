Преимущества Поддержка программного обеспечения - Самые популярные приложения - Россия

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Программное обеспечение для поддержки льгот, также известное как программное обеспечение для информирования о льготах или программное обеспечение для поддержки принятия решений о льготах, разработано, чтобы помочь сотрудникам максимизировать свои преимущества. Эти системы информируют сотрудников о вариантах их льгот, таких как планы страхования и любые изменения, а также предоставляют рекомендации на протяжении всего процесса регистрации. Организации и отделы кадров используют эти решения для оптимизации информирования о льготах и упрощения процесса регистрации, экономя время и деньги. Продукты поддержки льгот часто содержат порталы для сотрудников и варианты самообслуживания, которые позволяют сотрудникам просматривать, обновлять и управлять своей личной информацией, документами и планами. Отделы кадров являются основными пользователями этих систем, которые помогают менеджерам по персоналу управлять пакетами льгот. Некоторые программы поддержки льгот также помогают компаниям соблюдать федеральные и местные правила, такие как Закон о доступном медицинском обслуживании (ACA) и Закон о переносимости и подотчетности медицинского страхования (HIPAA). Эти инструменты часто обеспечивают сеть торговых партнеров и/или интегрируются с программным обеспечением для управления преимуществами бизнеса.
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Castlight
castlighthealth.com
Мотивируйте здоровые привычки. Привлекайте сотрудников каждый день с помощью комплексного решения для обеспечения благополучия, которое способствует здоровью ума, тела и кошельков.
Sequoia One
one.sequoia.com
Цель Sequoia One — помочь вашему высокотехнологичному бизнесу процветать, взяв на себя административную нагрузку, которая отвлекает вас от общей картины. Мы предлагаем конкурентные преимущества и аутсорсинг HR, предназначенный для инновационных, ориентированных на рост компаний. Мы знаем, насколько важно привлекать и удерживать таланты, оптимизировать и масштабировать вашу деятельность, стабилизировать затраты на персонал и защищать ваш бизнес. Позвольте нам взять на себя эту тяжелую работу, чтобы вы могли сосредоточиться на выводе своего бизнеса на новый уровень.
Alight
alight.com
От приема на работу до выхода на пенсию и далее — ваши сотрудники зависят от ваших ресурсов, которые улучшат их здоровье, богатство и благополучие. Передайте им власть с помощью данных и технологий, которые обеспечивают ясность благодаря своевременной и более широкой взаимосвязанной информации. Обеспечьте лучшие результаты для своих сотрудников и для своего бизнеса.
Forma
joinforma.com
Компании ежегодно тратят миллионы на льготы для сотрудников, которые сотрудники не ценят и не используют регулярно. Основанная в 2017 году компания Forma намеревалась создать лучшую модель, бросив вызов традиционным универсальным подходам. Программное обеспечение Forma для гибких льгот помогает компаниям предлагать конкурентоспособные пакеты льгот, одновременно снижая затраты и неэффективность, предоставляя сотрудникам больше выбора и гибкости в том, как они тратят свои льготы. Платформа также экономит специалистам по персоналу бесчисленные часы управления и поддержки различных точечных решений. Используя Forma, компании могут выбирать из набора продуктов, в который входят счета расходов на образ жизни, счета расходов на здравоохранение, механизмы возмещения расходов на здравоохранение, гибкие счета расходов и многое другое, чтобы разрабатывать и реализовывать индивидуальные программы льгот - и все это на единой платформе. Затем у сотрудников есть три варианта расходования средств на счете: магазин Forma со скидкой на продукты и услуги, карта Visa Forma или запросить возмещение при поддержке команды поддержки участников мирового класса Forma. Forma помогла сотням самых уважаемых компаний в мире, включая Stripe, Zoom, Lululemon и Affirm, разработать и поддержать гибкие, инклюзивные программы льгот для почти миллиона сотрудников. И мы видим большой успех: 98% удержания клиентов, 75 NPS и 98 оценок CSAT от участников. Forma поддерживается Emergence Capital и Ribbit Capital и получила множество наград за свой экспоненциальный рост, инновации в программном обеспечении и как «Отличное место для работы».
Compt
compt.io
Compt — это программное обеспечение для получения стипендий №1, которое полностью настраивается в соответствии с потребностями вашей компании, на 100 % совместимо с IRS и способно поддерживать глобальные команды. С помощью Compt вы можете легко предлагать готовые и индивидуальные стипендии, которые понравятся вашим сотрудникам, без административной нагрузки, которая обычно требуется для управления программой льгот или стипендий для сотрудников. Выбирайте из 25 основных категорий расходов (например, здоровье и хорошее самочувствие, обучение и развитие, питание, мобильный телефон) и предложите своим сотрудникам использовать свои средства, а всем остальным будет управлять наше программное обеспечение. Compt регулярно информирует ваших сотрудников об их балансе и информации об использовании, обеспечивает полное соблюдение налоговых требований и гарантирует, что у вашего отдела кадров будет централизованная и простая в использовании платформа для управления льготами, которая будет всеобъемлющей и гибкой в соответствии с уникальными потребностями вашего бизнеса. В дополнение к льготным стипендиям и точечным бонусам Compt предлагает инструмент управления расходами. Сотрудники могут сообщать о расходах и прикреплять любую необходимую документацию на одной платформе, что делает ее по-настоящему комплексным решением для возмещения расходов сотрудникам. Compt была основана в январе 2018 года, ее штаб-квартира находится в Бостоне, штат Массачусетс. Узнайте больше на www.compt.io.
Benepass
getbenepass.com
Гибкая платформа льгот для компаний, ориентированных на людей. Универсальные льготы для сотрудников не подходят для сегодняшней глобальной рабочей силы. Предоставьте своим сотрудникам гибкие льготы, которые адаптируются к их образу жизни.
League
league.com
Компания League, основанная в 2014 году, является высокотехнологичной медицинской компанией, обеспечивающей цифровую трансформацию здравоохранения. Работодатели, плательщики, розничные продавцы аптек и поставщики медицинских услуг используют нашу отмеченную наградами платформу для предоставления интегрированного и персонализированного медицинского обслуживания, способствующего вовлечению потребителей. Миллионы людей по всему миру используют платформы цифрового здравоохранения, созданные на базе League, для доступа, навигации и оплаты медицинских услуг.
Nova Benefits
novabenefits.com
Nova Benefits — это оздоровительная платформа для сотрудников, ориентированная на корпоративное медицинское страхование. Компания Nova Benefits, основанная Сараншем Гаргом (генеральным директором) и Яшем Гуптой (технический директор), ставит перед собой задачу создать более счастливые и здоровые рабочие места для всех, сделав медицинское страхование персонализированным и простым в использовании для всех сотрудников. За последние два года более 350 компаний были застрахованы с помощью Nova Benefits, охвачено более 175 000 участников и обработано более 10 000 претензий. Среди их уважаемых клиентов — Snapdeal, HomeLane, Clear, Rupeek, Zinier, Junglee Games и другие. Для отделов кадров и администраторов Nova Benefits предоставляет рабочие места превосходным опытом рассмотрения претензий, рабочим процессом отдела кадров, порталом самообслуживания для сотрудников, льготами по здоровью, опытом личного страхования и дополнительными льготами по здоровью. Стартап B2B SaaS привлек $10 млн в серии A от инвесторов, в том числе SIG, Bessemer, Multiply Ventures, Better Capital и Titan Capital.
GoKlaim
goklaim.com
GoKlaim — это программное обеспечение, которое помогает работодателям предлагать своим сотрудникам льготы по здоровью и благополучию простым и гибким способом. С GoKlaim сотрудники могут получить доступ к счету расходов на здравоохранение через мобильное приложение, где они могут подавать заявки на различные приемлемые расходы, от медицинской и стоматологической помощи до образования и личного развития. Сотрудники также могут просматривать баланс своего счета, добавлять иждивенцев и быстро и легко получать возмещение. Работодатели могут настроить план в соответствии со своими потребностями и бюджетом, скорректировать категории и подкатегории расходов и перенести неиспользованные средства на следующий год. GoKlaim также предоставляет инструменты аналитики и отчетности, которые помогают работодателям отслеживать и оптимизировать расходы на льготы. GoKlaim — отличное решение для компаний, которые хотят предоставить своим сотрудникам персонализированные и беспроблемные преимущества для здоровья и хорошего самочувствия. Узнайте больше о GoKlaim, посетив наш сайт www.goklaim.com.
Healthee
healthee.com
Healthee меняет представление о медицинских льготах, делая использование медицинской страховки и получение медицинской помощи проще, быстрее и эффективнее.
Kota
kota.io
Kota обеспечивает простой и безграничный доступ к поставщикам услуг в области здравоохранения, жизни и пенсионного обеспечения по всему миру с регистрацией в реальном времени, гибкими взносами и приложением для сотрудников. ⭑ Контроль: устанавливайте суммы взносов для каждой команды и страны, ограничивайте расходы, получайте местные контрольные показатели, а также регистрируйтесь и отменяйте регистрацию одним щелчком мыши. ⭑ Экономия: управляйте расходами, удалите администратора отчетов и попрощайтесь с брокерскими комиссиями. ⭑ Вовлекайтесь: ваша команда может принимать собственные решения и вносить изменения одним касанием.
Your Money Line
yourmoneyline.com
Your Money Line — это пособие по финансовому благополучию сотрудников, предлагающее неограниченное обучение человеческим деньгам 1:1, образование мирового класса и программное обеспечение на базе искусственного интеллекта, чтобы ваши люди (и их иждивенцы) жили беззаботной финансовой жизнью. Your Money Line обеспечивает быстрые, но подробные ответы на самые личные финансовые вопросы сотрудников и предотвращает финансовые проблемы, о которых работодатели не знают, о существовании их сотрудников, пока не стало слишком поздно. Нам доверяют сотни компаний и сотни тысяч семей. Прощай, финансовый стресс сотрудников. Привет, ваша денежная линия.
Noyo
noyo.com
Платформа данных о преимуществах Noyo — это инфраструктурное решение для систем ben-admin, HRIS и HR, которые хотят изменить способы управления регистрацией участников и правомочностью их участия. Собирайте, очищайте и передавайте ключевые данные участников с помощью одной безопасной платформы. Легко подключайтесь к ведущим страховым компаниям через платформу Noyo и начинайте отправлять им изменения в составе участников через API; больше не требуется подачи файлов или ввода данных. Вы сократите операционные накладные расходы, ускорите обработку изменений и справитесь с меньшим количеством ошибок покрытия. Все это способствует улучшению качества обслуживания и преимуществам, которым могут доверять ваши клиенты.
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