Самые популярные Недавно добавленные Преимущества Поддержка программного обеспечения - Самые популярные приложения - Грузия

Программное обеспечение для поддержки льгот, также известное как программное обеспечение для информирования о льготах или программное обеспечение для поддержки принятия решений о льготах, разработано, чтобы помочь сотрудникам максимизировать свои преимущества. Эти системы информируют сотрудников о вариантах их льгот, таких как планы страхования и любые изменения, а также предоставляют рекомендации на протяжении всего процесса регистрации. Организации и отделы кадров используют эти решения для оптимизации информирования о льготах и ​​упрощения процесса регистрации, экономя время и деньги. Продукты поддержки льгот часто содержат порталы для сотрудников и варианты самообслуживания, которые позволяют сотрудникам просматривать, обновлять и управлять своей личной информацией, документами и планами. Отделы кадров являются основными пользователями этих систем, которые помогают менеджерам по персоналу управлять пакетами льгот. Некоторые программы поддержки льгот также помогают компаниям соблюдать федеральные и местные правила, такие как Закон о доступном медицинском обслуживании (ACA) и Закон о переносимости и подотчетности медицинского страхования (HIPAA). Эти инструменты часто обеспечивают сеть торговых партнеров и/или интегрируются с программным обеспечением для управления преимуществами бизнеса.