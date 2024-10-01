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Преимущества Поддержка программного обеспечения - Самые популярные приложения - Испания
Программное обеспечение для поддержки льгот, также известное как программное обеспечение для информирования о льготах или программное обеспечение для поддержки принятия решений о льготах, разработано, чтобы помочь сотрудникам максимизировать свои преимущества. Эти системы информируют сотрудников о вариантах их льгот, таких как планы страхования и любые изменения, а также предоставляют рекомендации на протяжении всего процесса регистрации. Организации и отделы кадров используют эти решения для оптимизации информирования о льготах и упрощения процесса регистрации, экономя время и деньги. Продукты поддержки льгот часто содержат порталы для сотрудников и варианты самообслуживания, которые позволяют сотрудникам просматривать, обновлять и управлять своей личной информацией, документами и планами. Отделы кадров являются основными пользователями этих систем, которые помогают менеджерам по персоналу управлять пакетами льгот. Некоторые программы поддержки льгот также помогают компаниям соблюдать федеральные и местные правила, такие как Закон о доступном медицинском обслуживании (ACA) и Закон о переносимости и подотчетности медицинского страхования (HIPAA). Эти инструменты часто обеспечивают сеть торговых партнеров и/или интегрируются с программным обеспечением для управления преимуществами бизнеса.
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Castlight
castlighthealth.com
Мотивируйте здоровые привычки. Привлекайте сотрудников каждый день с помощью комплексного решения для обеспечения благополучия, которое способствует здоровью ума, тела и кошельков.
Alight
alight.com
От приема на работу до выхода на пенсию и далее — ваши сотрудники зависят от ваших ресурсов, которые улучшат их здоровье, богатство и благополучие. Передайте им власть с помощью данных и технологий, которые обеспечивают ясность благодаря своевременной и более широкой взаимосвязанной информации. Обес...
Sequoia One
one.sequoia.com
Цель Sequoia One — помочь вашему высокотехнологичному бизнесу процветать, взяв на себя административную нагрузку, которая отвлекает вас от общей картины. Мы предлагаем конкурентные преимущества и аутсорсинг HR, предназначенный для инновационных, ориентированных на рост компаний. Мы знаем, насколько ...
Compt
compt.io
Compt — это программное обеспечение для получения стипендий №1, которое полностью настраивается в соответствии с потребностями вашей компании, на 100 % совместимо с IRS и способно поддерживать глобальные команды. С помощью Compt вы можете легко предлагать готовые и индивидуальные стипендии, которые ...
Nova Benefits
novabenefits.com
Nova Benefits — это оздоровительная платформа для сотрудников, ориентированная на корпоративное медицинское страхование. Компания Nova Benefits, основанная Сараншем Гаргом (генеральным директором) и Яшем Гуптой (технический директор), ставит перед собой задачу создать более счастливые и здоровые раб...
Kota
kota.io
Kota обеспечивает простой и безграничный доступ к поставщикам услуг в области здравоохранения, жизни и пенсионного обеспечения по всему миру с регистрацией в реальном времени, гибкими взносами и приложением для сотрудников. ⭑ Контроль: устанавливайте суммы взносов для каждой команды и страны, ограни...
Forma
joinforma.com
Компании ежегодно тратят миллионы на льготы для сотрудников, которые сотрудники не ценят и не используют регулярно. Основанная в 2017 году компания Forma намеревалась создать лучшую модель, бросив вызов традиционным универсальным подходам. Программное обеспечение Forma для гибких льгот помогает комп...
Noyo
noyo.com
Платформа данных о преимуществах Noyo — это инфраструктурное решение для систем ben-admin, HRIS и HR, которые хотят изменить способы управления регистрацией участников и правомочностью их участия. Собирайте, очищайте и передавайте ключевые данные участников с помощью одной безопасной платформы. Легк...
Your Money Line
yourmoneyline.com
Your Money Line — это пособие по финансовому благополучию сотрудников, предлагающее неограниченное обучение человеческим деньгам 1:1, образование мирового класса и программное обеспечение на базе искусственного интеллекта, чтобы ваши люди (и их иждивенцы) жили беззаботной финансовой жизнью. Your Mon...
Healthee
healthee.com
Healthee меняет представление о медицинских льготах, делая использование медицинской страховки и получение медицинской помощи проще, быстрее и эффективнее.
GoKlaim
goklaim.com
GoKlaim — это программное обеспечение, которое помогает работодателям предлагать своим сотрудникам льготы по здоровью и благополучию простым и гибким способом. С GoKlaim сотрудники могут получить доступ к счету расходов на здравоохранение через мобильное приложение, где они могут подавать заявки на ...
League
league.com
Компания League, основанная в 2014 году, является высокотехнологичной медицинской компанией, обеспечивающей цифровую трансформацию здравоохранения. Работодатели, плательщики, розничные продавцы аптек и поставщики медицинских услуг используют нашу отмеченную наградами платформу для предоставления инт...
Benepass
getbenepass.com
Гибкая платформа льгот для компаний, ориентированных на людей. Универсальные льготы для сотрудников не подходят для сегодняшней глобальной рабочей силы. Предоставьте своим сотрудникам гибкие льготы, которые адаптируются к их образу жизни.