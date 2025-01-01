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Преимущества консалтинговых услуг
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Преимущества консалтинговых услуг - Самые популярные приложения

Консультирование по льготам включает в себя аутсорсинг функций управления персоналом (HR), специализирующихся на выборе, закупках, внедрении, администрировании и обновлении планов льгот для сотрудников. Эти планы включают в себя различные льготы, такие как групповое медицинское страхование, страхование жизни, оплачиваемый отпуск, пенсии, погашение студенческого кредита, страхование по инвалидности и индивидуальные пенсионные счета. Поставщики услуг в этой области оценивают требования, контролируют использование и доступность льгот как для работодателей, так и для сотрудников, а также обеспечивают соблюдение государственных постановлений. Они выступают в качестве основного связующего звена между страховыми компаниями, поставщиками и клиентами. Благодаря тщательным исследованиям и переговорам эти поставщики предлагают индивидуальные планы, соответствующие потребностям клиентов. Предприятия пользуются этими услугами круглый год и могут рассчитывать на постоянную связь и поддержку.

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ADP

ADP

adp.com

Приложение ADP предоставляет решения для управления HR, заработной платой, временем, льготами и производительностью сотрудников на единой платформе.

LunaProxy

LunaProxy

lunaproxy.com

LunaProxy - сервис прокси с более чем 200 миллионами жилых IP для эффективного сканирования и обхода гео-блокировок.

Empower

Empower

empower.com

Empower — приложение для управления личными финансами, позволяющее отслеживать доходы и расходы, устанавливать цели и получать рекомендации по финансовому здоровью.

Inspira Financial

Inspira Financial

inspirafinancial.com

Inspira Financial предоставляет финансовые решения для управления здоровьем, богатством и пенсионными инвестициями, включая счета HSA и IRA.

UMR

UMR

member.umr.com

Приложение UMR упрощает управление медицинскими льготами, позволяя пользователям получать доступ к планам, находить врачей и отслеживать расходы.

BenefitHub

BenefitHub

benefithub.com

BenefitHub предоставляет сотрудникам доступ к скидкам и вознаграждениям, улучшая финансовое благополучие и снижая стресс от неожиданных расходов.

TraceGenie

TraceGenie

tracegenie.co.za

Приложение TraceGenie помогает пенсионным фондам находить неотслеживаемых участников, обеспечивая контроль, надежность и минимизацию мошенничества.

Bennie

Bennie

bennie.com

Приложение Bennie помогает сотрудникам находить информацию о льготах, общаться с консультантами и управлять страховкой через интуитивный интерфейс.

Lumity Benefits

Lumity Benefits

lumity.com

Приложение Lumity Benefits упрощает доступ к преимуществам, помогает в управлении ими и предоставляет информацию для обоснованного выбора планов здоровья.

Monark HQ

Monark HQ

monarkhq.com

Monark HQ — система расчета льгот для сотрудников, помогающая брокерам оценивать льготы для работодателей.

MMChr

MMChr

mmchr.com

Приложение MMChr предоставляет услуги аутсорсинга и консультации в области управления персоналом и соблюдения трудового законодательства.

GetBenefits

GetBenefits

getbenefits.io

GetBenefits - это платформа корпоративных льгот и новых возможностей, помогающая повысить эффективность бизнеса и вовлеченность сотрудников.

FrankCrum

FrankCrum

frankcrum.com

Приложение FrankCrum обеспечивает доступ к услугам HR, управлению зарплатами и льготами, а также поддерживает взаимодействие пользователей с компанией.

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