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Консультирование по льготам включает в себя аутсорсинг функций управления персоналом (HR), специализирующихся на выборе, закупках, внедрении, администрировании и обновлении планов льгот для сотрудников. Эти планы включают в себя различные льготы, такие как групповое медицинское страхование, страхование жизни, оплачиваемый отпуск, пенсии, погашение студенческого кредита, страхование по инвалидности и индивидуальные пенсионные счета. Поставщики услуг в этой области оценивают требования, контролируют использование и доступность льгот как для работодателей, так и для сотрудников, а также обеспечивают соблюдение государственных постановлений. Они выступают в качестве основного связующего звена между страховыми компаниями, поставщиками и клиентами. Благодаря тщательным исследованиям и переговорам эти поставщики предлагают индивидуальные планы, соответствующие потребностям клиентов. Предприятия пользуются этими услугами круглый год и могут рассчитывать на постоянную связь и поддержку.
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ADP
adp.com
Приложение ADP предоставляет решения для управления HR, заработной платой, временем, льготами и производительностью сотрудников на единой платформе.
LunaProxy
lunaproxy.com
LunaProxy - сервис прокси с более чем 200 миллионами жилых IP для эффективного сканирования и обхода гео-блокировок.
Empower
empower.com
Empower — приложение для управления личными финансами, позволяющее отслеживать доходы и расходы, устанавливать цели и получать рекомендации по финансовому здоровью.
Inspira Financial
inspirafinancial.com
Inspira Financial предоставляет финансовые решения для управления здоровьем, богатством и пенсионными инвестициями, включая счета HSA и IRA.
UMR
member.umr.com
Приложение UMR упрощает управление медицинскими льготами, позволяя пользователям получать доступ к планам, находить врачей и отслеживать расходы.
BenefitHub
benefithub.com
BenefitHub предоставляет сотрудникам доступ к скидкам и вознаграждениям, улучшая финансовое благополучие и снижая стресс от неожиданных расходов.
TraceGenie
tracegenie.co.za
Приложение TraceGenie помогает пенсионным фондам находить неотслеживаемых участников, обеспечивая контроль, надежность и минимизацию мошенничества.
Bennie
bennie.com
Приложение Bennie помогает сотрудникам находить информацию о льготах, общаться с консультантами и управлять страховкой через интуитивный интерфейс.
Lumity Benefits
lumity.com
Приложение Lumity Benefits упрощает доступ к преимуществам, помогает в управлении ими и предоставляет информацию для обоснованного выбора планов здоровья.
Monark HQ
monarkhq.com
Monark HQ — система расчета льгот для сотрудников, помогающая брокерам оценивать льготы для работодателей.
MMChr
mmchr.com
Приложение MMChr предоставляет услуги аутсорсинга и консультации в области управления персоналом и соблюдения трудового законодательства.
GetBenefits
getbenefits.io
GetBenefits - это платформа корпоративных льгот и новых возможностей, помогающая повысить эффективность бизнеса и вовлеченность сотрудников.
FrankCrum
frankcrum.com
Приложение FrankCrum обеспечивает доступ к услугам HR, управлению зарплатами и льготами, а также поддерживает взаимодействие пользователей с компанией.
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