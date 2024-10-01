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Преимущества консалтинговых услуг - Самые популярные приложения - Камерун
Консультирование по льготам включает в себя аутсорсинг функций управления персоналом (HR), специализирующихся на выборе, закупках, внедрении, администрировании и обновлении планов льгот для сотрудников. Эти планы включают в себя различные льготы, такие как групповое медицинское страхование, страхование жизни, оплачиваемый отпуск, пенсии, погашение студенческого кредита, страхование по инвалидности и индивидуальные пенсионные счета. Поставщики услуг в этой области оценивают требования, контролируют использование и доступность льгот как для работодателей, так и для сотрудников, а также обеспечивают соблюдение государственных постановлений. Они выступают в качестве основного связующего звена между страховыми компаниями, поставщиками и клиентами. Благодаря тщательным исследованиям и переговорам эти поставщики предлагают индивидуальные планы, соответствующие потребностям клиентов. Предприятия пользуются этими услугами круглый год и могут рассчитывать на постоянную связь и поддержку.
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ADP
adp.com
ADP предлагает ведущие в отрасли онлайн-решения для расчета заработной платы и управления персоналом, а также налогов, соблюдения требований, управления льготами и многого другого. Получите лучшее с ADP.
LunaProxy
lunaproxy.com
LunaProxy — один из лучших и самых дешевых поставщиков услуг резидентных прокси с более чем 200 миллионами резидентных и статических прокси, которые дадут вам преимущество при использовании парсинговых прокси!
Empower
empower.com
Наше видение — изменить финансовую жизнь с помощью советов, людей и технологий. Наша миссия — предоставить финансовую свободу всем.
UMR
member.umr.com
UMR — это сторонний администратор (TPA), нанятый вашим работодателем для обеспечения правильной оплаты ваших претензий, чтобы ваши расходы на медицинское обслуживание были сведены к минимуму и вы могли сосредоточиться на своем благополучии.
BenefitHub
benefithub.com
BenefitHub — это онлайн-портал преимуществ и скидок для сотрудников номер один в США.
Bennie
bennie.com
Глобальная платформа льгот Bennie помогает работодателям, сотрудникам и их иждивенцам добиться успеха с помощью ряда современных решений, включая консалтинг, страхование и коучинг. Bennie, которому доверяют самые инновационные компании мира, представляет собой универсальное решение, выходящее за рам...
Lumity Benefits
lumity.com
Современное решение Lumity по льготам сочетает в себе специализированное обслуживание и опыт с мощной аналитикой данных и технологиями, которые облегчают администрирование и выбор планов медицинского страхования и льгот как для работодателей, так и для сотрудников.
Monark HQ
monarkhq.com
Monark HQ — это система котирования льгот для сотрудников, помогающая брокерам котировать льготы для работодателей.
MMChr
mmchr.com
HR-аутсорсинговая и консалтинговая компания, специализирующаяся на соблюдении кадрового и трудового законодательства.
GetBenefits
getbenefits.io
GetBenefits — платформа корпоративных преимуществ и новых возможностей. Мы помогаем повысить эффективность вашего бизнеса и привлечь ваших сотрудников.
FrankCrum
frankcrum.com
FrankCrum предлагает аутсорсинг HR, расчет заработной платы и администрирование заработной платы, льготы и администрирование льгот для сотрудников, 401 (k), компенсацию работникам и HR-решения.
TraceGenie
tracegenie.co.za
Поиск поставщика услуг в сфере пенсионных фондов. Неотслеживаемые участники: кошмар директора фонда. У нас есть общая цель: позвольте TraceGenie помочь вашему фонду. Наши комиссии зависят от рынка, и с использованием платформы TraceGenie вы можете быть уверены в комплексном контроле и подотчетности,...
Inspira Financial
inspirafinancial.com
О Inspira Financial Inspira Financial предлагает решения в области здравоохранения, благосостояния, выхода на пенсию и льгот, которые укрепляют и упрощают путь к здоровью и богатству. Имея более 7 миллионов клиентов, владеющих активами на сумму более 62 миллиардов долларов, Inspira сотрудничает с ты...