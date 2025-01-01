Программное обеспечение для администрирования преимуществ - Самые популярные приложения

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Программное обеспечение для администрирования льгот помогает организациям разрабатывать и управлять пакетами льгот для сотрудников, обеспечивая при этом соблюдение государственных постановлений. Эти системы обрабатывают различные льготы для сотрудников, включая планы страхования и опционы на акции, а также оптимизируют периоды открытой регистрации через административную панель. Организации используют эти инструменты для просмотра и изменения пакетов льгот для сотрудников. Программное обеспечение для администрирования льгот часто включает в себя порталы для сотрудников и возможности самообслуживания, позволяющие сотрудникам просматривать, управлять и обновлять свою личную информацию и документы. Эти инструменты, используемые в основном отделами кадров, позволяют менеджерам по персоналу эффективно управлять пакетами льгот и способствовать их оптимальному использованию среди сотрудников. Кроме того, программное обеспечение для администрирования льгот помогает организациям определять наиболее ценные льготы для сотрудников, сокращать общие затраты и обеспечивать соблюдение федеральных и местных правил, таких как Закон о доступном медицинском обслуживании (ACA) и Закон о переносимости и отчетности медицинского страхования (HIPAA).
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ADP Workforce Now
adp.com
ADP Workforce Now — это облачная HR-платформа для управления заработной платой, льготами и талантами, интегрирующая основные функции HR в единую базу данных.
Rippling
rippling.com
Rippling объединяет управление HR, IT и финансами в одной платформе, автоматизируя процессы, такие как найм и управление рабочей силой.
Gusto
gusto.com
Gusto — это онлайн-платформа для управления заработной платой, льготами и кадровыми ресурсами для бизнеса любого размера.
Paylocity
paylocity.com
Paylocity - это платформа для управления HR и расчетом заработной платы, автоматизирующая процессы и упрощая управление задачами для предприятий.
Paycor
paycor.com
Paycor - это приложение для управления человеческими ресурсами, которое помогает автоматизировать процессы, управлять зарплатами и данными сотрудников.
Zimyo
zimyo.com
Zimyo — это платформа для управления персоналом, автоматизирующая процессы HR, включая обработку payroll, отслеживание посещаемости и управление производительностью.
OnPay
onpay.com
OnPay - это приложение для управления заработной платой и HR, облегчающее малым и средним предприятиям задачи учета и соответствия.
Collective Health
collectivehealth.com
Collective Health - приложение для управления и доступа к медицинской информации, которое улучшает взаимодействие между пациентами и поставщиками услуг.
Zenefits
zenefits.com
Zenefits — облачная платформа для управления human resources, предлагающая инструменты для администрирования льгот, payroll и учета рабочего времени.
Circula
circula.com
Circula - платформа для управления расходами сотрудников, включая командировочные расходы и льготы, упрощает финансы и администрирование заработной платы.
Alight
alight.com
Приложение Alight предоставляет сотрудникам доступ к льготам, включая здоровье и пенсию, а также позволяет управлять ими в удобном формате.
Namely
namely.com
Namely — платформа для управления HR, зарплатой, льготами и талантами, оптимизирующая операции и соответствие требованиям в более чем 190 странах.
CharlieHR
charliehr.com
CharlieHR – это программное обеспечение для управления персоналом, упрощающее процессы, централизующее данные сотрудников и поддерживающее учет рабочего времени.
Bayzat
bayzat.com
Bayzat — платформа для управления HR, зарплатой и медицинскими страховками, упрощающая процессы для компаний и сотрудников.
Employee Navigator
employeenavigator.com
Навигатор сотрудников — это платформа для управления льготами, соблюдения норм и подбора сотрудников, упрощающая администрирование и интегрированная с другими системами.
Netchex
netchex.com
Netchex - это решение для управления HR и заработной платой, которое упрощает процессы для малых и средних предприятий.
Warp
joinwarp.com
Warp — это платформа для расчёта зарплаты, соблюдения норм и предоставления льгот, автоматизирующая налоговые регистрации и compliance.
Forma
joinforma.com
Forma — это платформа для создания и управления гибкими программами льгот, позволяющая компаниям адаптировать пакеты преимуществ и оптимизировать администрирование.
Cocoon
cocoon.com
Cocoon — платформа для управления отпуском, упрощающая соблюдение норм, обработку заявок и расчёт зарплаты для сотрудников и команд HR.
Sharecare
sharecare.com
Приложение Sharecare+ помогает пользователям управлять своим здоровьем, предоставляя доступ к медицинским услугам, поддержке и ресурсам для улучшения образа жизни.
Arcoro
arcoro.com
Arcoro — это ПО для управления персоналом в строительстве, включая подбор, обучение, управление льготами и отслеживание времени сотрудников.
PrimePay
primepay.com
PrimePay – решение для управления заработной платой и HR, автоматизирующее процессы и обеспечивающее соответствие налоговым требованиям для малых и средних предприятий.
Empeon
empeon.com
Empeon — это платформа для управления HR и зарплатой, позволяющая работникам легко управлять графиками и доступом к важной информации.
GoCo
goco.io
GoCo — облачная HR-платформа для управления данными сотрудников, найма, адаптации, расчета заработной платы и соблюдения нормативных требований.
ekincare
ekincare.com
Ekincare — платформа для управления здравоохранением сотрудников, предлагающая телемедицину, медицинские осмотры и психологические услуги, способствующая снижению затрат на здравоохранение.
Benefitfocus
benefitfocus.com
Приложение Benefitfocus упрощает администрирование льгот для сотрудников, обеспечивая эффективное управление медицинскими планами и вовлечение работников.
Sequoia One
one.sequoia.com
Sequoia One - платформа для управления человеческими ресурсами и льготами, оптимизирующая компенсации, аналитики и стратегическое управление для бизнеса.
Healthysure
healthysure.in
Приложение HealthySure предоставляет пользователям платформу для управления здоровьем, включая отслеживание медицинских расходов и доступ к медицинским услугам.
Decisely
decisely.com
Decisely — это платформа для управления льготами и HR-услугами, которая объединяет технологии для малых бизнесов, упрощая процессы и оптимизируя рабочие потоки.
Benme
benme.io
Benme - платформа для управления льготами сотрудников и поставщиками, позволяющая компаниям эффективно организовывать и адаптировать программы пособий.
League
league.com
League — приложение для цифровой трансформации здравоохранения, позволяющее пользователям получать доступ к медицинским услугам и управлять ними.
Benepass Admin
getbenepass.com
Benepass Admin - инструмент для администрирования льгот сотрудников, позволяющий управлять медицинским страхованием, пенсионными планами и другими льготами.
Benepass
getbenepass.com
Benepass — это платформа для настройки и управления льготами для сотрудников, обеспечивающая гибкость и адаптивность в соответствии с потребностями рабочей силы.
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