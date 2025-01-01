Магазин приложений для веб-приложений

Найдите подходящее программное обеспечение и услуги.

WebCatalog Desktop

Превратите веб-сайты в приложения с помощью WebCatalog Desktop и пользуйтесь множеством эксклюзивных приложений для Mac, Windows. Пространства помогают упорядочивать приложения, легко переключаться между аккаунтами и повышать продуктивность.

Скачать WebCatalog Desktop
Узнать больше
Все
Книги
Бизнес
Образование
Развлечения
Финансы
Еда и напитки
Графика и дизайн
Здоровье и фитнес
Стиль жизни
Медицина
Музыка и аудио
Новости
Фото и видео
Эффективная работа
Справочники
Покупки
Социальные сети
Разработка ПО
Спорт
Путешествия
Утилиты
Погода
Программное обеспечение для администрирования преимуществ
Категории
Самые популярные
Недавно добавленные

Программное обеспечение для администрирования преимуществ - Самые популярные приложения

Программное обеспечение для администрирования льгот помогает организациям разрабатывать и управлять пакетами льгот для сотрудников, обеспечивая при этом соблюдение государственных постановлений. Эти системы обрабатывают различные льготы для сотрудников, включая планы страхования и опционы на акции, а также оптимизируют периоды открытой регистрации через административную панель. Организации используют эти инструменты для просмотра и изменения пакетов льгот для сотрудников. Программное обеспечение для администрирования льгот часто включает в себя порталы для сотрудников и возможности самообслуживания, позволяющие сотрудникам просматривать, управлять и обновлять свою личную информацию и документы. Эти инструменты, используемые в основном отделами кадров, позволяют менеджерам по персоналу эффективно управлять пакетами льгот и способствовать их оптимальному использованию среди сотрудников. Кроме того, программное обеспечение для администрирования льгот помогает организациям определять наиболее ценные льготы для сотрудников, сокращать общие затраты и обеспечивать соблюдение федеральных и местных правил, таких как Закон о доступном медицинском обслуживании (ACA) и Закон о переносимости и отчетности медицинского страхования (HIPAA).

Отправить новое приложение


ADP Workforce Now

ADP Workforce Now

adp.com

ADP Workforce Now — это облачная HR-платформа для управления заработной платой, льготами и талантами, интегрирующая основные функции HR в единую базу данных.

Rippling

Rippling

rippling.com

Rippling объединяет управление HR, IT и финансами в одной платформе, автоматизируя процессы, такие как найм и управление рабочей силой.

Gusto

Gusto

gusto.com

Gusto — это онлайн-платформа для управления заработной платой, льготами и кадровыми ресурсами для бизнеса любого размера.

Paylocity

Paylocity

paylocity.com

Paylocity - это платформа для управления HR и расчетом заработной платы, автоматизирующая процессы и упрощая управление задачами для предприятий.

Paycor

Paycor

paycor.com

Paycor - это приложение для управления человеческими ресурсами, которое помогает автоматизировать процессы, управлять зарплатами и данными сотрудников.

Zimyo

Zimyo

zimyo.com

Zimyo — это платформа для управления персоналом, автоматизирующая процессы HR, включая обработку payroll, отслеживание посещаемости и управление производительностью.

OnPay

OnPay

onpay.com

OnPay - это приложение для управления заработной платой и HR, облегчающее малым и средним предприятиям задачи учета и соответствия.

Collective Health

Collective Health

collectivehealth.com

Collective Health - приложение для управления и доступа к медицинской информации, которое улучшает взаимодействие между пациентами и поставщиками услуг.

Zenefits

Zenefits

zenefits.com

Zenefits — облачная платформа для управления human resources, предлагающая инструменты для администрирования льгот, payroll и учета рабочего времени.

Circula

Circula

circula.com

Circula - платформа для управления расходами сотрудников, включая командировочные расходы и льготы, упрощает финансы и администрирование заработной платы.

Alight

Alight

alight.com

Приложение Alight предоставляет сотрудникам доступ к льготам, включая здоровье и пенсию, а также позволяет управлять ими в удобном формате.

Namely

Namely

namely.com

Namely — платформа для управления HR, зарплатой, льготами и талантами, оптимизирующая операции и соответствие требованиям в более чем 190 странах.

CharlieHR

CharlieHR

charliehr.com

CharlieHR – это программное обеспечение для управления персоналом, упрощающее процессы, централизующее данные сотрудников и поддерживающее учет рабочего времени.

Bayzat

Bayzat

bayzat.com

Bayzat — платформа для управления HR, зарплатой и медицинскими страховками, упрощающая процессы для компаний и сотрудников.

Employee Navigator

Employee Navigator

employeenavigator.com

Навигатор сотрудников — это платформа для управления льготами, соблюдения норм и подбора сотрудников, упрощающая администрирование и интегрированная с другими системами.

Netchex

Netchex

netchex.com

Netchex - это решение для управления HR и заработной платой, которое упрощает процессы для малых и средних предприятий.

Warp

Warp

joinwarp.com

Warp — это платформа для расчёта зарплаты, соблюдения норм и предоставления льгот, автоматизирующая налоговые регистрации и compliance.

Forma

Forma

joinforma.com

Forma — это платформа для создания и управления гибкими программами льгот, позволяющая компаниям адаптировать пакеты преимуществ и оптимизировать администрирование.

Cocoon

Cocoon

cocoon.com

Cocoon — платформа для управления отпуском, упрощающая соблюдение норм, обработку заявок и расчёт зарплаты для сотрудников и команд HR.

Sharecare

Sharecare

sharecare.com

Приложение Sharecare+ помогает пользователям управлять своим здоровьем, предоставляя доступ к медицинским услугам, поддержке и ресурсам для улучшения образа жизни.

Arcoro

Arcoro

arcoro.com

Arcoro — это ПО для управления персоналом в строительстве, включая подбор, обучение, управление льготами и отслеживание времени сотрудников.

PrimePay

PrimePay

primepay.com

PrimePay – решение для управления заработной платой и HR, автоматизирующее процессы и обеспечивающее соответствие налоговым требованиям для малых и средних предприятий.

Empeon

Empeon

empeon.com

Empeon — это платформа для управления HR и зарплатой, позволяющая работникам легко управлять графиками и доступом к важной информации.

GoCo

GoCo

goco.io

GoCo — облачная HR-платформа для управления данными сотрудников, найма, адаптации, расчета заработной платы и соблюдения нормативных требований.

ekincare

ekincare

ekincare.com

Ekincare — платформа для управления здравоохранением сотрудников, предлагающая телемедицину, медицинские осмотры и психологические услуги, способствующая снижению затрат на здравоохранение.

Benefitfocus

Benefitfocus

benefitfocus.com

Приложение Benefitfocus упрощает администрирование льгот для сотрудников, обеспечивая эффективное управление медицинскими планами и вовлечение работников.

Sequoia One

Sequoia One

one.sequoia.com

Sequoia One - платформа для управления человеческими ресурсами и льготами, оптимизирующая компенсации, аналитики и стратегическое управление для бизнеса.

Healthysure

Healthysure

healthysure.in

Приложение HealthySure предоставляет пользователям платформу для управления здоровьем, включая отслеживание медицинских расходов и доступ к медицинским услугам.

Decisely

Decisely

decisely.com

Decisely — это платформа для управления льготами и HR-услугами, которая объединяет технологии для малых бизнесов, упрощая процессы и оптимизируя рабочие потоки.

Benme

Benme

benme.io

Benme - платформа для управления льготами сотрудников и поставщиками, позволяющая компаниям эффективно организовывать и адаптировать программы пособий.

League

League

league.com

League — приложение для цифровой трансформации здравоохранения, позволяющее пользователям получать доступ к медицинским услугам и управлять ними.

Benepass Admin

Benepass Admin

getbenepass.com

Benepass Admin - инструмент для администрирования льгот сотрудников, позволяющий управлять медицинским страхованием, пенсионными планами и другими льготами.

Benepass

Benepass

getbenepass.com

Benepass — это платформа для настройки и управления льготами для сотрудников, обеспечивающая гибкость и адаптивность в соответствии с потребностями рабочей силы.

Обзор

Desktop

Поддержка

Компания

Юридическая информация

© 2025 WebCatalog, Inc.