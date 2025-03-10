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Программное обеспечение для администрирования преимуществ
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Программное обеспечение для администрирования преимуществ - Самые популярные приложения

Программное обеспечение для администрирования льгот помогает организациям разрабатывать и управлять пакетами льгот для сотрудников, обеспечивая при этом соблюдение государственных постановлений. Эти системы обрабатывают различные льготы для сотрудников, включая планы страхования и опционы на акции, а также оптимизируют периоды открытой регистрации через административную панель. Организации используют эти инструменты для просмотра и изменения пакетов льгот для сотрудников. Программное обеспечение для администрирования льгот часто включает в себя порталы для сотрудников и возможности самообслуживания, позволяющие сотрудникам просматривать, управлять и обновлять свою личную информацию и документы. Эти инструменты, используемые в основном отделами кадров, позволяют менеджерам по персоналу эффективно управлять пакетами льгот и способствовать их оптимальному использованию среди сотрудников. Кроме того, программное обеспечение для администрирования льгот помогает организациям определять наиболее ценные льготы для сотрудников, сокращать общие затраты и обеспечивать соблюдение федеральных и местных правил, таких как Закон о доступном медицинском обслуживании (ACA) и Закон о переносимости и отчетности медицинского страхования (HIPAA).

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ADP Workforce Now

ADP Workforce Now

adp.com

ADP Workforce Now — это облачная HR-платформа для управления заработной платой, льготами и талантами, интегрирующая основные функции HR в единую базу данных.

Rippling

Rippling

rippling.com

Rippling объединяет управление HR, IT и финансами в одной платформе, автоматизируя процессы, такие как найм и управление рабочей силой.

Gusto

Gusto

gusto.com

Gusto — это онлайн-платформа для управления заработной платой, льготами и кадровыми ресурсами для бизнеса любого размера.

Paylocity

Paylocity

paylocity.com

Paylocity - это платформа для управления HR и расчетом заработной платы, автоматизирующая процессы и упрощая управление задачами для предприятий.

Paycor

Paycor

paycor.com

Paycor - это приложение для управления человеческими ресурсами, которое помогает автоматизировать процессы, управлять зарплатами и данными сотрудников.

Zimyo

Zimyo

zimyo.com

Zimyo — это платформа для управления персоналом, автоматизирующая процессы HR, включая обработку payroll, отслеживание посещаемости и управление производительностью.

Collective Health

Collective Health

collectivehealth.com

Collective Health - приложение для управления и доступа к медицинской информации, которое улучшает взаимодействие между пациентами и поставщиками услуг.

OnPay

OnPay

onpay.com

OnPay - это приложение для управления заработной платой и HR, облегчающее малым и средним предприятиям задачи учета и соответствия.

Zenefits

Zenefits

zenefits.com

Zenefits — облачная платформа для управления human resources, предлагающая инструменты для администрирования льгот, payroll и учета рабочего времени.

Circula

Circula

circula.com

Circula - платформа для управления расходами сотрудников, включая командировочные расходы и льготы, упрощает финансы и администрирование заработной платы.

Alight

Alight

alight.com

Приложение Alight предоставляет сотрудникам доступ к льготам, включая здоровье и пенсию, а также позволяет управлять ими в удобном формате.

Namely

Namely

namely.com

Namely — платформа для управления HR, зарплатой, льготами и талантами, оптимизирующая операции и соответствие требованиям в более чем 190 странах.

CharlieHR

CharlieHR

charliehr.com

CharlieHR – это программное обеспечение для управления персоналом, упрощающее процессы, централизующее данные сотрудников и поддерживающее учет рабочего времени.

Employee Navigator

Employee Navigator

employeenavigator.com

Навигатор сотрудников — это платформа для управления льготами, соблюдения норм и подбора сотрудников, упрощающая администрирование и интегрированная с другими системами.

Bayzat

Bayzat

bayzat.com

Bayzat — платформа для управления HR, зарплатой и медицинскими страховками, упрощающая процессы для компаний и сотрудников.

Netchex

Netchex

netchex.com

Netchex - это решение для управления HR и заработной платой, которое упрощает процессы для малых и средних предприятий.

Warp

Warp

joinwarp.com

Warp — это платформа для расчёта зарплаты, соблюдения норм и предоставления льгот, автоматизирующая налоговые регистрации и compliance.

Forma

Forma

joinforma.com

Forma — это платформа для создания и управления гибкими программами льгот, позволяющая компаниям адаптировать пакеты преимуществ и оптимизировать администрирование.

Cocoon

Cocoon

cocoon.com

Cocoon — платформа для управления отпуском, упрощающая соблюдение норм, обработку заявок и расчёт зарплаты для сотрудников и команд HR.

Sharecare

Sharecare

sharecare.com

Приложение Sharecare+ помогает пользователям управлять своим здоровьем, предоставляя доступ к медицинским услугам, поддержке и ресурсам для улучшения образа жизни.

Arcoro

Arcoro

arcoro.com

Arcoro — это ПО для управления персоналом в строительстве, включая подбор, обучение, управление льготами и отслеживание времени сотрудников.

PrimePay

PrimePay

primepay.com

PrimePay – решение для управления заработной платой и HR, автоматизирующее процессы и обеспечивающее соответствие налоговым требованиям для малых и средних предприятий.

Empeon

Empeon

empeon.com

Empeon — это платформа для управления HR и зарплатой, позволяющая работникам легко управлять графиками и доступом к важной информации.

GoCo

GoCo

goco.io

GoCo — облачная HR-платформа для управления данными сотрудников, найма, адаптации, расчета заработной платы и соблюдения нормативных требований.

ekincare

ekincare

ekincare.com

Ekincare — платформа для управления здравоохранением сотрудников, предлагающая телемедицину, медицинские осмотры и психологические услуги, способствующая снижению затрат на здравоохранение.

Benefitfocus

Benefitfocus

benefitfocus.com

Приложение Benefitfocus упрощает администрирование льгот для сотрудников, обеспечивая эффективное управление медицинскими планами и вовлечение работников.

Sequoia One

Sequoia One

one.sequoia.com

Sequoia One - платформа для управления человеческими ресурсами и льготами, оптимизирующая компенсации, аналитики и стратегическое управление для бизнеса.

Healthysure

Healthysure

healthysure.in

HealthySure — это самая любимая в Индии платформа льгот для сотрудников для стартапов и предприятий в Индии. Платформа предлагает набор продуктов группового страхования здоровья, жизни и страхования от несчастных случаев с тщательно подобранными программами здоровья и благополучия.

Decisely

Decisely

decisely.com

Decisely — это брокерская компания, предоставляющая услуги по предоставлению льгот и кадров, специализирующаяся на интегрированных технологических решениях для малого бизнеса. Решение Decisely, поддерживаемое лицензированными брокерами по льготам и профессионалами отрасли, обеспечивает правильное сочетание медицинских льгот, подбора персонала, администрирования кадров, соблюдения требований, расчета заработной платы и выхода на пенсию на одной простой в использовании платформе.

Benme

Benme

benme.io

Benme — это платформа для персонализированного вознаграждения сотрудников и управления поставщиками.

League

League

league.com

Основанная в 2014 году, League-это технология, ориентированная на технологии, которая работает в области цифровой трансформации здравоохранения. Работодатели, плательщики, розничные продавцы аптек и поставщики медицинских услуг используют нашу отмеченную наградами платформу для предоставления интегрированного и персонализированного опыта здравоохранения, которые способствуют вовлечению потребителей. Миллионы людей по всему миру используют цифровые медицинские платформы, работающие на лиге, чтобы получить доступ, ориентироваться и оплачивать медицинскую помощь.

Benepass Admin

Benepass Admin

getbenepass.com

Гибкая платформа льгот для людей, первых. Однократные льготы для работников не работают для сегодняшней глобальной рабочей силы. Дайте своим сотрудникам гибкие льготы, которые адаптируются к их образу жизни.

Benepass

Benepass

getbenepass.com

Гибкая платформа льгот для людей, первых. Однократные льготы для работников не работают для сегодняшней глобальной рабочей силы. Дайте своим сотрудникам гибкие льготы, которые адаптируются к их образу жизни.

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