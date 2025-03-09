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Программное обеспечение для администрирования льгот помогает организациям разрабатывать и управлять пакетами льгот для сотрудников, обеспечивая при этом соблюдение государственных постановлений. Эти системы обрабатывают различные льготы для сотрудников, включая планы страхования и опционы на акции, а также оптимизируют периоды открытой регистрации через административную панель. Организации используют эти инструменты для просмотра и изменения пакетов льгот для сотрудников. Программное обеспечение для администрирования льгот часто включает в себя порталы для сотрудников и возможности самообслуживания, позволяющие сотрудникам просматривать, управлять и обновлять свою личную информацию и документы. Эти инструменты, используемые в основном отделами кадров, позволяют менеджерам по персоналу эффективно управлять пакетами льгот и способствовать их оптимальному использованию среди сотрудников. Кроме того, программное обеспечение для администрирования льгот помогает организациям определять наиболее ценные льготы для сотрудников, сокращать общие затраты и обеспечивать соблюдение федеральных и местных правил, таких как Закон о доступном медицинском обслуживании (ACA) и Закон о переносимости и отчетности медицинского страхования (HIPAA).
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PrimePay
primepay.com
PrimePay упрощает расчет заработной платы и управление персоналом для малого и среднего бизнеса. Мы объединили 37-летний опыт и неустанную приверженность обслуживанию в интеллектуальной, универсальной платформе HCM. Платформа, определяемая возможностями и предназначенная для обеспечения исключительных
Netchex
netchex.com
Netchex - это решение для управления HR и заработной платой, которое упрощает процессы для малых и средних предприятий.
Forma
joinforma.com
Forma — это платформа для создания и управления гибкими программами льгот, позволяющая компаниям адаптировать пакеты преимуществ и оптимизировать администрирование.
Collective Health
collectivehealth.com
Collective Health - приложение для управления и доступа к медицинской информации, которое улучшает взаимодействие между пациентами и поставщиками услуг.
Circula
circula.com
Circula — это платформа для любых платежей, осуществляемых сотрудниками: командировочные расходы, кредитные карты и льготы для сотрудников. Наша миссия — упростить управление финансами и заработной платой, обеспечивая при этом соблюдение требований посредством интеллектуальной автоматизации, чтобы сотрудники могли выполнять свою работу наилучшим образом. С Circula вы ✔️ Сэкономите до 80% времени в бухгалтерском учете и станете продуктивным деловым партнером в вашей организации ✔️ Снизите риски, связанные с соблюдением требований, и обеспечите безопасные и проверенные процессы * Карты выпускаются Transact Payments Malta Limited в соответствии с лицензией Visa Europe Limited. . Transact Payments Malta Limited должным образом уполномочена и регулируется Управлением по финансовым услугам Мальты в качестве финансового учреждения в соответствии с Законом о финансовых учреждениях 1994 года. Регистрационный номер C 91879.
Warp
joinwarp.com
Warp — это современная платформа расчета заработной платы, соблюдения требований и льгот, созданная для основателей. Мы поставили всю государственную налоговую регистрацию и соблюдение требований на автопилот, поэтому вам больше никогда не придется заходить на другой веб-сайт .gov.
Benepass
getbenepass.com
Гибкая платформа льгот для людей, первых. Однократные льготы для работников не работают для сегодняшней глобальной рабочей силы. Дайте своим сотрудникам гибкие льготы, которые адаптируются к их образу жизни.
Benepass Admin
getbenepass.com
Гибкая платформа льгот для людей, первых. Однократные льготы для работников не работают для сегодняшней глобальной рабочей силы. Дайте своим сотрудникам гибкие льготы, которые адаптируются к их образу жизни.
GoCo
goco.io
GoCo приносит данные HR в жизнь и предоставляет инструменты для настройки рабочих процессов для любого процесса HR, политики или контрольного списка. С Goco организации получают специальную группу поддержки, которая поддает их успеху и остается доступной после реализации. Goco предлагает все необходимое для управления HR в одном, простого в использовании управления эффективностью и заработной платы. Миссия GoCo состоит в том, чтобы помочь предприятиям проводить меньше времени на ручные, болезненные и сложные задачи HR, чтобы они могли сосредоточиться на растущих более счастливых, более продуктивных командах.
Cocoon
cocoon.com
Cocoon — это платформа управления отпусками, которая упрощает соблюдение требований, претензий и расчет заработной платы, обеспечивая беспрепятственный и более чуткий опыт сотрудников в отпуске. Добро пожаловать в современную эпоху отпусков сотрудников. Оставьте программное обеспечение для управления, которое автоматизирует сложные процедуры соблюдения требований, претензий и расчета заработной платы для отделов кадров и их сотрудников.
Empeon
empeon.com
Empeon — это гибкая платформа, которая позволяет компаниям легко управлять всеми своими потребностями в области управления персоналом и заработной платой в одном месте. Часто компании заявляют, что у них есть эта функция, но у них есть только возможность подключения, что приводит к возникновению узких мест и замедлению операций. Приходите протестировать нашу платформу и узнайте, почему она действительно лучше всего подходит для вашего бизнеса.
League
league.com
Основанная в 2014 году, League-это технология, ориентированная на технологии, которая работает в области цифровой трансформации здравоохранения. Работодатели, плательщики, розничные продавцы аптек и поставщики медицинских услуг используют нашу отмеченную наградами платформу для предоставления интегрированного и персонализированного опыта здравоохранения, которые способствуют вовлечению потребителей. Миллионы людей по всему миру используют цифровые медицинские платформы, работающие на лиге, чтобы получить доступ, ориентироваться и оплачивать медицинскую помощь.
Benefitfocus
benefitfocus.com
Комплексное решение по администрированию льгот, призванное помочь вашим сотрудникам улучшить здоровье и финансовые результаты, а также помочь вашей организации сократить расходы и административную нагрузку. *Полностью переданное на аутсорсинг управление льготами. Разгрузите трудоемкие процессы и сосредоточьтесь на более стратегической работе. • Право на участие и регистрация • Связь с сотрудниками • Отчетность • Соответствие ACA (доступно отдельное решение) • Администрирование COBRA • Услуги по выставлению счетов и расчету заработной платы • Потребительские счета • Добровольные льготы • И многое другое! *Привлечение опыта сотрудников. Помогите сотрудникам легко и уверенно выбирать и использовать свои преимущества. • Центр персонализированных преимуществ • Мобильное приложение с самым высоким рейтингом • Поддержка принятия решений на основе данных (доступно отдельное решение) • Круглогодичные инструменты взаимодействия • Интегрированная навигация по уходу • Центр обслуживания сотрудников *Мощный анализ данных Измеряйте эффективность программы, выявляйте возможности и двигайтесь вперед позитивные изменения. • Платформа анализа медицинских данных (доступно отдельное решение). • Услуги аудита и восстановления претензий (входят в состав аналитической платформы).
ekincare
ekincare.com
Ekincare, которой доверяют компании из списка Fortune 500, представляет собой запатентованную интегрированную платформу медицинских услуг на базе искусственного интеллекта, помогающую организациям сэкономить до 25 % расходов на здравоохранение и снизить страховые взносы. Наш продукт гарантирует, что телемедицина, медицинские осмотры, услуги по психическому здоровью, фитнесу и питанию будут легко доступны для корпоративных сотрудников на единой платформе, беспрепятственно охватывающей всю Индию, с унифицированным опытом. Наш механизм искусственного интеллекта обеспечивает оцифровку всех медицинских записей и предоставляет корпорациям в режиме реального времени полезную информацию о потенциальных рисках для здоровья и мерах по их устранению. В настоящее время мы обслуживаем более 250 компаний, управляя здоровьем более 350 000 сотрудников и их иждивенцев на платформе.
Bayzat
bayzat.com
Bayzat — платформа для управления HR, зарплатой и медицинскими страховками, упрощающая процессы для компаний и сотрудников.
Benme
benme.io
Benme — это платформа для персонализированного вознаграждения сотрудников и управления поставщиками.
Healthysure
healthysure.in
HealthySure — это самая любимая в Индии платформа льгот для сотрудников для стартапов и предприятий в Индии. Платформа предлагает набор продуктов группового страхования здоровья, жизни и страхования от несчастных случаев с тщательно подобранными программами здоровья и благополучия.
Gusto
gusto.com
Gusto — это онлайн-платформа для управления заработной платой, льготами и кадровыми ресурсами для бизнеса любого размера.
Decisely
decisely.com
Decisely — это брокерская компания, предоставляющая услуги по предоставлению льгот и кадров, специализирующаяся на интегрированных технологических решениях для малого бизнеса. Решение Decisely, поддерживаемое лицензированными брокерами по льготам и профессионалами отрасли, обеспечивает правильное сочетание медицинских льгот, подбора персонала, администрирования кадров, соблюдения требований, расчета заработной платы и выхода на пенсию на одной простой в использовании платформе.
Sharecare
sharecare.com
Sharecare+ — единственное в отрасли решение по защите интересов, которое вовлекает отдельных лиц и семьи в их комплексный путь к благополучию, предоставляя прямой, упрощенный доступ ко всем их преимуществам и бесперебойную поддержку со стороны профессиональных защитников, позволяющую легко ориентироваться во всем спектре их медицинских потребностей. на их условиях — будь то управление хроническим заболеванием, помощь в решении проблем психического здоровья, получение комплексных льгот, поиск подходящего врача, понимание претензии, переход к нужному лечению, управление общими рисками образа жизни или просто приобретение более здоровых привычек. Sharecare делает все это, и наши специалисты помогут вашим участникам найти именно то, что им нужно, и тогда, когда им это нужно.
Employee Navigator
employeenavigator.com
Навигатор сотрудников — это платформа для управления льготами, соблюдения норм и подбора сотрудников, упрощающая администрирование и интегрированная с другими системами.
Alight
alight.com
Приложение Alight предоставляет сотрудникам доступ к льготам, включая здоровье и пенсию, а также позволяет управлять ими в удобном формате.
Zimyo
zimyo.com
Zimyo — это платформа для управления персоналом, автоматизирующая процессы HR, включая обработку payroll, отслеживание посещаемости и управление производительностью.
Zenefits
zenefits.com
Zenefits — облачная платформа для управления human resources, предлагающая инструменты для администрирования льгот, payroll и учета рабочего времени.
Sequoia One
one.sequoia.com
Sequoia One - платформа для управления человеческими ресурсами и льготами, оптимизирующая компенсации, аналитики и стратегическое управление для бизнеса.
Rippling
rippling.com
Rippling объединяет управление HR, IT и финансами в одной платформе, автоматизируя процессы, такие как найм и управление рабочей силой.
Paylocity
paylocity.com
Paylocity - это платформа для управления HR и расчетом заработной платы, автоматизирующая процессы и упрощая управление задачами для предприятий.
Paycor
paycor.com
Paycor - это приложение для управления человеческими ресурсами, которое помогает автоматизировать процессы, управлять зарплатами и данными сотрудников.
OnPay
onpay.com
OnPay - это приложение для управления заработной платой и HR, облегчающее малым и средним предприятиям задачи учета и соответствия.
Namely
namely.com
Namely — платформа для управления HR, зарплатой, льготами и талантами, оптимизирующая операции и соответствие требованиям в более чем 190 странах.
CharlieHR
charliehr.com
CharlieHR – это программное обеспечение для управления персоналом, упрощающее процессы, централизующее данные сотрудников и поддерживающее учет рабочего времени.
Arcoro
arcoro.com
Строительные компании и подрядчики имеют особые потребности в управлении персоналом, и Arcoro предлагает набор модульного программного обеспечения для управления кадрами в строительстве, которое позволяет компаниям успешно решать эти проблемы. Arcoro — единственная технологическая компания по управлению персоналом, ориентированная на строительную отрасль, предлагающая решения, помогающие компаниям нанимать, управлять и развивать свой бэк-офис, а также профессиональную и квалифицированную рабочую силу. Набор модулей Arcoro включает в себя: • Отслеживание кандидатов • Адаптация • Управление обучением • Основные HR • Преимущества • Отслеживание рабочего времени/посещаемости ExakTime • Управление компенсациями • Управление производительностью и планирование преемственности. Компании могут использовать один или все модули, а многие клиенты начинают с одного или двух и добавляют больше по мере изменения их потребностей или роста организации. Модули пакета Arcoro полностью интегрированы, но они также интегрируются с другими строительными технологиями, включая управление проектами, управление персоналом и системы учета. Arcoro поддерживает прочные партнерские отношения с другими ведущими поставщиками строительных технологий, чтобы обеспечить бесперебойную работу клиентов. Более 8000 строительных компаний и подрядчиков всех размеров в Северной Америке полагаются на Arcoro в решении своих проблем с персоналом. Каждый день более 1 миллиона специалистов в области строительства знакомятся с продукцией Arcoro. Arcoro стремится предоставить лучший опыт сотрудникам на местах и в офисе. Для получения дополнительной информации посетите наш сайт www.arcoro.com.
ADP Workforce Now
adp.com
ADP Workforce Now — это облачная HR-платформа для управления заработной платой, льготами и талантами, интегрирующая основные функции HR в единую базу данных.
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