Магазин приложений для веб-приложений

Найдите подходящее программное обеспечение и услуги.

WebCatalog Desktop

Превратите веб-сайты в приложения с помощью WebCatalog Desktop и пользуйтесь множеством эксклюзивных приложений для Mac, Windows. Пространства помогают упорядочивать приложения, легко переключаться между аккаунтами и повышать продуктивность.

Скачать WebCatalog Desktop
Узнать больше
Все
Книги
Бизнес
Образование
Развлечения
Финансы
Еда и напитки
Графика и дизайн
Здоровье и фитнес
Стиль жизни
Медицина
Музыка и аудио
Новости
Фото и видео
Эффективная работа
Справочники
Покупки
Социальные сети
Разработка ПО
Спорт
Путешествия
Утилиты
Погода
Программное обеспечение для администрирования преимуществ
Категории
Самые популярные
Недавно добавленные

Программное обеспечение для администрирования преимуществ - Самые популярные приложения - Ватикан

Программное обеспечение для администрирования льгот помогает организациям разрабатывать и управлять пакетами льгот для сотрудников, обеспечивая при этом соблюдение государственных постановлений. Эти системы обрабатывают различные льготы для сотрудников, включая планы страхования и опционы на акции, а также оптимизируют периоды открытой регистрации через административную панель. Организации используют эти инструменты для просмотра и изменения пакетов льгот для сотрудников. Программное обеспечение для администрирования льгот часто включает в себя порталы для сотрудников и возможности самообслуживания, позволяющие сотрудникам просматривать, управлять и обновлять свою личную информацию и документы. Эти инструменты, используемые в основном отделами кадров, позволяют менеджерам по персоналу эффективно управлять пакетами льгот и способствовать их оптимальному использованию среди сотрудников. Кроме того, программное обеспечение для администрирования льгот помогает организациям определять наиболее ценные льготы для сотрудников, сокращать общие затраты и обеспечивать соблюдение федеральных и местных правил, таких как Закон о доступном медицинском обслуживании (ACA) и Закон о переносимости и отчетности медицинского страхования (HIPAA).

Отправить новое приложение


PrimePay

PrimePay

primepay.com

PrimePay упрощает расчет заработной платы и управление персоналом для малого и среднего бизнеса. Мы объединили 37-летний опыт и неустанную приверженность обслуживанию в интеллектуальной, универсальной платформе HCM. Платформа, определяемая возможностями и предназначенная для обеспечения исключительных

Netchex

Netchex

netchex.com

Netchex - это решение для управления HR и заработной платой, которое упрощает процессы для малых и средних предприятий.

Forma

Forma

joinforma.com

Forma — это платформа для создания и управления гибкими программами льгот, позволяющая компаниям адаптировать пакеты преимуществ и оптимизировать администрирование.

Collective Health

Collective Health

collectivehealth.com

Collective Health - приложение для управления и доступа к медицинской информации, которое улучшает взаимодействие между пациентами и поставщиками услуг.

Circula

Circula

circula.com

Circula — это платформа для любых платежей, осуществляемых сотрудниками: командировочные расходы, кредитные карты и льготы для сотрудников. Наша миссия — упростить управление финансами и заработной платой, обеспечивая при этом соблюдение требований посредством интеллектуальной автоматизации, чтобы сотрудники могли выполнять свою работу наилучшим образом. С Circula вы ✔️ Сэкономите до 80% времени в бухгалтерском учете и станете продуктивным деловым партнером в вашей организации ✔️ Снизите риски, связанные с соблюдением требований, и обеспечите безопасные и проверенные процессы * Карты выпускаются Transact Payments Malta Limited в соответствии с лицензией Visa Europe Limited. . Transact Payments Malta Limited должным образом уполномочена и регулируется Управлением по финансовым услугам Мальты в качестве финансового учреждения в соответствии с Законом о финансовых учреждениях 1994 года. Регистрационный номер C 91879.

Warp

Warp

joinwarp.com

Warp — это современная платформа расчета заработной платы, соблюдения требований и льгот, созданная для основателей. Мы поставили всю государственную налоговую регистрацию и соблюдение требований на автопилот, поэтому вам больше никогда не придется заходить на другой веб-сайт .gov.

Benepass

Benepass

getbenepass.com

Гибкая платформа льгот для людей, первых. Однократные льготы для работников не работают для сегодняшней глобальной рабочей силы. Дайте своим сотрудникам гибкие льготы, которые адаптируются к их образу жизни.

Benepass Admin

Benepass Admin

getbenepass.com

Гибкая платформа льгот для людей, первых. Однократные льготы для работников не работают для сегодняшней глобальной рабочей силы. Дайте своим сотрудникам гибкие льготы, которые адаптируются к их образу жизни.

GoCo

GoCo

goco.io

GoCo приносит данные HR в жизнь и предоставляет инструменты для настройки рабочих процессов для любого процесса HR, политики или контрольного списка. С Goco организации получают специальную группу поддержки, которая поддает их успеху и остается доступной после реализации. Goco предлагает все необходимое для управления HR в одном, простого в использовании управления эффективностью и заработной платы. Миссия GoCo состоит в том, чтобы помочь предприятиям проводить меньше времени на ручные, болезненные и сложные задачи HR, чтобы они могли сосредоточиться на растущих более счастливых, более продуктивных командах.

Cocoon

Cocoon

cocoon.com

Cocoon — это платформа управления отпусками, которая упрощает соблюдение требований, претензий и расчет заработной платы, обеспечивая беспрепятственный и более чуткий опыт сотрудников в отпуске. Добро пожаловать в современную эпоху отпусков сотрудников. Оставьте программное обеспечение для управления, которое автоматизирует сложные процедуры соблюдения требований, претензий и расчета заработной платы для отделов кадров и их сотрудников.

Empeon

Empeon

empeon.com

Empeon — это гибкая платформа, которая позволяет компаниям легко управлять всеми своими потребностями в области управления персоналом и заработной платой в одном месте. Часто компании заявляют, что у них есть эта функция, но у них есть только возможность подключения, что приводит к возникновению узких мест и замедлению операций. Приходите протестировать нашу платформу и узнайте, почему она действительно лучше всего подходит для вашего бизнеса.

League

League

league.com

Основанная в 2014 году, League-это технология, ориентированная на технологии, которая работает в области цифровой трансформации здравоохранения. Работодатели, плательщики, розничные продавцы аптек и поставщики медицинских услуг используют нашу отмеченную наградами платформу для предоставления интегрированного и персонализированного опыта здравоохранения, которые способствуют вовлечению потребителей. Миллионы людей по всему миру используют цифровые медицинские платформы, работающие на лиге, чтобы получить доступ, ориентироваться и оплачивать медицинскую помощь.

Benefitfocus

Benefitfocus

benefitfocus.com

Комплексное решение по администрированию льгот, призванное помочь вашим сотрудникам улучшить здоровье и финансовые результаты, а также помочь вашей организации сократить расходы и административную нагрузку. *Полностью переданное на аутсорсинг управление льготами. Разгрузите трудоемкие процессы и сосредоточьтесь на более стратегической работе. • Право на участие и регистрация • Связь с сотрудниками • Отчетность • Соответствие ACA (доступно отдельное решение) • Администрирование COBRA • Услуги по выставлению счетов и расчету заработной платы • Потребительские счета • Добровольные льготы • И многое другое! *Привлечение опыта сотрудников. Помогите сотрудникам легко и уверенно выбирать и использовать свои преимущества. • Центр персонализированных преимуществ • Мобильное приложение с самым высоким рейтингом • Поддержка принятия решений на основе данных (доступно отдельное решение) • Круглогодичные инструменты взаимодействия • Интегрированная навигация по уходу • Центр обслуживания сотрудников *Мощный анализ данных Измеряйте эффективность программы, выявляйте возможности и двигайтесь вперед позитивные изменения. • Платформа анализа медицинских данных (доступно отдельное решение). • Услуги аудита и восстановления претензий (входят в состав аналитической платформы).

ekincare

ekincare

ekincare.com

Ekincare, которой доверяют компании из списка Fortune 500, представляет собой запатентованную интегрированную платформу медицинских услуг на базе искусственного интеллекта, помогающую организациям сэкономить до 25 % расходов на здравоохранение и снизить страховые взносы. Наш продукт гарантирует, что телемедицина, медицинские осмотры, услуги по психическому здоровью, фитнесу и питанию будут легко доступны для корпоративных сотрудников на единой платформе, беспрепятственно охватывающей всю Индию, с унифицированным опытом. Наш механизм искусственного интеллекта обеспечивает оцифровку всех медицинских записей и предоставляет корпорациям в режиме реального времени полезную информацию о потенциальных рисках для здоровья и мерах по их устранению. В настоящее время мы обслуживаем более 250 компаний, управляя здоровьем более 350 000 сотрудников и их иждивенцев на платформе.

Bayzat

Bayzat

bayzat.com

Bayzat — платформа для управления HR, зарплатой и медицинскими страховками, упрощающая процессы для компаний и сотрудников.

Benme

Benme

benme.io

Benme — это платформа для персонализированного вознаграждения сотрудников и управления поставщиками.

Healthysure

Healthysure

healthysure.in

HealthySure — это самая любимая в Индии платформа льгот для сотрудников для стартапов и предприятий в Индии. Платформа предлагает набор продуктов группового страхования здоровья, жизни и страхования от несчастных случаев с тщательно подобранными программами здоровья и благополучия.

Gusto

Gusto

gusto.com

Gusto — это онлайн-платформа для управления заработной платой, льготами и кадровыми ресурсами для бизнеса любого размера.

Decisely

Decisely

decisely.com

Decisely — это брокерская компания, предоставляющая услуги по предоставлению льгот и кадров, специализирующаяся на интегрированных технологических решениях для малого бизнеса. Решение Decisely, поддерживаемое лицензированными брокерами по льготам и профессионалами отрасли, обеспечивает правильное сочетание медицинских льгот, подбора персонала, администрирования кадров, соблюдения требований, расчета заработной платы и выхода на пенсию на одной простой в использовании платформе.

Sharecare

Sharecare

sharecare.com

Sharecare+ — единственное в отрасли решение по защите интересов, которое вовлекает отдельных лиц и семьи в их комплексный путь к благополучию, предоставляя прямой, упрощенный доступ ко всем их преимуществам и бесперебойную поддержку со стороны профессиональных защитников, позволяющую легко ориентироваться во всем спектре их медицинских потребностей. на их условиях — будь то управление хроническим заболеванием, помощь в решении проблем психического здоровья, получение комплексных льгот, поиск подходящего врача, понимание претензии, переход к нужному лечению, управление общими рисками образа жизни или просто приобретение более здоровых привычек. Sharecare делает все это, и наши специалисты помогут вашим участникам найти именно то, что им нужно, и тогда, когда им это нужно.

Employee Navigator

Employee Navigator

employeenavigator.com

Навигатор сотрудников — это платформа для управления льготами, соблюдения норм и подбора сотрудников, упрощающая администрирование и интегрированная с другими системами.

Alight

Alight

alight.com

Приложение Alight предоставляет сотрудникам доступ к льготам, включая здоровье и пенсию, а также позволяет управлять ими в удобном формате.

Zimyo

Zimyo

zimyo.com

Zimyo — это платформа для управления персоналом, автоматизирующая процессы HR, включая обработку payroll, отслеживание посещаемости и управление производительностью.

Zenefits

Zenefits

zenefits.com

Zenefits — облачная платформа для управления human resources, предлагающая инструменты для администрирования льгот, payroll и учета рабочего времени.

Sequoia One

Sequoia One

one.sequoia.com

Sequoia One - платформа для управления человеческими ресурсами и льготами, оптимизирующая компенсации, аналитики и стратегическое управление для бизнеса.

Rippling

Rippling

rippling.com

Rippling объединяет управление HR, IT и финансами в одной платформе, автоматизируя процессы, такие как найм и управление рабочей силой.

Paylocity

Paylocity

paylocity.com

Paylocity - это платформа для управления HR и расчетом заработной платы, автоматизирующая процессы и упрощая управление задачами для предприятий.

Paycor

Paycor

paycor.com

Paycor - это приложение для управления человеческими ресурсами, которое помогает автоматизировать процессы, управлять зарплатами и данными сотрудников.

OnPay

OnPay

onpay.com

OnPay - это приложение для управления заработной платой и HR, облегчающее малым и средним предприятиям задачи учета и соответствия.

Namely

Namely

namely.com

Namely — платформа для управления HR, зарплатой, льготами и талантами, оптимизирующая операции и соответствие требованиям в более чем 190 странах.

CharlieHR

CharlieHR

charliehr.com

CharlieHR – это программное обеспечение для управления персоналом, упрощающее процессы, централизующее данные сотрудников и поддерживающее учет рабочего времени.

Arcoro

Arcoro

arcoro.com

Строительные компании и подрядчики имеют особые потребности в управлении персоналом, и Arcoro предлагает набор модульного программного обеспечения для управления кадрами в строительстве, которое позволяет компаниям успешно решать эти проблемы. Arcoro — единственная технологическая компания по управлению персоналом, ориентированная на строительную отрасль, предлагающая решения, помогающие компаниям нанимать, управлять и развивать свой бэк-офис, а также профессиональную и квалифицированную рабочую силу. Набор модулей Arcoro включает в себя: • Отслеживание кандидатов • Адаптация • Управление обучением • Основные HR • Преимущества • Отслеживание рабочего времени/посещаемости ExakTime • Управление компенсациями • Управление производительностью и планирование преемственности. Компании могут использовать один или все модули, а многие клиенты начинают с одного или двух и добавляют больше по мере изменения их потребностей или роста организации. Модули пакета Arcoro полностью интегрированы, но они также интегрируются с другими строительными технологиями, включая управление проектами, управление персоналом и системы учета. Arcoro поддерживает прочные партнерские отношения с другими ведущими поставщиками строительных технологий, чтобы обеспечить бесперебойную работу клиентов. Более 8000 строительных компаний и подрядчиков всех размеров в Северной Америке полагаются на Arcoro в решении своих проблем с персоналом. Каждый день более 1 миллиона специалистов в области строительства знакомятся с продукцией Arcoro. Arcoro стремится предоставить лучший опыт сотрудникам на местах и ​​в офисе. Для получения дополнительной информации посетите наш сайт www.arcoro.com.

ADP Workforce Now

ADP Workforce Now

adp.com

ADP Workforce Now — это облачная HR-платформа для управления заработной платой, льготами и талантами, интегрирующая основные функции HR в единую базу данных.

Обзор

Desktop

Поддержка

Компания

Юридическая информация

© 2025 WebCatalog, Inc.

Программное обеспечение для администрирования преимуществ - Самые популярные приложения - Ватикан - WebCatalog