Найдите подходящее программное обеспечение и услуги.
Превратите веб-сайты в приложения с помощью WebCatalog Desktop и пользуйтесь множеством эксклюзивных приложений для Mac, Windows. Пространства помогают упорядочивать приложения, легко переключаться между аккаунтами и повышать продуктивность.
Программное обеспечение для проверки биографических данных помогает компаниям и кандидатам проверить точность биографических данных соискателей перед приемом на работу. Это программное обеспечение позволяет организациям оптимизировать процесс проверки как новых сотрудников, так и волонтеров, а также управлять данными, собранными во время проверки. Обычно эти решения проверяют историю трудоустройства, данные об образовании, кредитную историю и криминальное прошлое. Некоторые платформы также могут способствовать тестированию на наркотики. Важно отметить, что поставщики, предлагающие проверку биографических данных, должны быть аккредитованы Национальной ассоциацией профессиональных специалистов по проверке биографических данных (NAPBS) и классифицироваться как агентства по информированию потребителей (CRA) в соответствии с Законом о добросовестной кредитной отчетности (FCRA). Хотя некоторые поставщики напрямую соблюдают эти правила, другие могут действовать через соответствующих третьих лиц или интеграции, чтобы обеспечить соблюдение законов штата и федерального законодательства.
Отправить новое приложение
Paycom
paycom.com
Paycom — это платформа для управления зарплатой и кадрами, позволяющая сотрудникам управлять своими данными и процессами HR через мобильное приложение.
Paychex
paychex.com
Приложение Paychex позволяет работодателям и сотрудникам управлять заработной платой, льготами и данными о работниках через удобный интерфейс.
HiPeople
hipeople.io
HiPeople - инструмент для автоматизации проверки кандидатов и оценки их квалификаций, упрощая процесс найма и увеличивая его эффективность.
Checkr
checkr.com
Checkr - платформа проверки данных, которая помогает компаниям проводить исследования биографии кандидатов, включая проверки на судимость и занятость.
HireRight
hireright.com
Hireright — платформа для скрининга сотрудников, предлагающая проверки на наличие судимости, наркотиков и соответствие критериям трудоустройства.
Veremark
veremark.com
Veremark - это платформа для автоматизированной проверки квалификаций сотрудников, упрощая процесс найма и проверку образовательных данных.
Hireology
hireology.com
Hireology - это платформа для автоматизации найма и адаптации сотрудников, объединяющая инструменты для привлечения, проверки и управления кандидатами.
NorthRow
northrow.com
NorthRow - это облачное программное обеспечение для KYC и проверки идентичности, помогающее организациям оптимизировать соответствие и управление рисками.
GoodHire
goodhire.com
GoodHire — платформа для проверки фоновой информации, предлагающая услуги для работодателей всех размеров, включая проверки образования, кредитоспособности и криминального прошлого.
FactSuite
factsuite.com
FactSuite - приложение для проверки кандидатов, предлагающее сбор и организацию информации, включая адреса, контактные данные и образование.
Trustii
trustii.co
Приложение Trustii предлагает автоматизированное решение для проверки данных, предназначенное для управляющих недвижимостью и специалистов по кадрам.
Yardstik
yardstik.com
Yardstik упрощает проверки кандидатов, ускоряя процесс оценки и сокращая ненужные шаги, что позволяет экономить время и деньги.
Certn
certn.co
Certn - платформа для проверки фона, предлагающая услуги проверки личных данных, судимости, кредитных отчетов и образования для упрощения процесса найма.
MeasureOne
measureone.com
Приложение MeasureOne позволяет быстро получать и проверять потребительские данные из более чем 15 000 источников, включая информацию об образовании, доходах и страховании.
ClearChecks
clearchecks.com
ClearChecks упрощает проверки сотрудников и тестирование на наркотики, автоматизируя сбор данных и обеспечивая защиту информации без бумажной работы.
© 2025 WebCatalog, Inc.