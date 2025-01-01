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Программное обеспечение для проверки анкетных данных
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Программное обеспечение для проверки анкетных данных - Самые популярные приложения

Программное обеспечение для проверки биографических данных помогает компаниям и кандидатам проверить точность биографических данных соискателей перед приемом на работу. Это программное обеспечение позволяет организациям оптимизировать процесс проверки как новых сотрудников, так и волонтеров, а также управлять данными, собранными во время проверки. Обычно эти решения проверяют историю трудоустройства, данные об образовании, кредитную историю и криминальное прошлое. Некоторые платформы также могут способствовать тестированию на наркотики. Важно отметить, что поставщики, предлагающие проверку биографических данных, должны быть аккредитованы Национальной ассоциацией профессиональных специалистов по проверке биографических данных (NAPBS) и классифицироваться как агентства по информированию потребителей (CRA) в соответствии с Законом о добросовестной кредитной отчетности (FCRA). Хотя некоторые поставщики напрямую соблюдают эти правила, другие могут действовать через соответствующих третьих лиц или интеграции, чтобы обеспечить соблюдение законов штата и федерального законодательства.

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Paycom

Paycom

paycom.com

Paycom — это платформа для управления зарплатой и кадрами, позволяющая сотрудникам управлять своими данными и процессами HR через мобильное приложение.

Paychex

Paychex

paychex.com

Приложение Paychex позволяет работодателям и сотрудникам управлять заработной платой, льготами и данными о работниках через удобный интерфейс.

HiPeople

HiPeople

hipeople.io

HiPeople - инструмент для автоматизации проверки кандидатов и оценки их квалификаций, упрощая процесс найма и увеличивая его эффективность.

Checkr

Checkr

checkr.com

Checkr - платформа проверки данных, которая помогает компаниям проводить исследования биографии кандидатов, включая проверки на судимость и занятость.

HireRight

HireRight

hireright.com

Hireright — платформа для скрининга сотрудников, предлагающая проверки на наличие судимости, наркотиков и соответствие критериям трудоустройства.

Veremark

Veremark

veremark.com

Veremark - это платформа для автоматизированной проверки квалификаций сотрудников, упрощая процесс найма и проверку образовательных данных.

Hireology

Hireology

hireology.com

Hireology - это платформа для автоматизации найма и адаптации сотрудников, объединяющая инструменты для привлечения, проверки и управления кандидатами.

NorthRow

NorthRow

northrow.com

NorthRow - это облачное программное обеспечение для KYC и проверки идентичности, помогающее организациям оптимизировать соответствие и управление рисками.

GoodHire

GoodHire

goodhire.com

GoodHire — платформа для проверки фоновой информации, предлагающая услуги для работодателей всех размеров, включая проверки образования, кредитоспособности и криминального прошлого.

FactSuite

FactSuite

factsuite.com

FactSuite - приложение для проверки кандидатов, предлагающее сбор и организацию информации, включая адреса, контактные данные и образование.

Trustii

Trustii

trustii.co

Приложение Trustii предлагает автоматизированное решение для проверки данных, предназначенное для управляющих недвижимостью и специалистов по кадрам.

Yardstik

Yardstik

yardstik.com

Yardstik упрощает проверки кандидатов, ускоряя процесс оценки и сокращая ненужные шаги, что позволяет экономить время и деньги.

Certn

Certn

certn.co

Certn - платформа для проверки фона, предлагающая услуги проверки личных данных, судимости, кредитных отчетов и образования для упрощения процесса найма.

MeasureOne

MeasureOne

measureone.com

Приложение MeasureOne позволяет быстро получать и проверять потребительские данные из более чем 15 000 источников, включая информацию об образовании, доходах и страховании.

ClearChecks

ClearChecks

clearchecks.com

ClearChecks упрощает проверки сотрудников и тестирование на наркотики, автоматизируя сбор данных и обеспечивая защиту информации без бумажной работы.

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