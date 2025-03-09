Certn

certn.co

Укрепление доверия важно, но это не должно быть сложно. Certn совершает революцию в проверке фоновых данных благодаря самой простой в использовании платформе, круглосуточной поддержке, а также быстрым и соответствующим требованиям результатам. Certn считает, что вам не обязательно соглашаться на то, как это делалось всегда. Certn предлагает внутренние и международные проверки судимости, кредитные отчеты, проверки рекомендаций, проверку образования, водительские права, проверку личности и многое другое с лучшими в отрасли сроками выполнения работ. Платформа Certn проста в использовании и может иметь уникальную маркировку. Certn интегрируется с вашей любимой системой отслеживания кандидатов (ATS), включая Workday, Lever, Greenhouse, Workable и другие. Certn помогает компаниям быстрее нанимать сотрудников и управлять рисками, одновременно предоставляя пользователям опыт, который помогает им выделиться. В число более чем 20 000 глобальных команд, доверяющих Certn, входят правительства, транснациональные компании и некоторые крупнейшие мировые бренды.