Найдите подходящее программное обеспечение и услуги.
Превратите веб-сайты в приложения с помощью WebCatalog Desktop и пользуйтесь множеством эксклюзивных приложений для Mac, Windows. Пространства помогают упорядочивать приложения, легко переключаться между аккаунтами и повышать продуктивность.
Программное обеспечение для проверки биографических данных помогает компаниям и кандидатам проверить точность биографических данных соискателей перед приемом на работу. Это программное обеспечение позволяет организациям оптимизировать процесс проверки как новых сотрудников, так и волонтеров, а также управлять данными, собранными во время проверки. Обычно эти решения проверяют историю трудоустройства, данные об образовании, кредитную историю и криминальное прошлое. Некоторые платформы также могут способствовать тестированию на наркотики. Важно отметить, что поставщики, предлагающие проверку биографических данных, должны быть аккредитованы Национальной ассоциацией профессиональных специалистов по проверке биографических данных (NAPBS) и классифицироваться как агентства по информированию потребителей (CRA) в соответствии с Законом о добросовестной кредитной отчетности (FCRA). Хотя некоторые поставщики напрямую соблюдают эти правила, другие могут действовать через соответствующих третьих лиц или интеграции, чтобы обеспечить соблюдение законов штата и федерального законодательства.
Отправить новое приложение
Certn
certn.co
Укрепление доверия важно, но это не должно быть сложно. Certn совершает революцию в проверке фоновых данных благодаря самой простой в использовании платформе, круглосуточной поддержке, а также быстрым и соответствующим требованиям результатам. Certn считает, что вам не обязательно соглашаться на то, как это делалось всегда. Certn предлагает внутренние и международные проверки судимости, кредитные отчеты, проверки рекомендаций, проверку образования, водительские права, проверку личности и многое другое с лучшими в отрасли сроками выполнения работ. Платформа Certn проста в использовании и может иметь уникальную маркировку. Certn интегрируется с вашей любимой системой отслеживания кандидатов (ATS), включая Workday, Lever, Greenhouse, Workable и другие. Certn помогает компаниям быстрее нанимать сотрудников и управлять рисками, одновременно предоставляя пользователям опыт, который помогает им выделиться. В число более чем 20 000 глобальных команд, доверяющих Certn, входят правительства, транснациональные компании и некоторые крупнейшие мировые бренды.
Checkr
checkr.com
Checkr - платформа проверки данных, которая помогает компаниям проводить исследования биографии кандидатов, включая проверки на судимость и занятость.
HiPeople
hipeople.io
HiPeople - инструмент для автоматизации проверки кандидатов и оценки их квалификаций, упрощая процесс найма и увеличивая его эффективность.
Hireology
hireology.com
ATS Hireology объединяет все, что вам нужно для привлечения, найма и адаптации вашей лучшей команды, на одной платформе и разработано с учетом вашей отрасли. Повышайте узнаваемость бренда, автоматизируйте процесс найма, отправляйте кандидатам текстовые и электронные письма и снижайте риски с помощью тестов и проверок навыков. Сегодня более 7500 предприятий доверяют Hireology поиск и найм нужных им людей.
HireRight
hireright.com
Hireright — платформа для скрининга сотрудников, предлагающая проверки на наличие судимости, наркотиков и соответствие критериям трудоустройства.
Paychex
paychex.com
Приложение Paychex позволяет работодателям и сотрудникам управлять заработной платой, льготами и данными о работниках через удобный интерфейс.
Paycom
paycom.com
Paycom — это платформа для управления зарплатой и кадрами, позволяющая сотрудникам управлять своими данными и процессами HR через мобильное приложение.
ClearChecks
clearchecks.com
Оптимизируйте проверку биографических данных сотрудников и тестирование на наркотики для бизнеса любого размера. Простой рабочий процесс: больше не нужно вводить данные, использовать бумажные формы и отправлять электронные письма. Мы автоматизируем сбор данных заявителя, раскрытие информации, проверки и отправляем вам оповещения. Защищайте данные: прекратите сбор номеров социального страхования (SSN) и личной информации (PII) на бумаге, по факсу или по электронной почте. Мы защищаем ваши данные с помощью шифрования банковского уровня. Прозрачное ценообразование. Мы сохраняем простоту: нет платы за установку, никаких контрактов и мы платим только за отчет. Также спросите о наших оптовых скидках. Соответствие FCRA. Закон FCRA требует от работодателей следовать определенным процедурам при согласии, уведомлении о неблагоприятных событиях и разрешении споров. Мы вас прикроем!
GoodHire
goodhire.com
GoodHire, компания Checkr, обеспечивает самый простой в отрасли комплексный рабочий процесс проверки биографических данных, а также предлагает уникальные функции, которые помогают HR-командам выполнять проверку биографических данных быстро, недорого и таким образом, чтобы свести к минимуму бремя соблюдения требований. Описание продукта GoodHire упрощает и ускоряет проверку биографических данных с помощью настраиваемых услуг по запросу для организаций любого размера. Создание отличной команды начинается с надежного партнера, который обеспечивает самый простой в отрасли комплексный процесс проверки биографических данных перед приемом на работу.
Yardstik
yardstik.com
С Yardstik вы проводите меньше проверок анкетных данных и получаете значительно лучшие результаты. Наша революционная технология последовательного отбора сокращает ненужные шаги и ускоряет оценку кандидатов, экономя ваше время и деньги. И это только начало. Мы продолжим оспаривать устоявшиеся отраслевые практики проверки биографических данных в других областях — от поддержки клиентов до борьбы с мошенничеством — от вашего имени. Тысячи клиентов из таких отраслей, как рынок концертов, подбор персонала, транспорт и здравоохранение, доверяют нам, чтобы улучшить свои решения для скрининга. Узнайте больше о наших продуктах для проверки, мошенничества и обеспечения соответствия требованиям на нашей интегрированной платформе по адресу https://yardstik.com. Yardstik: Значительно лучше.
Veremark
veremark.com
Veremark - это платформа для автоматизированной проверки квалификаций сотрудников, упрощая процесс найма и проверку образовательных данных.
NorthRow
northrow.com
NorthRow — это отмеченное наградами высокозащищенное облачное программное обеспечение KYC (знай своего клиента), ID&V (идентификация и проверка), которое помогает командам по обеспечению соответствия требованиям осуществлять цифровую трансформацию от оптимизации своих процессов до повышения прозрачности в масштабе. Благодаря обширному опыту и передовым программным решениям NorthRow помогает предприятиям успешно привлекать новых клиентов и сотрудников. Мы делаем это с помощью надежных возможностей обеспечения соответствия, мониторинга и исправления ситуации, что дает вам душевное спокойствие, зная, что бремя управления рисками взято на себя. Мы освободим вам больше времени, чтобы сосредоточиться на самой важной задаче — безопасном развитии вашего бизнеса.
MeasureOne
measureone.com
Мгновенный доступ и проверка данных о потребителях с помощью MeasureOne. Самая комплексная и динамичная платформа на рынке с лучшим в отрасли покрытием, охватывающим множество географических регионов, и быстро растущим списком из более чем 15 000 источников данных. MeasureOne предоставляет предприятиям доступ к данным о страховании, налогах, доходах, занятости, образовании и многому другому. Откройте для себя мощное сочетание данных, разрешенных потребителями, и автоматизированной обработки документов для удовлетворения ваших потребностей в данных потребителей.
FactSuite
factsuite.com
Универсальное решение для всех ваших потребностей в проверке и аутентификации. FactSuite предлагает комплексную услугу проверки данных, которая помогает организациям создать безопасную и надежную рабочую среду. Мы используем новейшие технологии и лучшие отраслевые практики для быстрого и эффективного получения точных результатов. Наши услуги по проверке биографических данных охватывают все: от судимости, проверки личности, образовательной квалификации, кредитной истории, истории трудоустройства и многого другого. Мы стремимся предоставлять первоклассный сервис, уделяя особое внимание удовлетворенности клиентов. Наша команда экспертов может предоставить индивидуальные решения, адаптированные к конкретным потребностям и требованиям вашей организации.
Trustii
trustii.co
Trustii предоставляет управляющим недвижимостью и специалистам по кадрам автоматизированное решение для цифровой проверки для различных целей проверки анкетных данных. Технология Trustii опирается на процессы, которые позволяют интерпретировать необработанные данные, генерируя простые, объективные и легко интерпретируемые результаты.
Desktop
Поддержка
Компания
Юридическая информация
© 2025 WebCatalog, Inc.