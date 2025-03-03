Программное обеспечение для проверки анкетных данных - Самые популярные приложения - Тайвань

Paychex

paychex.com

Paychex, Inc. является ведущим поставщиком комплексных решений по управлению человеческим капиталом для заработной платы, льгот, человеческих ресурсов и страховых услуг. Объединяя свою инновационную платформу технологии и мобильности и мобильности с помощью специализированного личного обслуживания, Paychex дает возможность владельцам малых и средних бизнеса сосредоточиться на росте и управлении своим бизнесом. При поддержке более чем 45 -летней отраслевой экспертизы, Paychex обслуживает примерно 670 000 клиентов заработной платы по состоянию на 31 мая 2019 года в более чем 100 местах в США и Европе, и выплачивает один из каждых 12 американских работников частного сектора. Paychex Flex-это все в одном кадровую решение, разработанное с учетом простоты. Благодаря технологиям, которая растет и изменяется с вашим бизнесом, Paychex имеет правильную комбинацию инновационных бизнес -решений и специальной поддержки, чтобы помочь вам достичь ваших целей, куда бы ни шел ваш бизнес. * Нанимайте, платя, управляйте и удерживают сотрудников с уверенностью * Получите опытную, отмеченную наградами поддержку, где и когда вам это нужно с нашей командой поддержки 24/7/365 * Оставайся впереди изменяющихся законов и правил с нашими экспертами по соблюдению требований * Доступ к вашей информации в Go с мобильным приложением Paychex Flex * Управление талантами: набирать, удерживать и разрабатывать лучшие таланты с одной HR -платформы и оптимизировать процесс найма и адаптации. ​ * Управление рабочей силой: повысить эффективность и производительность сотрудников с помощью наших жизненно важных ресурсов управления рабочей силой. ​ * Заработная плата и финансовая поддержка: легко платить сотрудникам и управлять налогами, расходами и многом другом, чтобы вы могли продолжать сосредоточиться на своем бизнесе. ​ * Преимущества сотрудникам: привлечь и сохранить лучшие таланты, предлагая ценные льготы сотрудникам, упрощая администрацию вашего плана. ​ * Аутсорсинг PEO и HR: Поддержите свой бизнес на протяжении всего жизненного цикла сотрудников с нашими комплексными решениями по аутсорсингу HR. ​ * Опыт сотрудников: сэкономить время и повысить точность, предоставляя сотрудникам доступ к HR-кадру, обучению и финансовым инструментам. ​ * Интеграция: автоматически и точно подключать и обмениваться данными между вашим программным обеспечением и Paychex Flex. Выберите правильный уровень технологий и поддержки для вашего бизнеса сейчас - сохраняя способность расти по мере изменения ваших потребностей. Посмотрите, почему Paychex является крупнейшей компанией HR для малых и средних предприятий, и позвольте нам упростить ваш опыт заработной платы.