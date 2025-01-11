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Программное обеспечение для проверки анкетных данных - Самые популярные приложения - Пакистан
Программное обеспечение для проверки биографических данных помогает компаниям и кандидатам проверить точность биографических данных соискателей перед приемом на работу. Это программное обеспечение позволяет организациям оптимизировать процесс проверки как новых сотрудников, так и волонтеров, а также управлять данными, собранными во время проверки. Обычно эти решения проверяют историю трудоустройства, данные об образовании, кредитную историю и криминальное прошлое. Некоторые платформы также могут способствовать тестированию на наркотики. Важно отметить, что поставщики, предлагающие проверку биографических данных, должны быть аккредитованы Национальной ассоциацией профессиональных специалистов по проверке биографических данных (NAPBS) и классифицироваться как агентства по информированию потребителей (CRA) в соответствии с Законом о добросовестной кредитной отчетности (FCRA). Хотя некоторые поставщики напрямую соблюдают эти правила, другие могут действовать через соответствующих третьих лиц или интеграции, чтобы обеспечить соблюдение законов штата и федерального законодательства.
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Paycom
paycom.com
В течение 25 лет компания Paycom Software, Inc. (NYSE:PAYC) упрощала бизнес и жизнь своих сотрудников с помощью простых в использовании технологий управления персоналом и расчета заработной платы, обеспечивая прозрачность благодаря прямому доступу к их данным. А благодаря первому в отрасли решению Beti® сотрудники теперь самостоятельно рассчитывают заработную плату и получают инструкции по поиску и исправлению дорогостоящих ошибок перед отправкой платежной ведомости. Программное обеспечение Paycom оптимизирует процессы, повышает эффективность и дает сотрудникам возможность управлять собственной кадровой информацией — от адаптации и регистрации льгот до управления талантами и многого другого — и все это в одном приложении. Paycom, получившая признание на национальном уровне благодаря своим технологиям и культуре на рабочем месте, теперь может обслуживать предприятия любого размера в США и за рубежом. Paycom возглавляет цифровую трансформацию на рабочем месте в США. Наша приверженность нашей культуре и ценностям привела к тому, что Fast Company назвала нас одной из самых инновационных компаний в мире, одним из величайших рабочих мест Америки по версии Newsweek и лучшими работодателями в США по версии Top Workplaces. У Paycom около 36 820 клиентов в США (по состоянию на 31 декабря 2023 г.), что на 1% больше, чем в предыдущем году. 15 апреля 2014 года Paycom стала публичной компанией, акции которой были открыты для торговли на Нью-Йоркской фондовой бирже под тикером PAYC. В начале 2020 года компания вошла в индекс S&P 500.
Hireology
hireology.com
ATS Hireology объединяет все, что вам нужно для привлечения, найма и адаптации вашей лучшей команды, на одной платформе и разработано с учетом вашей отрасли. Повышайте узнаваемость бренда, автоматизируйте процесс найма, отправляйте кандидатам текстовые и электронные письма и снижайте риски с помощью тестов и проверок навыков. Сегодня более 7500 предприятий доверяют Hireology поиск и найм нужных им людей.
Trustii
trustii.co
Trustii предоставляет управляющим недвижимостью и специалистам по кадрам автоматизированное решение для цифровой проверки для различных целей проверки анкетных данных. Технология Trustii опирается на процессы, которые позволяют интерпретировать необработанные данные, генерируя простые, объективные и легко интерпретируемые результаты.
Certn
certn.co
Укрепление доверия важно, но это не должно быть сложно. Certn совершает революцию в проверке фоновых данных благодаря самой простой в использовании платформе, круглосуточной поддержке, а также быстрым и соответствующим требованиям результатам. Certn считает, что вам не обязательно соглашаться на то, как это делалось всегда. Certn предлагает внутренние и международные проверки судимости, кредитные отчеты, проверки рекомендаций, проверку образования, водительские права, проверку личности и многое другое с лучшими в отрасли сроками выполнения работ. Платформа Certn проста в использовании и может иметь уникальную маркировку. Certn интегрируется с вашей любимой системой отслеживания кандидатов (ATS), включая Workday, Lever, Greenhouse, Workable и другие. Certn помогает компаниям быстрее нанимать сотрудников и управлять рисками, одновременно предоставляя пользователям опыт, который помогает им выделиться. В число более чем 20 000 глобальных команд, доверяющих Certn, входят правительства, транснациональные компании и некоторые крупнейшие мировые бренды.
Checkr
checkr.com
Checkr — это платформа для проверки анкетных данных на базе искусственного интеллекта, призванная помочь компаниям любого размера сделать процесс найма более эффективным и действенным. Платформа предлагает ряд решений, включая проверку судимости, проверку занятости, проверку водительских прав, тестирование на наркотики и проверку образования, среди прочего. Платформа Checkr, управляемая искусственным интеллектом, сокращает время, человеческие ошибки и предвзятость, связанные с традиционными ручными проверками, позволяя компаниям быстро масштабировать процесс найма. Благодаря инструментам принятия решений платформа делает процесс найма более эффективным и менее трудоемким. Кроме того, аналитические инструменты Checkr помогают компаниям расширять свой кадровый резерв и выявлять новые возможности для набора персонала. Платформа Checkr упрощает процесс найма для потенциальных кандидатов, обеспечивая им большую прозрачность в отношении их записей. В результате предприятия могут сократить время, необходимое для заполнения имеющихся вакансий, и предложить положительный опыт потенциальным сотрудникам. На платформе также представлены инструменты и ресурсы по соблюдению требований, соответствующие Закону о справедливых шансах, целью которого является предоставление кандидатам с уголовным прошлым справедливой возможности найти работу. В целом, Checkr предлагает предприятиям ведущие в отрасли решения для проверки биографических данных, которые позволяют им принимать обоснованные решения о найме, соответствующие потребностям и целям их бизнеса.
HiPeople
hipeople.io
Наем лучших специалистов — это важнейшая задача, требующая тщательного процесса отбора. Современные команды ТА используют комплексный набор инструментов проверки HiPeople, позволяющий сократить время проверки на 95%. Наш современный набор инструментов отбора сочетает в себе возможности оценки на основе искусственного интеллекта и автоматизированных проверок рекомендаций, что позволяет вам принимать на основе данных решения о найме наиболее подходящих для вашей организации сотрудников. С помощью наших тестов на базе искусственного интеллекта вы можете оценить кандидатов по профессиональным и мягким навыкам, личностным качествам, соответствию культуре и когнитивным способностям. Тестируйте кандидатов на сотни конкретных навыков, связанных с работой, от менеджера по работе с клиентами до внимания к деталям. Анализируя результаты кандидатов, вы можете сравнить практические идеи, чтобы оценить их соответствие должности и определить, обладают ли они необходимыми навыками для процветания в вашей организации. Наши автоматизированные проверки рекомендаций предоставляют бесценную информацию о прошлых результатах работы кандидата от прошлых менеджеров, групп коллег или непосредственных подчиненных. Устраняя необходимость ручной проверки рекомендаций, наши автоматизированные проверки рекомендаций упрощают процесс найма и сводят к минимуму риск найма не того человека. С помощью набора инструментов проверки HiPeople вы сможете принимать более обоснованные решения о найме, снизить риск некачественного найма и повысить общее качество вашей организации. С HiPeople вы можете быть уверены, что нанимаете на работу подходящих специалистов. Полностью автоматизированный. Беспрепятственный сбор и анализ богатой кадровой и рекрутинговой аналитики на 95 % быстрее, чем ваши обычные процессы. Научное обоснование Выбирайте модели из обширной библиотеки научно обоснованных моделей и получайте глубокие знания, которым можно доверять. Или создайте свои собственные вопросы. Тебе решать! Унифицированный пользовательский интерфейс на одной платформе Создайте удобный пользовательский интерфейс для ваших кандидатов и команды по подбору персонала. HiPeople — это универсальный магазин для всей аналитики талантов и рекрутинга, позволяющий сократить количество инструментов на 75%. Платформа Secure HiPeople является частной по своей конструкции, полностью соответствует GDPR и сертифицирована SOC 2 Type II. Используйте HiPeople по всему миру, применяя собственные политики обработки данных в разных регионах.
HireRight
hireright.com
Проверка при приеме на работу по требованию, проверка на наркотики и решения по определению права на трудоустройство по форме I-9, которые помогают управлять и контролировать программы проверки.
Paychex
paychex.com
Paychex Flex® — это комплексное решение для управления персоналом, разработанное с учетом простоты. Благодаря технологиям, которые растут и меняются вместе с вашим бизнесом, Paychex предлагает правильное сочетание инновационных бизнес-решений и специализированной поддержки, которые помогут вам достичь ваших целей, где бы ни развивался ваш бизнес.• С уверенностью нанимайте, платите, управляйте и удерживайте сотрудников• Получите опытную, отмеченную наградами поддержку, где и когда она вам нужна, с нашей круглосуточной командой поддержки в США, работающей круглосуточно, 7 дней в неделю, 365 дней в году. • Будьте в курсе изменений законов и правил с нашими экспертами по соблюдению нормативных требований. • Получите доступ к своей информации на ходу с помощью Управление талантами в мобильном приложении Paychex Flex: нанимайте, удерживайте и развивайте лучших специалистов с помощью единой HR-платформы и оптимизируйте процесс найма и адаптации. Управление персоналом: повысьте эффективность и производительность труда сотрудников с помощью наших жизненно важных ресурсов по управлению персоналом. Заработная плата и финансовая поддержка: легко выплачивайте зарплату сотрудникам и управляйте налогами, расходами и многим другим, чтобы вы могли продолжать концентрироваться на своем бизнесе. Льготы для сотрудников. Привлекайте и удерживайте лучших специалистов, предлагая ценные льготы для сотрудников и одновременно упрощая администрирование вашего плана. PEO и HR-аутсорсинг: поддержите свой бизнес на протяжении всего жизненного цикла сотрудников с помощью наших комплексных решений по HR-аутсорсингу. Опыт сотрудников: сэкономьте время и повысьте точность, предоставив сотрудникам доступ к HR-инструментам, обучению и финансовым инструментам самообслуживания. Интеграция: автоматически и точно подключайте и обменивайтесь данными между вашим программным обеспечением и Paychex Flex.Выберите правильный уровень технологий и поддержки для вашего бизнеса прямо сейчас, сохраняя при этом возможность роста по мере изменения ваших потребностей. Узнайте, почему Paychex является крупнейшей HR-компанией для малого и среднего бизнеса, и позвольте нам упростить вам процесс расчета заработной платы.
ClearChecks
clearchecks.com
Оптимизируйте проверку биографических данных сотрудников и тестирование на наркотики для бизнеса любого размера. Простой рабочий процесс: больше не нужно вводить данные, использовать бумажные формы и отправлять электронные письма. Мы автоматизируем сбор данных заявителя, раскрытие информации, проверки и отправляем вам оповещения. Защищайте данные: прекратите сбор номеров социального страхования (SSN) и личной информации (PII) на бумаге, по факсу или по электронной почте. Мы защищаем ваши данные с помощью шифрования банковского уровня. Прозрачное ценообразование. Мы сохраняем простоту: нет платы за установку, никаких контрактов и мы платим только за отчет. Также спросите о наших оптовых скидках. Соответствие FCRA. Закон FCRA требует от работодателей следовать определенным процедурам при согласии, уведомлении о неблагоприятных событиях и разрешении споров. Мы вас прикроем!
GoodHire
goodhire.com
GoodHire, компания Checkr, обеспечивает самый простой в отрасли комплексный рабочий процесс проверки биографических данных, а также предлагает уникальные функции, которые помогают HR-командам выполнять проверку биографических данных быстро, недорого и таким образом, чтобы свести к минимуму бремя соблюдения требований. Описание продукта GoodHire упрощает и ускоряет проверку биографических данных с помощью настраиваемых услуг по запросу для организаций любого размера. Создание отличной команды начинается с надежного партнера, который обеспечивает самый простой в отрасли комплексный процесс проверки биографических данных перед приемом на работу.
Yardstik
yardstik.com
С Yardstik вы проводите меньше проверок анкетных данных и получаете значительно лучшие результаты. Наша революционная технология последовательного отбора сокращает ненужные шаги и ускоряет оценку кандидатов, экономя ваше время и деньги. И это только начало. Мы продолжим оспаривать устоявшиеся отраслевые практики проверки биографических данных в других областях — от поддержки клиентов до борьбы с мошенничеством — от вашего имени. Тысячи клиентов из таких отраслей, как рынок концертов, подбор персонала, транспорт и здравоохранение, доверяют нам, чтобы улучшить свои решения для скрининга. Узнайте больше о наших продуктах для проверки, мошенничества и обеспечения соответствия требованиям на нашей интегрированной платформе по адресу https://yardstik.com. Yardstik: Значительно лучше.
Veremark
veremark.com
Veremark — это автоматизированная платформа проверки занятости, которая добавляет простоту, уверенность и скорость процессам найма компаний.
NorthRow
northrow.com
NorthRow — это отмеченное наградами высокозащищенное облачное программное обеспечение KYC (знай своего клиента), ID&V (идентификация и проверка), которое помогает командам по обеспечению соответствия требованиям осуществлять цифровую трансформацию от оптимизации своих процессов до повышения прозрачности в масштабе. Благодаря обширному опыту и передовым программным решениям NorthRow помогает предприятиям успешно привлекать новых клиентов и сотрудников. Мы делаем это с помощью надежных возможностей обеспечения соответствия, мониторинга и исправления ситуации, что дает вам душевное спокойствие, зная, что бремя управления рисками взято на себя. Мы освободим вам больше времени, чтобы сосредоточиться на самой важной задаче — безопасном развитии вашего бизнеса.
MeasureOne
measureone.com
Мгновенно получайте доступ и проверяйте данные потребителей с помощью MeasureOne. Самая комплексная и динамичная платформа на рынке с лучшим в отрасли покрытием, охватывающим множество географических регионов, и быстро растущим списком из более чем 15 000 источников данных. MeasureOne предоставляет предприятиям доступ к данным о страховании, налогах, доходах, занятости, образовании и многому другому. Откройте для себя мощное сочетание данных, разрешенных потребителями, и автоматизированной обработки документов для удовлетворения ваших потребностей в данных потребителей.
FactSuite
factsuite.com
Универсальное решение для всех ваших потребностей в проверке и аутентификации. FactSuite предлагает комплексную услугу проверки данных, которая помогает организациям создать безопасную и надежную рабочую среду. Мы используем новейшие технологии и лучшие отраслевые практики для быстрого и эффективного получения точных результатов. Наши услуги по проверке биографических данных охватывают все: от судимости, проверки личности, образовательной квалификации, кредитной истории, истории трудоустройства и многого другого. Мы стремимся предоставлять первоклассный сервис, уделяя особое внимание удовлетворенности клиентов. Наша команда экспертов может предоставить индивидуальные решения, адаптированные к конкретным потребностям и требованиям вашей организации.