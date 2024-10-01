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Программное обеспечение для проверки анкетных данных - Самые популярные приложения - о-в Норфолк
Программное обеспечение для проверки биографических данных помогает компаниям и кандидатам проверить точность биографических данных соискателей перед приемом на работу. Это программное обеспечение позволяет организациям оптимизировать процесс проверки как новых сотрудников, так и волонтеров, а также управлять данными, собранными во время проверки. Обычно эти решения проверяют историю трудоустройства, данные об образовании, кредитную историю и криминальное прошлое. Некоторые платформы также могут способствовать тестированию на наркотики. Важно отметить, что поставщики, предлагающие проверку биографических данных, должны быть аккредитованы Национальной ассоциацией профессиональных специалистов по проверке биографических данных (NAPBS) и классифицироваться как агентства по информированию потребителей (CRA) в соответствии с Законом о добросовестной кредитной отчетности (FCRA). Хотя некоторые поставщики напрямую соблюдают эти правила, другие могут действовать через соответствующих третьих лиц или интеграции, чтобы обеспечить соблюдение законов штата и федерального законодательства.
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Paycom
paycom.com
В течение 25 лет компания Paycom Software, Inc. (NYSE:PAYC) упрощала бизнес и жизнь своих сотрудников с помощью простых в использовании технологий управления персоналом и расчета заработной платы, обеспечивая прозрачность благодаря прямому доступу к их данным. А благодаря первому в отрасли решению B...
Paychex
paychex.com
Paychex Flex® — это комплексное решение для управления персоналом, разработанное с учетом простоты. Благодаря технологиям, которые растут и меняются вместе с вашим бизнесом, Paychex предлагает правильное сочетание инновационных бизнес-решений и специализированной поддержки, которые помогут вам дости...
HiPeople
hipeople.io
Наем лучших специалистов — это важнейшая задача, требующая тщательного процесса отбора. Современные команды ТА используют комплексный набор инструментов проверки HiPeople, позволяющий сократить время проверки на 95%. Наш современный набор инструментов отбора сочетает в себе возможности оценки на осн...
Checkr
checkr.com
Checkr — это платформа для проверки анкетных данных на базе искусственного интеллекта, призванная помочь компаниям любого размера сделать процесс найма более эффективным и действенным. Платформа предлагает ряд решений, включая проверку судимости, проверку занятости, проверку водительских прав, тести...
Veremark
veremark.com
Veremark — это автоматизированная платформа проверки занятости, которая добавляет простоту, уверенность и скорость процессам найма компаний.
HireRight
hireright.com
Проверка при приеме на работу по требованию, проверка на наркотики и решения по определению права на трудоустройство по форме I-9, которые помогают управлять и контролировать программы проверки.
Hireology
hireology.com
ATS Hireology объединяет все, что вам нужно для привлечения, найма и адаптации вашей лучшей команды, на одной платформе и разработано с учетом вашей отрасли. Повышайте узнаваемость бренда, автоматизируйте процесс найма, отправляйте кандидатам текстовые и электронные письма и снижайте риски с помощью...
NorthRow
northrow.com
NorthRow — это отмеченное наградами высокозащищенное облачное программное обеспечение KYC (знай своего клиента), ID&V (идентификация и проверка), которое помогает командам по обеспечению соответствия требованиям осуществлять цифровую трансформацию от оптимизации своих процессов до повышения прозрачн...
Certn
certn.co
Укрепление доверия важно, но это не должно быть сложно. Certn совершает революцию в проверке фоновых данных благодаря самой простой в использовании платформе, круглосуточной поддержке, а также быстрым и соответствующим требованиям результатам. Certn считает, что вам не обязательно соглашаться на то,...
FactSuite
factsuite.com
Универсальное решение для всех ваших потребностей в проверке и аутентификации. FactSuite предлагает комплексную услугу проверки данных, которая помогает организациям создать безопасную и надежную рабочую среду. Мы используем новейшие технологии и лучшие отраслевые практики для быстрого и эффективног...
GoodHire
goodhire.com
GoodHire, компания Checkr, обеспечивает самый простой в отрасли комплексный рабочий процесс проверки биографических данных, а также предлагает уникальные функции, которые помогают HR-командам выполнять проверку биографических данных быстро, недорого и таким образом, чтобы свести к минимуму бремя соб...
Trustii
trustii.co
Trustii предоставляет управляющим недвижимостью и специалистам по кадрам автоматизированное решение для цифровой проверки для различных целей проверки анкетных данных. Технология Trustii опирается на процессы, которые позволяют интерпретировать необработанные данные, генерируя простые, объективные и...
Yardstik
yardstik.com
С Yardstik вы проводите меньше проверок анкетных данных и получаете значительно лучшие результаты. Наша революционная технология последовательного отбора сокращает ненужные шаги и ускоряет оценку кандидатов, экономя ваше время и деньги. И это только начало. Мы продолжим оспаривать устоявшиеся отрасл...
MeasureOne
measureone.com
Мгновенно получайте доступ и проверяйте данные потребителей с помощью MeasureOne. Самая комплексная и динамичная платформа на рынке с лучшим в отрасли покрытием, охватывающим множество географических регионов, и быстро растущим списком из более чем 15 000 источников данных. MeasureOne предоставляет ...
ClearChecks
clearchecks.com
Оптимизируйте проверку биографических данных сотрудников и тестирование на наркотики для бизнеса любого размера. Простой рабочий процесс: больше не нужно вводить данные, использовать бумажные формы и отправлять электронные письма. Мы автоматизируем сбор данных заявителя, раскрытие информации, провер...