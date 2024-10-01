Программное обеспечение для проверки анкетных данных - Самые популярные приложения - Финляндия

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Программное обеспечение для проверки биографических данных помогает компаниям и кандидатам проверить точность биографических данных соискателей перед приемом на работу. Это программное обеспечение позволяет организациям оптимизировать процесс проверки как новых сотрудников, так и волонтеров, а также управлять данными, собранными во время проверки. Обычно эти решения проверяют историю трудоустройства, данные об образовании, кредитную историю и криминальное прошлое. Некоторые платформы также могут способствовать тестированию на наркотики. Важно отметить, что поставщики, предлагающие проверку биографических данных, должны быть аккредитованы Национальной ассоциацией профессиональных специалистов по проверке биографических данных (NAPBS) и классифицироваться как агентства по информированию потребителей (CRA) в соответствии с Законом о добросовестной кредитной отчетности (FCRA). Хотя некоторые поставщики напрямую соблюдают эти правила, другие могут действовать через соответствующих третьих лиц или интеграции, чтобы обеспечить соблюдение законов штата и федерального законодательства.