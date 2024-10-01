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Программное обеспечение для проверки анкетных данных - Самые популярные приложения - Египет
Программное обеспечение для проверки биографических данных помогает компаниям и кандидатам проверить точность биографических данных соискателей перед приемом на работу. Это программное обеспечение позволяет организациям оптимизировать процесс проверки как новых сотрудников, так и волонтеров, а также управлять данными, собранными во время проверки. Обычно эти решения проверяют историю трудоустройства, данные об образовании, кредитную историю и криминальное прошлое. Некоторые платформы также могут способствовать тестированию на наркотики. Важно отметить, что поставщики, предлагающие проверку биографических данных, должны быть аккредитованы Национальной ассоциацией профессиональных специалистов по проверке биографических данных (NAPBS) и классифицироваться как агентства по информированию потребителей (CRA) в соответствии с Законом о добросовестной кредитной отчетности (FCRA). Хотя некоторые поставщики напрямую соблюдают эти правила, другие могут действовать через соответствующих третьих лиц или интеграции, чтобы обеспечить соблюдение законов штата и федерального законодательства.
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GoodHire
goodhire.com
GoodHire, компания Checkr, обеспечивает самый простой в отрасли комплексный рабочий процесс проверки биографических данных, а также предлагает уникальные функции, которые помогают HR-командам выполнять проверку биографических данных быстро, недорого и таким образом, чтобы свести к минимуму бремя соб...
Paychex
paychex.com
Paychex Flex® — это комплексное решение для управления персоналом, разработанное с учетом простоты. Благодаря технологиям, которые растут и меняются вместе с вашим бизнесом, Paychex предлагает правильное сочетание инновационных бизнес-решений и специализированной поддержки, которые помогут вам дости...
NorthRow
northrow.com
NorthRow — это отмеченное наградами высокозащищенное облачное программное обеспечение KYC (знай своего клиента), ID&V (идентификация и проверка), которое помогает командам по обеспечению соответствия требованиям осуществлять цифровую трансформацию от оптимизации своих процессов до повышения прозрачн...
Paycom
paycom.com
В течение 25 лет компания Paycom Software, Inc. (NYSE:PAYC) упрощала бизнес и жизнь своих сотрудников с помощью простых в использовании технологий управления персоналом и расчета заработной платы, обеспечивая прозрачность благодаря прямому доступу к их данным. А благодаря первому в отрасли решению B...
HiPeople
hipeople.io
Наем лучших специалистов — это важнейшая задача, требующая тщательного процесса отбора. Современные команды ТА используют комплексный набор инструментов проверки HiPeople, позволяющий сократить время проверки на 95%. Наш современный набор инструментов отбора сочетает в себе возможности оценки на осн...
Checkr
checkr.com
Checkr — это платформа для проверки анкетных данных на базе искусственного интеллекта, призванная помочь компаниям любого размера сделать процесс найма более эффективным и действенным. Платформа предлагает ряд решений, включая проверку судимости, проверку занятости, проверку водительских прав, тести...
Veremark
veremark.com
Veremark — это автоматизированная платформа проверки занятости, которая добавляет простоту, уверенность и скорость процессам найма компаний.
HireRight
hireright.com
Проверка при приеме на работу по требованию, проверка на наркотики и решения по определению права на трудоустройство по форме I-9, которые помогают управлять и контролировать программы проверки.
Hireology
hireology.com
ATS Hireology объединяет все, что вам нужно для привлечения, найма и адаптации вашей лучшей команды, на одной платформе и разработано с учетом вашей отрасли. Повышайте узнаваемость бренда, автоматизируйте процесс найма, отправляйте кандидатам текстовые и электронные письма и снижайте риски с помощью...
Certn
certn.co
Укрепление доверия важно, но это не должно быть сложно. Certn совершает революцию в проверке фоновых данных благодаря самой простой в использовании платформе, круглосуточной поддержке, а также быстрым и соответствующим требованиям результатам. Certn считает, что вам не обязательно соглашаться на то,...
FactSuite
factsuite.com
Универсальное решение для всех ваших потребностей в проверке и аутентификации. FactSuite предлагает комплексную услугу проверки данных, которая помогает организациям создать безопасную и надежную рабочую среду. Мы используем новейшие технологии и лучшие отраслевые практики для быстрого и эффективног...
Trustii
trustii.co
Trustii предоставляет управляющим недвижимостью и специалистам по кадрам автоматизированное решение для цифровой проверки для различных целей проверки анкетных данных. Технология Trustii опирается на процессы, которые позволяют интерпретировать необработанные данные, генерируя простые, объективные и...
Yardstik
yardstik.com
С Yardstik вы проводите меньше проверок анкетных данных и получаете значительно лучшие результаты. Наша революционная технология последовательного отбора сокращает ненужные шаги и ускоряет оценку кандидатов, экономя ваше время и деньги. И это только начало. Мы продолжим оспаривать устоявшиеся отрасл...
MeasureOne
measureone.com
Снизьте затраты, оптимизируйте процессы и улучшите конверсию с помощью решений для доступа к потребительским данным и их проверки от MeasureOne. Узнайте больше сегодня!
ClearChecks
clearchecks.com
Оптимизируйте проверку биографических данных сотрудников и тестирование на наркотики для бизнеса любого размера. Простой рабочий процесс: больше не нужно вводить данные, использовать бумажные формы и отправлять электронные письма. Мы автоматизируем сбор данных заявителя, раскрытие информации, провер...