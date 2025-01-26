Программное обеспечение для проверки анкетных данных - Самые популярные приложения - Ангилья

HiPeople

hipeople.io

Наем лучших специалистов — это важнейшая задача, требующая тщательного процесса отбора. Современные команды ТА используют комплексный набор инструментов проверки HiPeople, позволяющий сократить время проверки на 95%. Наш современный набор инструментов отбора сочетает в себе возможности оценки на основе искусственного интеллекта и автоматизированных проверок рекомендаций, что позволяет вам принимать на основе данных решения о найме наиболее подходящих для вашей организации сотрудников. С помощью наших тестов на базе искусственного интеллекта вы можете оценить кандидатов по профессиональным и мягким навыкам, личностным качествам, соответствию культуре и когнитивным способностям. Тестируйте кандидатов на сотни конкретных навыков, связанных с работой, от менеджера по работе с клиентами до внимания к деталям. Анализируя результаты кандидатов, вы можете сравнить практические идеи, чтобы оценить их соответствие должности и определить, обладают ли они необходимыми навыками для процветания в вашей организации. Наши автоматизированные проверки рекомендаций предоставляют бесценную информацию о прошлых результатах работы кандидата от прошлых менеджеров, групп коллег или непосредственных подчиненных. Устраняя необходимость ручной проверки рекомендаций, наши автоматизированные проверки рекомендаций упрощают процесс найма и сводят к минимуму риск найма не того человека. С помощью набора инструментов проверки HiPeople вы сможете принимать более обоснованные решения о найме, снизить риск некачественного найма и повысить общее качество вашей организации. С HiPeople вы можете быть уверены, что нанимаете на работу подходящих специалистов. Полностью автоматизированный. Беспрепятственный сбор и анализ богатой кадровой и рекрутинговой аналитики на 95 % быстрее, чем ваши обычные процессы. Научное обоснование Выбирайте модели из обширной библиотеки научно обоснованных моделей и получайте глубокие знания, которым можно доверять. Или создайте свои собственные вопросы. Тебе решать! Унифицированный пользовательский интерфейс на одной платформе Создайте удобный пользовательский интерфейс для ваших кандидатов и команды по подбору персонала. HiPeople — это универсальный магазин для всей аналитики талантов и рекрутинга, позволяющий сократить количество инструментов на 75%. Платформа Secure HiPeople является частной по своей конструкции, полностью соответствует GDPR и сертифицирована SOC 2 Type II. Используйте HiPeople по всему миру, применяя собственные политики обработки данных в разных регионах.