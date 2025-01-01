Программное обеспечение для управления наградами - Самые популярные приложения

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Программное обеспечение для управления наградами помогает организациям оптимизировать весь процесс награждения: от сбора заявок и номинаций до оценки и объявления победителей. Различные типы организаций, в том числе предприятия и школы, используют эти решения для эффективного управления каждым этапом своих программ награждения. Это программное обеспечение позволяет пользователям принимать заявки, просматривать заявки, оценивать заявки и сообщать результаты — и все это через единую платформу. Объединив задачи, которые в противном случае потребовали бы использования нескольких инструментов, программное обеспечение для управления наградами упрощает выполнение программы награждений. Пользователи могут взаимодействовать с кандидатами, голосовать за заявки и создавать подробные отчеты о процессе награждения. Кроме того, эти решения часто включают функции управления грантами и возможности интеграции данных, что делает их особенно полезными для некоммерческих и других организаций.
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Submittable
submittable.com
Submittable — платформа для управления программами социального влияния, включая гранты и корпоративные пожертвования, с эффективным процессом подачи и обзора заявок.
SmarterSelect
smarterselect.com
SmarterSelect - это онлайн-платформа для управления заявками на стипендии, гранты и награды, позволяющая создавать формы и отслеживать процесс подачи заявок.
Evalato
evalato.com
Evalato — это программное обеспечение для управления наградами и конкурсами, упрощающее сбор заявок и оценку участников.
SurveyMonkey Apply
surveymonkey.com
SurveyMonkey Apply оптимизирует процесс подачи и управления заявками на гранты и программы, упрощая сбор данных и облегчая review.
InEvent
inevent.com
InEvent — платформа для организации мероприятий, обеспечивающая управление регистрацией, взаимодействием и логистикой для личных, виртуальных и гибридных событий.
Untap
untapcompete.com
Untap — платформа для управления инновациями и талантами, организующая конкурсы, хакатоны и коллаборации, с инструментами для оценки и анализа результатов.
Evessio
evessio.com
Evessio — это программное обеспечение для управления наградами, предлагающее инструменты для номинаций, судейства и анализа данных для организаций.
AwardStage
awardstage.com
AwardStage — это платформа для управления наградами, упрощающая процесс регистрации, оценки заявок и организации голосования для наградных программ.
Award Force
awardforce.com
Award Force - программное обеспечение для управления наградами, оптимизирующее процесс подачи заявок, судейства и администрирования.
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