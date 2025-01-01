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Программное обеспечение для управления наградами
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Программное обеспечение для управления наградами - Самые популярные приложения

Программное обеспечение для управления наградами помогает организациям оптимизировать весь процесс награждения: от сбора заявок и номинаций до оценки и объявления победителей. Различные типы организаций, в том числе предприятия и школы, используют эти решения для эффективного управления каждым этапом своих программ награждения. Это программное обеспечение позволяет пользователям принимать заявки, просматривать заявки, оценивать заявки и сообщать результаты — и все это через единую платформу. Объединив задачи, которые в противном случае потребовали бы использования нескольких инструментов, программное обеспечение для управления наградами упрощает выполнение программы награждений. Пользователи могут взаимодействовать с кандидатами, голосовать за заявки и создавать подробные отчеты о процессе награждения. Кроме того, эти решения часто включают функции управления грантами и возможности интеграции данных, что делает их особенно полезными для некоммерческих и других организаций.

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Submittable

Submittable

submittable.com

Submittable — платформа для управления программами социального влияния, включая гранты и корпоративные пожертвования, с эффективным процессом подачи и обзора заявок.

SmarterSelect

SmarterSelect

smarterselect.com

SmarterSelect - это онлайн-платформа для управления заявками на стипендии, гранты и награды, позволяющая создавать формы и отслеживать процесс подачи заявок.

Evalato

Evalato

evalato.com

Evalato — это программное обеспечение для управления наградами и конкурсами, упрощающее сбор заявок и оценку участников.

SurveyMonkey Apply

SurveyMonkey Apply

surveymonkey.com

SurveyMonkey Apply оптимизирует процесс подачи и управления заявками на гранты и программы, упрощая сбор данных и облегчая review.

InEvent

InEvent

inevent.com

InEvent — платформа для организации мероприятий, обеспечивающая управление регистрацией, взаимодействием и логистикой для личных, виртуальных и гибридных событий.

Untap

Untap

untapcompete.com

Untap — платформа для управления инновациями и талантами, организующая конкурсы, хакатоны и коллаборации, с инструментами для оценки и анализа результатов.

Evessio

Evessio

evessio.com

Evessio — это программное обеспечение для управления наградами, предлагающее инструменты для номинаций, судейства и анализа данных для организаций.

AwardStage

AwardStage

awardstage.com

AwardStage — это платформа для управления наградами, упрощающая процесс регистрации, оценки заявок и организации голосования для наградных программ.

Award Force

Award Force

awardforce.com

Award Force - программное обеспечение для управления наградами, оптимизирующее процесс подачи заявок, судейства и администрирования.

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Программное обеспечение для управления наградами - Самые популярные приложения - WebCatalog