Программное обеспечение для автомобильного маркетинга - Самые популярные приложения

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Программное обеспечение для автомобильного маркетинга предназначено для помощи автодилерам в продвижении своих услуг и расширении клиентской базы. Это позволяет дилерам как новых, так и подержанных автомобилей привлечь больше потенциальных клиентов, что в конечном итоге приведет к увеличению продаж. Эти инструменты позволяют дилерским центрам создавать онлайн-списки, создавать и распространять маркетинговые материалы, а также эффективно привлекать и удерживать потенциальных клиентов. Для тех, кто сосредоточен на подержанных автомобилях, программное обеспечение для автомобильного маркетинга усиливает маркетинговые усилия и помогает увеличивать запасы, связываясь с людьми, желающими продать свои автомобили.
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Podium
podium.com
Подиум — это платформа для конверсии лидов и общения, которая помогает компаниям управлять взаимодействием с клиентами и собирать отзывы.
Upstart
upstart.com
Upstart позволяет онлайн подать заявку на быстрые личные кредиты, рефинансирование авто и консолидацию долгов с проверкой ставок без влияния на кредит.
Carsforsale.com
carsforsale.com
Приложение Carsforsale.com помогает пользователям покупать и продавать автомобили, предлагая фильтры поиска, списки авто и ресурсы для финансирования и страхования.
DealerSocket
dealersocket.com
DealerSocket — CRM-система для дилерских центров, оптимизирующая продажи, управление клиентами и автоматизирующая бизнес-процессы.
Impel
impel.ai
Impel - платформа для автодилеров, оптимизирующая взаимодействие с клиентами через ИИ и интеграцию с существующими системами управления.
CDK
cdkglobal.com
CDK Global предоставляет программное обеспечение для автосалонов, объединяя решения для улучшения работы более 15,000 дилерских точек.
Dealer
dealer.com
Dealer.com — это платформа для цифрового маркетинга в автомобильной отрасли, предлагающая решения для сайтов, рекламы и услуг для взаимодействия с клиентами.
Activengage
activengage.com
ActivEngage – платформа для управления общением с клиентами через различные каналы, предлагающая автоматизацию и аналитику для улучшения качества обслуживания.
Gubagoo
gubagoo.com
Gubagoo — платформа для общения между автодилерами и клиентами, предлагающая инструменты живого чата и AI для улучшения обслуживания и продаж.
Orbee
orbee.com
Orbee - это программное обеспечение для управления данными и аналитики в автомобильной отрасли, помогающее дилерам улучшать клиентский опыт и управлять информацией.
Driftrock
driftrock.com
Driftrock — платформа для маркетинга в автомобилестроении, которая увеличивает качество лидов и продажи автомобилей через автоматизацию и эффективный анализ.
Shift Marketing
automotive.shiftmarketing.io
Shift Marketing Automotive — это компания, занимающаяся базовой маркетинг-технологией, помогающая автодилерам и производителям продавать автомобили через мероприятия по лояльности.
Matador
matador.ai
Matador помогает бизнесам создавать персонализированный разговорный опыт с клиентами, используя искусственный интеллект и автоматизацию для повышения продаж и улучшения обслуживания.
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