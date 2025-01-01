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Программное обеспечение для автомобильного маркетинга
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Программное обеспечение для автомобильного маркетинга - Самые популярные приложения

Программное обеспечение для автомобильного маркетинга предназначено для помощи автодилерам в продвижении своих услуг и расширении клиентской базы. Это позволяет дилерам как новых, так и подержанных автомобилей привлечь больше потенциальных клиентов, что в конечном итоге приведет к увеличению продаж. Эти инструменты позволяют дилерским центрам создавать онлайн-списки, создавать и распространять маркетинговые материалы, а также эффективно привлекать и удерживать потенциальных клиентов. Для тех, кто сосредоточен на подержанных автомобилях, программное обеспечение для автомобильного маркетинга усиливает маркетинговые усилия и помогает увеличивать запасы, связываясь с людьми, желающими продать свои автомобили.

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Podium

Podium

podium.com

Подиум — это платформа для конверсии лидов и общения, которая помогает компаниям управлять взаимодействием с клиентами и собирать отзывы.

Upstart

Upstart

upstart.com

Upstart позволяет онлайн подать заявку на быстрые личные кредиты, рефинансирование авто и консолидацию долгов с проверкой ставок без влияния на кредит.

Carsforsale.com

Carsforsale.com

carsforsale.com

Приложение Carsforsale.com помогает пользователям покупать и продавать автомобили, предлагая фильтры поиска, списки авто и ресурсы для финансирования и страхования.

DealerSocket

DealerSocket

dealersocket.com

DealerSocket — CRM-система для дилерских центров, оптимизирующая продажи, управление клиентами и автоматизирующая бизнес-процессы.

Impel

Impel

impel.ai

Impel - платформа для автодилеров, оптимизирующая взаимодействие с клиентами через ИИ и интеграцию с существующими системами управления.

CDK

CDK

cdkglobal.com

CDK Global предоставляет программное обеспечение для автосалонов, объединяя решения для улучшения работы более 15,000 дилерских точек.

Dealer

Dealer

dealer.com

Dealer.com — это платформа для цифрового маркетинга в автомобильной отрасли, предлагающая решения для сайтов, рекламы и услуг для взаимодействия с клиентами.

Activengage

Activengage

activengage.com

ActivEngage – платформа для управления общением с клиентами через различные каналы, предлагающая автоматизацию и аналитику для улучшения качества обслуживания.

Gubagoo

Gubagoo

gubagoo.com

Gubagoo — платформа для общения между автодилерами и клиентами, предлагающая инструменты живого чата и AI для улучшения обслуживания и продаж.

Orbee

Orbee

orbee.com

Orbee - это программное обеспечение для управления данными и аналитики в автомобильной отрасли, помогающее дилерам улучшать клиентский опыт и управлять информацией.

Driftrock

Driftrock

driftrock.com

Driftrock — платформа для маркетинга в автомобилестроении, которая увеличивает качество лидов и продажи автомобилей через автоматизацию и эффективный анализ.

Shift Marketing

Shift Marketing

automotive.shiftmarketing.io

Shift Marketing Automotive — это компания, занимающаяся базовой маркетинг-технологией, помогающая автодилерам и производителям продавать автомобили через мероприятия по лояльности.

Matador

Matador

matador.ai

Matador помогает бизнесам создавать персонализированный разговорный опыт с клиентами, используя искусственный интеллект и автоматизацию для повышения продаж и улучшения обслуживания.

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