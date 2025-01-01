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Самые популярные Недавно добавленные Программное обеспечение для цифровой автомобильной розничной торговли - Самые популярные приложения

Программное обеспечение для цифровой розничной торговли автомобилями позволяет автодилерам увеличить доходы за счет упрощения онлайн-продаж автомобилей. Его основная цель — обеспечить беспрепятственное обслуживание покупателей на протяжении всего процесса — от поиска автомобилей и подачи заявки на кредит до завершения покупки и получения доставки. Автокредиторы могут использовать это программное обеспечение для улучшения управления кредитами, а производители автомобилей могут помочь дилерам оптимизировать свои операции продаж. Важно отличать программное обеспечение для цифровой автомобильной розничной торговли от традиционного программного обеспечения для автодилеров, которое включает в себя более широкий спектр дилерских функций. Хотя программное обеспечение для автодилеров может включать в себя функции продаж, автомобильная цифровая розничная торговля конкретно предназначена для полного процесса покупки, как онлайн, так и офлайн. Кроме того, это программное обеспечение интегрируется с инструментами автомобильного маркетинга для более целостного подхода.