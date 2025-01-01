Программное обеспечение для цифровой автомобильной розничной торговли - Самые популярные приложения

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Программное обеспечение для цифровой розничной торговли автомобилями позволяет автодилерам увеличить доходы за счет упрощения онлайн-продаж автомобилей. Его основная цель — обеспечить беспрепятственное обслуживание покупателей на протяжении всего процесса — от поиска автомобилей и подачи заявки на кредит до завершения покупки и получения доставки. Автокредиторы могут использовать это программное обеспечение для улучшения управления кредитами, а производители автомобилей могут помочь дилерам оптимизировать свои операции продаж. Важно отличать программное обеспечение для цифровой автомобильной розничной торговли от традиционного программного обеспечения для автодилеров, которое включает в себя более широкий спектр дилерских функций. Хотя программное обеспечение для автодилеров может включать в себя функции продаж, автомобильная цифровая розничная торговля конкретно предназначена для полного процесса покупки, как онлайн, так и офлайн. Кроме того, это программное обеспечение интегрируется с инструментами автомобильного маркетинга для более целостного подхода.
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DriveCentric
drivecentric.com
DriveCentric — CRM и инструменты вовлечения, интегрированные на одной платформе для автомобильной индустрии, использующие ИИ.
CDK
cdkglobal.com
CDK Global предоставляет программное обеспечение для автосалонов, объединяя решения для улучшения работы более 15,000 дилерских точек.
Gubagoo
gubagoo.com
Gubagoo — платформа для общения между автодилерами и клиентами, предлагающая инструменты живого чата и AI для улучшения обслуживания и продаж.
ScaleVoice
scalevoice.com
ScaleVoice создает ИИ-агентов для привлечения клиентов, повышения конверсии и обработки заявок. Продукт Carra AI управляет приобретением автомобилей и назначением услуг.
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