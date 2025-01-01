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Автоматизация тестирования
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Автоматизация тестирования - Самые популярные приложения

Инструменты автоматизации тестирования управляют выполнением тестов программного обеспечения, оптимизируя процесс тестирования для инженеров-программистов за счет минимального использования сценариев. Такой подход экономит время и деньги их команд. Эти инструменты, обычно используемые крупными предприятиями, позволяют командам выполнять заранее подготовленные тесты своих приложений перед их развертыванием в рабочей среде. После выполнения инструменты могут генерировать отчеты и сравнивать результаты с предыдущими тестами. Программное обеспечение для автоматизации тестирования может выполнять тесты неоднократно и в любое время суток, что важно для непрерывной доставки и непрерывного тестирования.

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Qase

Qase

qase.io

Qase - облачный инструмент для управления тестированием, поддерживающий ручное и автоматическое тестирование, интеграции с популярными трекерами ошибок и CI/CD.

BrowserStack

BrowserStack

browserstack.com

BrowserStack - облачная платформа для тестирования веб-сайтов и мобильных приложений на реальных устройствах и браузерах.

TestProject

TestProject

testproject.io

TestProject - платформа для автоматизации тестирования веб, мобильных приложений и API, предлагающая инструменты для создания и управления тестами без затрат.

Ghost Inspector

Ghost Inspector

ghostinspector.com

Ghost Inspector - это сервис автоматического тестирования веб-приложений, позволяющий создавать, запускать и управлять тестами через облачные браузеры.

Virtuoso

Virtuoso

virtuoso.qa

Virtuoso - это инструмент для функционального UI и end-to-end тестирования, который упрощает создание и поддержку тестов в реальном времени.

Sauce Labs

Sauce Labs

saucelabs.com

Sauce Labs - платформа для тестирования веб и мобильных приложений на совместимость в различных браузерах и устройствах, поддерживающая как ручное, так и автоматизированное тестирование.

LambdaTest

LambdaTest

app.lambdatest.com

LambdaTest - облачная платформа для тестирования веб и мобильных приложений на различных устройствах, обеспечивающая кросс-браузерную совместимость и функциональность.

UiPath

UiPath

uipath.com

UiPath - это платформа для автоматизации бизнес-процессов, позволяющая создавать и управлять рабочими процессами с использованием роботов.

Rainforest QA

Rainforest QA

rainforestqa.com

Rainforest QA — это платформа автоматизации тестирования без кода, которая использует ИИ для создания и поддержки тестов, поддерживая различные браузеры и мобильные платформы.

Testsigma

Testsigma

testsigma.com

Testsigma - это инструмент автоматизации тестирования с низким кодом, позволяющий создавать тесты на простом английском и поддерживающий разные виды тестирования.

Perfecto

Perfecto

perfecto.io

Perfecto — облачная платформа для тестирования мобильных и веб-приложений на реальных и виртуальных устройствах с поддержкой автоматизации и интеграции CI/CD.

Witbe

Witbe

witbe.net

Witbe — приложение для мониторинга качества опыта пользователей различных цифровых услуг на разных устройствах и сетях.

Autify

Autify

autify.com

Autify позволяет автоматизировать тестирование веб- и мобильных приложений без кода, упрощая создание, выполнение и управление тестами с помощью ИИ.

Functionize

Functionize

functionize.com

Functionize – облачная платформа тестирования, использующая AI и машинное обучение для автоматизации тестирования программного обеспечения и ускорения развертывания.

Applitools

Applitools

applitools.com

Applitools - платформа автоматизации тестирования, использующая ИИ для проверки визуального соответствия и функциональности веб- и мобильных приложений на различных устройствах.

QA Wolf

QA Wolf

qawolf.com

QA Wolf - облачная платформа для автоматизации тестирования, предлагающая создание и поддержку сквозных тестов с гарантией надежности и параллельным выполнением.

Mailosaur

Mailosaur

mailosaur.com

Mailosaur - платформа для тестирования электронной почты и SMS, позволяющая автоматизировать и анализировать сообщения, избегая ошибок при разработке.

Reflect

Reflect

reflect.run

Reflect — это приложение для создания автоматизированных тестов для веб-приложений. Оно записывает действия в браузере и предоставляет видео, логи и диагностику.

TestGrid

TestGrid

testgrid.io

TestGrid предлагает тестовую инфраструктуру для сквозного тестирования мобильных приложений и веб-сайтов на реальных устройствах и браузерах в облаке и локально.

Keysight

Keysight

keysight.com

Приложение Keysight предоставляет доступ к решениям для разработки и тестирования электронных проектов в различных отраслях.

Waldo

Waldo

waldo.com

Waldo - платформа автоматизации тестирования для мобильных приложений, позволяющая выявлять и исправлять ошибки на ранних этапах разработки.

Kobiton

Kobiton

kobiton.com

Kobiton - платформа для тестирования мобильных и веб-приложений на реальных устройствах с поддержкой автоматизации и интеграцией с CI/CD.

Semaphore

Semaphore

semaphoreci.com

Semaphore - это платформа для автоматизации процессов непрерывной интеграции и доставки, позволяющая разработчикам эффективно тестировать и развертывать приложения.

Testomat.io

Testomat.io

testomat.io

Testomat.io - система управления тестированием, объединяющая автоматизированные и ручные тесты с поддержкой реального времени и интеграцией в CI/CD.

Loadmill

Loadmill

loadmill.com

Loadmill - инструмент для автоматизации тестирования веб-приложений, мобильных приложений и нагрузочного тестирования, улучшая производительность без использования физических устройств.

HeadSpin

HeadSpin

headspin.io

HeadSpin - платформа для тестирования и мониторинга мобильных приложений с доступом к реальным устройствам и аналитикой производительности.

BugBug

BugBug

bugbug.io

BugBug - это инструмент для автоматизации тестирования веб-приложений с низким уровнем кода, позволяющий быстро создавать и выполнять тесты без глубоких технических знаний.

Endtest

Endtest

endtest.io

EndTest - облачная платформа для автоматизации тестирования веб и мобильных приложений без кода, поддерживающая CI/CD и параллельное тестирование.

DoesQA

DoesQA

does.qa

Dosqa - платформа для автоматизации тестирования программного обеспечения с интуитивно понятным интерфейсом и поддержкой различных типов тестирования, включая ручное и API.

AutomationHQ

AutomationHQ

automationhq.ai

AutomationHQ™ — облачная платформа для автоматизации тестирования без кода, позволяющая создавать и выполнять тесты на различных ОС и браузерах.

Sofy.ai

Sofy.ai

sofy.ai

Sofy.ai - это платформа для автоматизации тестирования мобильных приложений без кода, использующая ИИ и реальные устройства для создания и воспроизведения тестов.

BiG EVAL

BiG EVAL

bigeval.com

BiG EVAL — автоматизатор тестирования для проектов с данными, помогающий проверять точность данных и снижать риски ошибок при реализации систем управления.

ContextQA

ContextQA

contextqa.com

ContextQA - платформа для автоматизации тестирования, поддерживающая различные типы тестирования и упрощающая процессы обеспечения качества с помощью ИИ.

ProdPerfect

ProdPerfect

prodperfect.com

ProdPerfect — это автономное решение для регрессионного тестирования веб-приложений, автоматизирующее создание и поддержку тестовых наборов на основе анализа поведения пользователей.

QA Touch

QA Touch

qatouch.com

QA Touch - это инструмент управления тестированием, который облегчает создание, выполнение и отслеживание тестов в проектах программного обеспечения.

Mabl

Mabl

mabl.com

Mabl - это платформа для автоматизации тестирования, упрощая процесс тестирования ПО с помощью ИИ и поддерживая различные уровни тестирования и интеграцию CI/CD.

TestQuality

TestQuality

testquality.com

TestQuality — это инструмент управления тестированием, который помогает планировать, выполнять и отслеживать тесты, интегрируясь с Jira, GitHub и другими платформами.

Cyara

Cyara

cyara.com

Cyara - платформа для автоматизированного тестирования и мониторинга взаимодействия с клиентами по множеству каналов.

Testlio

Testlio

testlio.com

Testlio - это платформа для тестирования программного обеспечения, которая объединяет ручные и автоматизированные методы для обеспечения качества продуктов на разных устройствах и языках.

Meticulous

Meticulous

meticulous.ai

Meticulous AI создает и поддерживает набор тестов на основе записанных пользовательских сессий, обновляя их автоматически при изменении функций.

CloudQA

CloudQA

cloudqa.io

CloudQA – облачный инструмент для генерации и автоматизации тестов без кода, позволяющий проводить регрессионное и синтетическое тестирование веб и мобильных приложений.

QATTS

QATTS

qatts.com

QATTS — это программное обеспечение для автоматизации тестирования, которое поддерживает функциональное, API и базовое тестирование, а также интеграцию с CI/CD и управление данными.

Stack Moxie

Stack Moxie

stackmoxie.com

Stack Moxie — это инструмент для автоматического мониторинга систем без кода, который предупреждает о сбоях и предоставляет детали для быстрого исправления.

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