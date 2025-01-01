Автоматизация тестирования - Самые популярные приложения

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Инструменты автоматизации тестирования управляют выполнением тестов программного обеспечения, оптимизируя процесс тестирования для инженеров-программистов за счет минимального использования сценариев. Такой подход экономит время и деньги их команд. Эти инструменты, обычно используемые крупными предприятиями, позволяют командам выполнять заранее подготовленные тесты своих приложений перед их развертыванием в рабочей среде. После выполнения инструменты могут генерировать отчеты и сравнивать результаты с предыдущими тестами. Программное обеспечение для автоматизации тестирования может выполнять тесты неоднократно и в любое время суток, что важно для непрерывной доставки и непрерывного тестирования.
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Qase
qase.io
Qase - облачный инструмент для управления тестированием, поддерживающий ручное и автоматическое тестирование, интеграции с популярными трекерами ошибок и CI/CD.
BrowserStack
browserstack.com
BrowserStack - облачная платформа для тестирования веб-сайтов и мобильных приложений на реальных устройствах и браузерах.
TestProject
testproject.io
TestProject - платформа для автоматизации тестирования веб, мобильных приложений и API, предлагающая инструменты для создания и управления тестами без затрат.
Ghost Inspector
ghostinspector.com
Ghost Inspector - это сервис автоматического тестирования веб-приложений, позволяющий создавать, запускать и управлять тестами через облачные браузеры.
Virtuoso
virtuoso.qa
Virtuoso - это инструмент для функционального UI и end-to-end тестирования, который упрощает создание и поддержку тестов в реальном времени.
Sauce Labs
saucelabs.com
Sauce Labs - платформа для тестирования веб и мобильных приложений на совместимость в различных браузерах и устройствах, поддерживающая как ручное, так и автоматизированное тестирование.
LambdaTest
app.lambdatest.com
LambdaTest - облачная платформа для тестирования веб и мобильных приложений на различных устройствах, обеспечивающая кросс-браузерную совместимость и функциональность.
UiPath
uipath.com
UiPath - это платформа для автоматизации бизнес-процессов, позволяющая создавать и управлять рабочими процессами с использованием роботов.
Rainforest QA
rainforestqa.com
Rainforest QA — это платформа автоматизации тестирования без кода, которая использует ИИ для создания и поддержки тестов, поддерживая различные браузеры и мобильные платформы.
Perfecto
perfecto.io
Perfecto — облачная платформа для тестирования мобильных и веб-приложений на реальных и виртуальных устройствах с поддержкой автоматизации и интеграции CI/CD.
Testsigma
testsigma.com
Testsigma - это инструмент автоматизации тестирования с низким кодом, позволяющий создавать тесты на простом английском и поддерживающий разные виды тестирования.
Witbe
witbe.net
Witbe — приложение для мониторинга качества опыта пользователей различных цифровых услуг на разных устройствах и сетях.
Autify
autify.com
Autify позволяет автоматизировать тестирование веб- и мобильных приложений без кода, упрощая создание, выполнение и управление тестами с помощью ИИ.
Functionize
functionize.com
Functionize – облачная платформа тестирования, использующая AI и машинное обучение для автоматизации тестирования программного обеспечения и ускорения развертывания.
Applitools
applitools.com
Applitools - платформа автоматизации тестирования, использующая ИИ для проверки визуального соответствия и функциональности веб- и мобильных приложений на различных устройствах.
QA Wolf
qawolf.com
QA Wolf - облачная платформа для автоматизации тестирования, предлагающая создание и поддержку сквозных тестов с гарантией надежности и параллельным выполнением.
Mailosaur
mailosaur.com
Mailosaur - платформа для тестирования электронной почты и SMS, позволяющая автоматизировать и анализировать сообщения, избегая ошибок при разработке.
Waldo
waldo.com
Waldo - платформа автоматизации тестирования для мобильных приложений, позволяющая выявлять и исправлять ошибки на ранних этапах разработки.
Reflect
reflect.run
Reflect — это приложение для создания автоматизированных тестов для веб-приложений. Оно записывает действия в браузере и предоставляет видео, логи и диагностику.
TestGrid
testgrid.io
TestGrid предлагает тестовую инфраструктуру для сквозного тестирования мобильных приложений и веб-сайтов на реальных устройствах и браузерах в облаке и локально.
Keysight
keysight.com
Приложение Keysight предоставляет доступ к решениям для разработки и тестирования электронных проектов в различных отраслях.
Semaphore
semaphoreci.com
Semaphore - это платформа для автоматизации процессов непрерывной интеграции и доставки, позволяющая разработчикам эффективно тестировать и развертывать приложения.
Kobiton
kobiton.com
Kobiton - платформа для тестирования мобильных и веб-приложений на реальных устройствах с поддержкой автоматизации и интеграцией с CI/CD.
Testomat.io
testomat.io
Testomat.io - система управления тестированием, объединяющая автоматизированные и ручные тесты с поддержкой реального времени и интеграцией в CI/CD.
Loadmill
loadmill.com
Loadmill - инструмент для автоматизации тестирования веб-приложений, мобильных приложений и нагрузочного тестирования, улучшая производительность без использования физических устройств.
HeadSpin
headspin.io
HeadSpin - платформа для тестирования и мониторинга мобильных приложений с доступом к реальным устройствам и аналитикой производительности.
BugBug
bugbug.io
BugBug - это инструмент для автоматизации тестирования веб-приложений с низким уровнем кода, позволяющий быстро создавать и выполнять тесты без глубоких технических знаний.
Endtest
endtest.io
EndTest - облачная платформа для автоматизации тестирования веб и мобильных приложений без кода, поддерживающая CI/CD и параллельное тестирование.
DoesQA
does.qa
Dosqa - платформа для автоматизации тестирования программного обеспечения с интуитивно понятным интерфейсом и поддержкой различных типов тестирования, включая ручное и API.
AutomationHQ
automationhq.ai
AutomationHQ™ — облачная платформа для автоматизации тестирования без кода, позволяющая создавать и выполнять тесты на различных ОС и браузерах.
Sofy.ai
sofy.ai
Sofy.ai - это платформа для автоматизации тестирования мобильных приложений без кода, использующая ИИ и реальные устройства для создания и воспроизведения тестов.
BiG EVAL
bigeval.com
BiG EVAL — автоматизатор тестирования для проектов с данными, помогающий проверять точность данных и снижать риски ошибок при реализации систем управления.
ContextQA
contextqa.com
ContextQA - платформа для автоматизации тестирования, поддерживающая различные типы тестирования и упрощающая процессы обеспечения качества с помощью ИИ.
ProdPerfect
prodperfect.com
ProdPerfect — это автономное решение для регрессионного тестирования веб-приложений, автоматизирующее создание и поддержку тестовых наборов на основе анализа поведения пользователей.
QA Touch
qatouch.com
QA Touch - это инструмент управления тестированием, который облегчает создание, выполнение и отслеживание тестов в проектах программного обеспечения.
Mabl
mabl.com
Mabl - это платформа для автоматизации тестирования, упрощая процесс тестирования ПО с помощью ИИ и поддерживая различные уровни тестирования и интеграцию CI/CD.
TestQuality
testquality.com
TestQuality — это инструмент управления тестированием, который помогает планировать, выполнять и отслеживать тесты, интегрируясь с Jira, GitHub и другими платформами.
Cyara
cyara.com
Cyara - платформа для автоматизированного тестирования и мониторинга взаимодействия с клиентами по множеству каналов.
Testlio
testlio.com
Testlio - это платформа для тестирования программного обеспечения, которая объединяет ручные и автоматизированные методы для обеспечения качества продуктов на разных устройствах и языках.
Meticulous
meticulous.ai
Meticulous AI создает и поддерживает набор тестов на основе записанных пользовательских сессий, обновляя их автоматически при изменении функций.
QATTS
qatts.com
QATTS — это программное обеспечение для автоматизации тестирования, которое поддерживает функциональное, API и базовое тестирование, а также интеграцию с CI/CD и управление данными.
CloudQA
cloudqa.io
CloudQA – облачный инструмент для генерации и автоматизации тестов без кода, позволяющий проводить регрессионное и синтетическое тестирование веб и мобильных приложений.
Stack Moxie
stackmoxie.com
Stack Moxie — это инструмент для автоматического мониторинга систем без кода, который предупреждает о сбоях и предоставляет детали для быстрого исправления.
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